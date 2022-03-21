أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنجازات، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والخليج للآلات التجارية، مزود الحلول الرقمية المتكاملة الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية تعاون، بهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيزها من خلال جمع خبرات وإمكانات الشركتين التقنيتين، اللتين تتخذان من دولة الإمارات مقراً لهما، من أجل دفع مسيرة التحول الرقمي في المنطقة.

ووقّع على مذكرة التفاهم كُلٌّ من السيد أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات، والسيد ميغيل خوري، المدير العام لشركة الخليج للآلات التجارية أبوظبي، حيث يتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لاستكشاف وتوفير فرص الاستثمار الرقمية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات السحابية والأمن السيبراني ومراكز البيانات ومراكز عمليات الأمن والشبكة وإدارة تكنولوجيا المعلومات الهجينة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

كما تتيح الاتفاقية الاستفادة من الإمكانات المشتركة للشركتين ومكانتهما الإقليمية وفرقهما الخبيرة لابتكار حلول رقمية متنوعة ومستدامة، لا سيما في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والرعاية الصحية والطاقة والمؤسسات الحكومية. ويتمحور الهدف من هذه الاتفاقية، في ظل التطور التقني المتواصل، حول توسيع نطاق الخدمات الرقمية في الشركات الخاصة والهيئات الحكومية وتعزيز جودتها لمواكبة التقنيات الحديثة، ويستفيد عملاء الشركتين، بموجب هذه المذكرة، من تعزيز جودة الخدمات وكفاءتها واستخدام نماذج التسليم الرقمية الجديدة، وتخصيص الحلول المشتركة بالاعتماد على تحليلات البيانات والرؤى المعمقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: "تُدرك إنجازات مدى أهمية بناء منظومة تعاون تحقق تطور مختلف القطاعات. ونعتبر شركة الخليج للآلات التجارية شريكاً استراتيجياً من شأنه دعم قدراتنا الخدمية وتسريع نمو قاعدة شركتنا من العملاء. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي، والتأكيد على التزامنا بتطوير حلول رقمية تساهم في تنمية الأعمال والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة".

ومن جانبه، قال ميغيل خوري، المدير العام لشركة الخليج للآلات التجارية (أبوظبي واليمن): "نسعى من خلال هذا التعاون مع إنجازات إلى تسريع مسيرة عملائنا في التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2030. ولا تقتصر بنود الاتفاقية على دعم القيمة المحلية المضافة فحسب؛ بل تنسجم مع الرؤى الوطنية لجميع دول منطقة الخليج، كما ستُساعد كُلّاً من إنجازات والخليج للآلات التجارية المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة على تسريع تنفيذ خططها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من خلال المساهمة في تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها".

وتُعد الخليج للآلات التجارية إحدى الشركات التكنولوجية الرائدة بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 32 عاماً في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة وتطوير محفظة واسعة من الخدمات تشمل توفير بنية تحتية رقمية رائدة وتقديم الحلول الرقمية وخدمات الأمن الرقمي للشركات. وحرصت الشركة على مدى أعوام طويلة على تطوير منظومة متينة من الشراكات مع أبرز شركات التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم.

وأنشأت إنجازات منصة الخدمات السحابية المتعددة والمتكاملة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، في عام 2017، والتي تتضمن حلولاً نموذجية عامة (خدمة ذاتية) وخاصة وهجينة، وتستخدم تقنيات الجيل الجديد في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطوير تطبيقات الشركات. وتتمتع جميع حلول إنجازات السحابية بحماية استباقية فاعلة ضد خروقات البيانات والهجمات السيبرانية، بفضل مركز إنجازات للدمج السيبراني، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقدم للعملاء نظرة شاملة حول عمليات الأمن السيبراني، ويتيح لهم تشغيل شركاتهم بمستوى أعلى من الكفاءة والدراية.

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حول إنجازات:

تأسست إنجازات، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، في عام 2005، وتعد شركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وتوظف خبرتها وحضورها المحليين، إلى جانب شراكاتها العالمية في قطاع التكنولوجيا، في تطوير خدمات رائدة في السوق. وتطمح إنجازات إلى تمكين الشركات من تحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق تزويدها بالحلول التكنولوجية والخبرات اللازمة لتعزيز إنتاجيتها ومساعدتها على التركيز في إدارة أعمالها الأساسية.

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حول الخليج للآلات التجارية

تُعد شركة الخليج للآلات التجارية، التي تأسست عام 1990، إحدى الشركات الرائدة في تزويد الحلول الرقمية المتكاملة. وتتمتع الشركة بتاريخٍ حافل يمتد لأكثر من 32 عاماً ومحفظة متنوعة من الحلول الرقمية، تعد الأكبر في المنطقة، توفر بنية تحتية رقمية رائدة وحلول رقمية للأعمال وخدمات الأمن الرقمي. كما تمتلك الشركة سبعة مكاتب يديرها أكثر من 1,500 شخص من جميع أنحاء المنطقة. وعملت الشركة منذ عام 1990 على إقامة علاقات تعاون وثيقة مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمار في القوى العاملة الموهوبة والماهرة، من أجل تنفيذ الحلول التي تُلبي متطلبات العملاء المحددة على اختلافها ومهما بلغت صعوبتها، بحيث تساهم في قيادة مسيرتهم في مجال التحول الرقمي بنجاح.

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