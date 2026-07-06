القاهرة، أطلق قطاع البنوك الدولية التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو شبكة جديدة من مستشاري الخدمات المالية، مستوحاة من نموذج أعمال شركة Fideuram، حيث بدأ أول المستشارين الماليين عملهم بالفعل في سلوفاكيا والمجر، مع استهداف الوصول إلى نحو 1,200 مستشار مالي في مختلف الدول التي يعمل بها القطاع بحلول نهاية خطة أعمال المجموعة.[SA1]

في هذا السياق، تدخل مجموعة إنتيسا سان باولو مرحلة جديدة في مسيرة توسعها الدولي في مجالي إدارة وحماية الثروات، من خلال إطلاق نموذج استشاري متميز ضمن قطاع البنوك الدولية التابع لها، مستوحى من أفضل الممارسات التي طورتها Fideuram. وكما تم الإعلان عنه ضمن حملة إطلاق الهوية الجديدة "مستشارك في القرار الصح" (Bank on the Right Advice)، يجري تقديم نهج جديد للاستشارات المالية المتقدمة في دول وسط وشرق أوروبا ومصر، يرتكز على تقديم استشارات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتعزيز المرونة التشغيلية. ويمثل ذلك خطوة إضافية في تنفيذ خطة أعمال المجموعة للفترة 2026-2029 التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لمجموعة إنتيسا سان باولو، كارلو ميسينا.

وقد تم إطلاق النموذج الجديد من خلال شبكة مبدئية من مستشاري الخدمات المالية، التي بدأت أعمالها بالفعل في سلوفاكيا والمجر، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل كرواتيا، وصربيا، وسلوفينيا، ورومانيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومولدوفا، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك، ومصر. ويهدف هذا النموذج إلى الوصول إلى نحو 1,200 مستشار مالي و2,500 مدير علاقات بحلول نهاية خطة الأعمال، لخدمة ما يقرب من مليون عميل من ذوي الدخل المرتفع.

وتستند هذه المبادرة إلى الخبرة الممتدة لدى شركة Fideuram، التي أسست نموذج الاستشارات المالية الحديثة في إيطاليا، وظلت لأكثر من خمسين عامًا نموذجًا يُحتذى به في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. كما ستعتمد المبادرة على منصات تكنولوجية متطورة، مثل منصة Aladdin Wealth التابعة لشركة BlackRock، إلى جانب نماذج متقدمة لتحليل المخاطر، بهدف دعم العملاء بفاعلية في مختلف الظروف السوقية.

وسيتمكن مستشاري الخدمات المالية من تقديم خدمات تُلبي احتياجات العملاء بصورة أفضل، بفضل مرونة أكبر في أماكن وساعات العمل، بما يجمع بين خبرات البنوك المحلية وإمكانات مجموعة دولية رائدة مثل مجموعة إنتيسا سان باولو. كما ستشمل الخدمات المقدمة حلولًا مبتكرة في مجالات الاستثمار والحماية والاستشارات المالية، مدعومة بخبرات الشركات التابعة للمجموعة، ومن بينها شركة Eurizon وشركة إنتيسا سان باولو للتأمين (Intesa Sanpaolo Assicurazioni)، إلى جانب شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي إدارة الأصول والحماية.

وقالت باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو”: يمثل إطلاق شبكة مستشاري الخدمات المالية خطوة جديدة في مسيرة التطور الاستراتيجي للبونك الدولية التابعة لنا، كما يعزز دورها كأحد محركات نمو المجموعة خارج إيطاليا. وقد عززت حملة "مستشارك في القرار الصح" (Bank on the Right Advice)، هذه المسيرة، إذ تؤكد مجددًا ريادة إنتيسا سان باولو في مجالي إدارة وحماية الثروات في الأسواق الأجنبية أيضًا، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع قطاعات إدارة الثروات بقيادة توماسو كوركوس".

وأضافت بابانيكولاو: "هدفنا هو الارتقاء بمستوى الخدمات ودرجة تخصيصها في دول وسط وشرق أوروبا ومصر، من خلال الاستفادة من خبرات شبكات التوزيع المحلية، ودعم العملاء في اتخاذ قراراتهم المالية بصفتنا شريكًا موثوقًا يقدم استشارات واضحة ومسؤولة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، ضمن علاقات قوية وطويلة الأمد".

عن مجموعة إنتيسا سان باولو:

إنتيسا سان باولو، هي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لها تواجد دولي كبير، فقد تجاوزت التمويلات 430 مليار يورو والأصول المالية للعملاء 1.4 تريليون يورو حتى نهاية مارس 2026. تحظى المجموعة بمكانة رائدة على المستوى الأوروبي في إدارة الثروات، حيث تعمل من خلال منصة متكاملة لإدارة وحماية الثروات والاستشارات المالية، قائمة على وحدات مملوكة بالكامل لتطوير المنتجات المصرفية وشبكة قنوات التوزيع تعمل تحت إشراف استراتيجي شامل.

وبفضل مكانتها العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، تلتزم مجموعة إنتيسا سان باولو بجهود إزالة الكربون ودعم العملاء في مسار الانتقال نحو الاستدامة. كما تستضيف شبكة المتاحف التابعة للمجموعة، "Gallerie d’Italia"، مشاريعها الثقافية ذات القيمة.

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