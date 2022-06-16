انخفاض ملحوظ في معدلات الخطأ

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة بتموفين، مزود تقنيات البنية التحتية لبث الفيديو عبر الإنترنت، عن عقد شراكة مع شركة دياغونال تهدف إلى دعم إنتغرال لتقديم تجربة رفيعة المستوى فيما خص بث الفيديوهات المباشرة لكل من مستخدمي "جوّي TV" و"دوري بلس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت إنتغرال باستخدام مشغل بيتموفين، المتوافق مع التقنيات المستخدمة في إنتغرال لتطوير تطبيقات واجهة المستخدم بما يكفل دعم جهاز بث الفيديوهات المباشرة وتطوير تجربة المشاهدة.

ولاحظت إنتغرال انخفاضاً ملحوظاً في الوقت الفعلي لبدء تشغيل الفيديو ومعدلات الخطأ، عقب استخدام مشغل بيتموفين من خلال شريكها المفضل في تطوير التطبيقات دياغونال، بصفته الشريك المفضل في تطوير التطبيق. كما حصلت على العديد من الفوائد الأخرى وهي: تغطية أكبر عدد من الأجهزة في السوق من خلال مشغل واحد ما مكنها من خفض التكاليف، وتعزيز مستويات الوصول للمشتركين، وتقديم فيديوهات فائقة الجودة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانتقال إلى مشغل بيتموفين إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه إنتغرال في التسويق، حيث أصبحت قادرة على إطلاق خدماتها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 30 ٪، خاصة على أجهزة التلفزيون الذكية.

وتعليقاً على ذلك، قال ويليام شارب، نائب رئيس قطاع التقنية في إنتغرال: "في ظل استمرار طرح المزيد من الأجهزة الجديدة في السوق، من الضروري أن نتمكن من تقديم خدمات بث عالية الجودة بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه عملاؤنا".

وأضاف: "كان مشغل بيتموفين خيارنا الأول لأنه من المشغلات الرائد في السوق، ويتمتع بمزايا قوية، ناهيك بميزة سهولة الدمج المتكامل مع مزودي الخدمات الرئيسيين في مجال البث، ودعم معظم الأجهزة بهدف توفير إطلاق سهل وسريع لخدماتنا".

وأكد أن بيتموفين أحد الشركاء التقنيين، ويواصل تقديم المشورة والدعم الفني، ويضمن لنا طرح أفضل تجارب ممكنة للبث المباشر لعملائنا".

ويدعم مشغل بيتموفين أنظمة تشغيل مختلفة مثل الأندرويد ونظام التشغيل (iOS) وروكو، وأجهزة التلفاز الذكية الرئيسية، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه في أي مكان وزمان حيث يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات لتقديم مزايا متعددة يمكن اختيارها وضبطها، وفقاً لاحتياجات المستخدم.

ومن جانبه، أوضح ستيفان ليدرير، الرئيس التنفيذي لشركة بيتموفين أن "جودة التجربة هي العامل الأساسي لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، كما أن أجهزة الفيديو ذات المزايا العالية ضرورية لتوفير أفضل تجربة للمشاهدين عبر الإنترنت". وأثنى على التعاون المثمر مع كل من إنتغرال ودياغونال، والذي سيؤدي إلى رفع مستوى بث الفيديو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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نبذة عن بيتموفين

بيتموفين هي شركة رائدة في تقنيات البنية التحتية لبث الفيديو عبر الإنترنت لشركات الوسائط الرقمية ومقدمي الخدمات العالميين. تتصدر الشركة طليعة الابتكار في الصناعة وجميع التطورات الرئيسية في بث الفيديو الرقمي. قامت بيتموفين ببناء أول مشغل للبث التجاري التكيفي في العالم ونشر أول خدمة ترميز محددة بالبرمجيات تعمل على مختلف المنصات السحابية. منصة سحابية.

توفر تقنيتها السحابية الأصلية حلول ترميز الوسائط والتشغيل والتحليلات الأكثر مرونة وقابلية للتطوير وخدمة وصول لا مثيل لها للجهاز وسهولة الاندماج ودعم العملاء على مستوى عالمي. يستفيد عملاء بيتموفين من العمليات المعززة، وتقليل الوقت الضائع في عمليات التطوير، وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمشاهد. يقع المقر الرئيسي لبيتموفين في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب رئيسية في فيينا، وكلاغنفورت، والنمسا وكذلك لندن وبرلين ودنفر. ولدى الشركة أكثر من 400 عميل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك كلاس-باس، وبي بي سي، وفوبو تي.في، وهولو اليابان، و ديسكفري. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.bitmovin.com

نبذة عن دياغونال

دياغونال هو شريك تقنية موثوق لشركات تشغيل البث المباشر ذي الجودة العالية في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة حلول تطوير تطبيقات واجهة المستخدم وإدارة المحتوى التي تساعد عملائها على إطلاق منتجات ومنصات مبتكرة تعود عليهم بالربح. تضم الشركة فريق من المتخصصين في مجال تصميم واجهات المستخدم وتجربة المستخدم وتطوير تطبيقات واجهة المستخدم والسيرفرات وضمان الجودة وإدارة التنفيذ. وتقدم دعم للتحديات التي تفرضها برامج تصميم المنتجات لمشغلي الاتصالات والشركات الناشئة سريعة النمو والممولة تمويلاً جيداً. تتعاون دياغونال بشكل وثيق مع شركاء المنظومة المهمين بما في ذلك شركات برامج تشغيل الفيديو، ومنصات ترميز الفيديو، وتوصيات المحتوى، وشبكات توزيع المحتوى، ومنصات التجارة، وغيرها الكثير، بما يمكن الشركة من تقديم حلول تقنية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمل. عملت دياغونال مع العديد من الشركات الرائدة في مجال البث المباشر على مدار السبع سنوات الماضية ولديها تواجد دولي ومكاتب وعملاء في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.diagnal.com

للتواصل الإعلامي

العلاقات الدولية

زو مومبا، مدير العلاقات الدولية والتواصل

zoe.mumba@bitmovin.com

نبذة حول شركة إنتغرال:

إنتغرال التي تتخذ من الرياض ودبي مقراً لها، هي الذراع الإعلامي لشركة stc، والشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمثل خدماتها في تقديم حلول رقمية عبر منصّتي "دوري بلس" و"جوّي TV" الترفيهية.

تقدم منصّة "جوّي TV" الترفيهية أحدث الأفلام والمسلسلات والقنوات التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال، التي تبث عبر شركائها العالميين وهم STARZPLAY وdiscovery + وWide Khaliji و Fox + و Cartoon Network و Boomerang والعديد غيرها، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من مشاهدة العروض الحصرية والإنتاجات الأصلية المحلية والإقليمية حصرياً على جوّي TV، بالإضافة إلى أفضل القنوات التلفزيونية المجانية والمشفّرة في أي وقت ومن أي مكان.

إضافة الى ذلك، تقدم قائمة البث التلفزيوني المباشر (الأفضل في فئتها). وتعاونت مع أكبر الشبكات/ الإذاعات الإقليمية والدولية مثل MBC وRotana وCNN وOSN والمزيد لتقديم القنوات المفضلة المجانية والمشفرة لجميع المستخدمين، تتضمن الأخبار، والترفيه، والموسيقى والرياضة. حتى يتمكن المستخدمون من تصفح البرامج التلفزيونية، والأفلام، والبرامج المباشرة، ومشاهدتها.

كل هذا وأكثر في مكان واحد ويمكن الحصول عليه من حساب واحد.