الرياض، المملكة العربية السعودية: فازت إنتغرال، الذراع الإعلامي لمجموعة stc والمزود الرائد للترفيه الرقمي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجائزتين وذلك ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية 2023، وهما جائزة "العلامة التجارية الرائدة في مجال حلول الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة "المنصة الأكثر موثوقية في مجال البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت في السعودية" عن منصتها stc tv .

وترسخ هذه الجوائز إستراتيجية إنتغرال التي تهدف إلى الاستفادة من الابتكار وتوفير حلول ترفيهية رقمية متطورة وتجربة مستخدم استثنائية وسهلة، حيث برزت stc tv كمزودٍ موثوق لخدمات OTT الترفيهية في المملكة العربية السعودية لما لها من أصداءٍ إيجابية بين المشاهدين. وتتميز المنصة بتقديم مكتبة غنية تضم الآلاف من العناوين العالمية والإقليمية المفضلة، بالإضافة إلى مئات القنوات التلفزيونية المباشرة.

وتستخدم مجموعة stc التكنولوجيا كمحفزٍ لتقديم أفضل تجارب الترفيه الرقمي في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال ريادتها في تقديم محتوى من مجموعةٍ واسعة من الشبكات والشركاء العالميين والإقليميين، توفر شركة إنتغرال، التابعة لمجموعة stc للمشاهدين أفضل حلول الترفيه عبر الإنترنت من خلال اشتراكٍ واحد وفاتورةٍ واحدة موحدة.

هذا، وتعكس هذه الجوائز الالتزام القوي بالابتكار وتقديم تجارب بث استثنائية لجمهور stc tv، وتؤكد استمراريتها في قيادة الترفيه الرقمي في المنطقة ما يطور من جودة حياة المشاهدين والمتابعين.

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نبذة عن مجموعة stc

مجموعة stc هي ممكّن التحول الرقمي في المنطقة، إذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي على مستوى المنطقة. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 14 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

نبذة عن إنتغرال:

إنتغرال؛ الذراع الإعلامية والإعلانية لمجموعة stc، هي شركة رائدة في مجال الترفيه الرقمي والخدمات الإعلامية والرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدم إنتغرال مجموعة متنوّعة وواسعة من الخيارات التّرفيهية للمشاهدين ومحبي الرّياضة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال حلولها الرائدة الّتي تقدّم تجربة مشاهدة مميزة ومتنوعة من الترفيه الرقميّ عبر منصّاتها stc tv وجوّي TV ودوري بلس.

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