دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن إطلاق قسم خدمات التطوير العقاري الجديد، والذي يهدف إلى تلبية مختلف احتياجات المستثمرين وشركات التطوير العقاري والإنشاءات الناشئة منها والعريقة في دولة الإمارات والمنطقة.

ويحظى قسم خدمات التطوير العقاري لدى إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط بالمؤهلات اللازمة لتقديم الاستشارات التخصصية في مختلف مراحل عمليات التطوير؛ بدءاً من الاستحواذ على الأرض ووضع مخططات المشروع ووصولاً إلى إستراتيجيات المبيعات والتسويق وبناء العلامة التجارية، وتبرز أهمية إطلاق قسم خدمات التطوير العقاري الجديد في ظل الطلب غير المسبوق على الخدمات المتخصصة التي يمكنها دعم شركات التطوير العقاري، ولا سيما مع استمرار النمو المتسارع في سوق دبي العقاري.

وتعليقاً على إطلاق القسم الجديد، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "فيما يواصل سوق دبي العقاري نموه مع إطلاق مشاريع جديدة يومياً، لمسنا تزايد الحاجة إلى خدمة متخصصة تساعد شركات التطوير العقاري على اتخاذ الخيارات السليمة وسط هذا المشهد التنافسي، ويأتي إطلاق قسم خدمات التطوير العقاري الجديد في التوقيت الأمثل ليوفر الخبرة اللازمة لإنشاء مشاريع متميزة تواكب أعلى معايير الجودة والابتكار التي يحتاجها السوق".

وأضاف: "نركز على التعاون مع العملاء الملتزمين بتوفير أعلى مستويات التميّز في القطاع، ويتمتع قسم خدمات التطوير العقاري الجديد في إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط بالخبرة اللازمة لتقديم الإرشادات والدعم، بما يتيح لعملائنا إطلاق مشاريعهم وتحقيق نتائج متميزة؛ وذلك سواءً بالنسبة لشركات التطوير العقاري الناشئة التي تتمتع برؤية فريدة أو الشركات العريقة الطامحة إلى تعزيز محفظتها".

ويمتاز القسم الجديد بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبي احتياجات شركات التطوير العقاري، حيث يتيح إرشادات متخصصة على امتداد عمليات التطوير، وهذا ما يميزه عن القسمين التجاري والسكني. ويشمل ذلك التخطيط الإستراتيجي وتحليل السوق ومنهجيات التسويق المبتكرة، بما يضمن نجاح جميع المشاريع بمواكبة احتياجات السوق.

ويمثل إطلاق القسم الجديد خطوة إستراتيجية في سياق مهمة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط بأن تكون الشركة الرائدة للاستشارات في جميع جوانب القطاع العقاري، حيث يستند القسم إلى عقود من الخبرة في القطاعين السكني والتجاري لتوفير الدعم الشامل لشركات التطوير العقاري، كما يساهم في تعزيز مكانة الشركة بصفتها الشريك المفضل لجميع متطلبات القطاع العقاري في المنطقة، مما يدفع عجلة النمو المستدام وتنمية هذا القطاع في الشرق الأوسط.

ويلتزم قسم خدمات التطوير العقاري لدى إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط بوضع معايير جديدة للجودة والابتكار والربحية في السوق العقاري لدولة الإمارات، وهو يهدف إلى تحفيز التحول نحو مشاريع تراعي احتياجات الجميع ومصممة وفق أعلى المعايير، بما ينسجم مع متطلبات السوق وتطلعات المستهلكين.

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لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تُعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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