دُبي، الإمارات العربية المُتحدة: أعلنت إنجرام مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في التكنولوجيا وخدمات سلاسل التوريد، عن توقيع اتفاقية توزيع في الشرق الأوسط وإفريقيا مع كلاوديرا، الشركة المتخصصة في البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي والموثوقة لدى العديد من الشركات.

ويُعزز هذا التعاون الاستراتيجي شبكة إنجرام مايكرو الواسعة من الموزعين والشركات التي تعمل على تكامل أنظمة العمل، ومقدمي الخدمات عن طريق الوصول لمنصات البيانات الهجينة المُميزة التي تقدمها كلاوديرا، مما يدعم الشركات في إدارة البيانات وتحليلها والاستفادة منها بكفاءة شديدة للحصول على معلومات ورؤى هامة، واتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي المبنية على البيانات الموثوق فيها.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد زيادة في معرفة وإدراك الشركات والمؤسسات لأهمية الابتكارات التي ترتكز وتعتمد على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي لاكتساب ميزة تنافسية هامة. وتقدم حلول كلاوديرا للإدارة الشاملة للبيانات والتحليلات المتطورة للشركات خيارات تتسم بالمرونة والقدرة على التوسع والزيادة، وعلى أعلى مستوى من الأمن، وتحتاج الشركات تلك المميزات من أجل التعامل مع عالم البيانات الحديث الذي أصبح أكثر تعقيداً.

وحول هذا التعاون، قال الدكتور علي بغدادي، نائب رئيس مجموعة إنجرام مايكرو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يُسعدنا التعاون مع كلاوديرا لتوسيع نطاق التقنيات المتطورة التي نقدمها، حيث تتماشى حلول كلاوديرا لإدارة وتحليل البيانات على نحو مميز مع التزامانا بتقديم حلول مُبتكرة ودعم شركائنا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بسرعة كبيرة. ويُمكننا من خلال التعاون معاً مساعدة الشركات والمؤسسات في إطلاق العنان للإمكانيات الحقيقية لأصول البيانات لديهم وتحقيق النمو في العصر الرقمي."

تستفيد منصات كلاوديرا في منصات البيانات السحابية التي تقدمها للعملاء من التكنولوجيا مفتوحة المصدر مثل "أباتشي هادوب" و"أباتشي سبارك" و"أباتشي كافكا" لتزويد الشركات بحلول موحدة قابلة للتطور والتوسع لهندسة المعلومات وتخزينها، وعلوم المعلومات، وتعلم الآلات. ومن خلال دمج إدارة البيانات وتحليلها مع الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي، تدعم كلاوديرا الشركات في الحصول على رؤى يُمكن تنفيذها وتبسيط وتسهيل العمليات وأنشطة الأعمال وتنمية الابتكارات وتطويرها. في وقت تبحث فيه كل الشركات عن الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يجب على كل الشركات والمؤسسات الاعتماد على أنظمة البيانات الحديثة لضمان بقائها في المقدمة.

ومن جانبه قال أحمد طايح، رئيس الشركات في الأسواق الناشئة في كلاوديرا، " نشعر بحماس شديد للعمل مع إنجرام مايكرو لزيادة انتشار منصات البيانات السحابية التي نقدمها للشركات، وتلعب شبكة التوزيع الواسع والفهم العميق للمشهد التكنولوجي في إنجرام مايكرو دوراً هاماً في تسريع وتيرة الاعتماد على حلولنا المُبتكرة، ونسعى من خلال العمل المشترك الاستفادة من قوة البيانات لدى إنجرام مايكرو من أجل الإسهام في مجهودات التحول الرقمي لمختلف الشركات والهيئات."

وتعكس اتفاقية التوزيع بين إنجرام مايكرو وكلاوديرا التزام الشركتين بتمكين ودعم الشركات والمؤسسات في الاستفادة من البيانات كأحد أهم الأصول الاستراتيجية.

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