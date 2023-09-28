دبي: أعلنت "إنجرام مايكرو" Ingram Micro، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا وخدمات سلسلة التوريد، اليوم إبرام اتفاقية توزيع جديدة مع زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، بهدف توفير حزمة منتجات زوهو في العديد من البلدان عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستركز هذه المبادرة في المقام الأول على "زوهو ووركبليس" Zoho Workplace منصة التعاون والتواصل المؤسسية، و"زوهو بيغن" Zoho Bigin، حل إدارة علاقات العملاء المرتكز على تدفقات المبيعات والمصمم للشركات الصغيرة.

وتضم قائمة البلدان المشمولة بهذا الاتفاق كلاً من مصر وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تُسهِمَ هذه الخطوة في تعزيز توافر منتجات زوهو وسهولة الوصول إليها بشكل ملحوظ من جانب الشركات من مختلف الأحجام عبر المنطقة.

وتعقيباً على المبادرة الجديدة، قال د. علي البغدادي"، نائب رئيس أول والمدير التنفيذي الإقليمي – منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إنجرام مايكرو": "إن تكامل الخدمات بين إنجرام مايكرو وزوهو هو شهادة على التزامنا بجلب أفضل الحلول التكنولوجية إلى قاعدة عملائنا عبر مختلف أنحاء المنطقة. حيث تعمل منتجات زوهو على تمكين الشركات من إدارة عملياتها بكفاءة أكبر وخدمة عملائها على نحو أفضل. نحن نؤمن بقوة وتعددية استخدامات هذه الأدوات، ومتحمسون للمساعدة على بدء حقبة جديدة من التحول الرقمي في المنطقة".

وتُظهر هذه الاتفاقية الاهتمام المتنامي بحلول زوهو القيّمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أصبح بمقدور الشركات الآن التطلّع نحو الاستفادة من وصول أفضل إلى حزمة منتجات زوهو وذلك من خلال شبكة التوزيع الواسعة لدى "إنجرام مايكرو".

ومن جانبه، قال "حيدر نظام"، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن متحمسون لكوننا أصبحنا حليفاً موثوقاً لدى إنجرام. إذ يضمن هذا التعاون إمكانية وصول العملاء بسهولة إلى مجموعة من الحلول البرمجية المبتكرة والميسورة التكلفة والقابلة للتطوير التي تعمل على تبسيط عملياتهم التجارية وتحسين الكفاءة الكلية، لا سيما في ظل تحوّل المؤسسات بشكل متزايد نحو الحلول القائمة على السحابة. ويشير هذا التحالف إلى خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز شبكة التوزيع لزوهو وتوسّع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تؤكد أيضاً التزام زوهو بخدمة الشركات المحلية، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو على المستويين المحلي والعابر للحدود، حيث يكون نمو زوهو متجذراً في تطور منظومة الشركات المحلية مع الحفاظ على توسعها العالمي".

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حول "إنجرام مايكرو":

تدعم "إنجرام مايكرو" كبرى العلامات التجارية حول العالم مع تمتّعها بالقدرة على الوصول إلى ما يقرب من 90 % من سكان العالم. تشمل محفظة حلولنا المتنوعة الآلاف من خيارات الأجهزة التكنولوجية والخدمات، إلى جانب حلول "كل شيء كخدمة" (XaaS). وفي سياق التزامنا بتقليل الأثر البيئي، فإننا نوفر باقة متكاملة من خدمات التخلص من أصول تكنولوجيا المعلومات إلى جانب اللوجستيات العكسية وخدمات الإصلاح. كما نقدم أيضاً طريقة أكثر ذكاءاً وبساطة لمزاولة الأعمال التجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال منصتنا الرقمية Ingram Micro Xvantage™. ومن خلال وصولنا إلى ما يقرب من 200 دولة، فإننا نمتلك حوالي 27 ألف شريك وأكثر من 161 ألف عميل و1500 من شركاء التوريد حول العالم.

نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات التكنولوجيا الأكثر إنتاجاً في العالم. ويعتمد أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو يومياً لإدارة أنشطة أعمالهم التجارية. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. وتعد زوهو كورب شركة ذات ملكية خاصة ويقع مقرها الرئيس في تشيناي بالهند. كما لديها مكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا، والبرازيل، والسعودية، والامارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zoho.com.

للاستفسارات الإعلامية

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة والاتصالات، زوهو- منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com