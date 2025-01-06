دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS Development) عن إنجاز الأعمال التمهيدية بالكامل لمشروعها العقاري الفاخر "وودلاند ريزيدنسز" (The Woodland Residences) في ميدان بدبي، حيث تم إتمام هذه الأعمال بنسبة %100.

يقع مشروع "وودلاند ريزيدنسز" الذي تبلغ قيمته 425 مليون درهم إماراتي داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان، وقد تم بيعه بالكامل في غضون أسبوع واحد من إطلاقه في يناير 2024. ويتميز المشروع بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع، إذ يعيد تعريف مفهوم السكن الفاخر عبر دمج التصاميم المبتكرة مع الحلول العملية المتكاملة.

وشهد المشروع تعاوناً بين "إيه إم آي إس" و "لامينام" (Laminam) لتزويد كل فيلا بالأسطح التي تحمل العلامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" (Automobili Lamborghini)، مما يضمن حصرية ورقي التصميمات الداخلية. وتعكس هذه الشراكة التزام "إيه إم آي إس" بالارتقاء بحدود التصميم الفاخر والابتكار. وفي وقت سابق من العام الماضي، منحت الشركة عقد البناء الرئيسي للمشروع إلى شركة دار العيان للمقاولات.

في نوفمبر 2024، قام "صندوق آسيا والمحيط الهادئ" ذات الرأس المال المتغيّر (First APAC Fund VCC)، الذي يعد أحد أبرز صناديق الاستثمار في سنغافورة، بتوقيع مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي في شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس".

وقال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم آي إس": "يمثل مشروع "وودلاند ريزيدنسز" شهادة حية على الطلب المتزايد والاستثنائي على المنازل الفاخرة في دبي. ويعد إنجاز الأعمال التمهيدية خطوة مهمة نحو إحياء مجتمع يوفر تجربة معيشية لا مثيل لها. وتواصل "إيه إم آي إس" التزامها بإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية من خلال المشاريع مبتكرة التي تعزز مستوى الابتكار والتميز".

يقع مشروع "وودلاند ريزيدنس" على بعد 12 دقيقة من وسط مدينة دبي داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان. كما تم تجهيز كل فيلا بمسبح خاص ومصعد، مما يضمن للمقيمين أقصى درجات الراحة والرفاهية. ويتميز المشروع أيضاً بشرفات توفر إطلالات خلابة على برج خليفة وأفق دبي.

ويضم المشروع أيضاً بحيرة قابلة للسباحة بطول 100 متر مخصصة حصرياً لمقيميه، بالإضافة إلى موقه المميز بالقرب من نادي صحي ومركز مجتمعي ومدارس دولية ومراكز تسوق ومرافق رياضية.

حول شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS)

"إيه إم آي إس" (AMIS) هي شركة تطوير عقاري ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تجمع المحفظة العقارية للشركة بين التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة الراقية والمواقع الرئيسية، مما يَعِد بتجربة معيشية راقية تتجاوز التوقعات.

www.amisdevelopment.com

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