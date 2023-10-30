"إنترناشيونال أس أو أس" تبرم شراكة استراتيجية مع "ميونيخ ري"

سياسة شاملة لإدارة مخاطر الجوائح بهدف تعزيز المرونة في مواجهة الأوبئة لدى المؤسسات حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط

دبي، أبرمت "إنترناشيونال أس أو أس"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال توفير الخدمات الطبية والمساعدة الصحية والأمنية، اتفاقية شراكة مع "ميونخ ري" Munich Re، لإطلاق سياسةٍ متكاملة في إدارة مخاطر الأوبئة والجوائح، وتعزيز المرونة والجاهزية المستقبلية للمؤسسات حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة إلى تطوير حلٍ مبتكر يجمع بين القدرات الرائدة لشركة "إنترناشيونال أس أو أس" في تقديم خدمات طبية عالية الجودة وبين الخبرات الكبيرة لشركة "ميونخ ري" في إدارة المخاطر والتأمين. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستُقدّم "إنترناشيونال أس أو أس" خدماتها الاستشارية الصحية لحاملي وثائق التأمين ضد الأوبئة من "ميونخ ري". وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح الحلول المالية للمخاطر والتأمين ضد الجوائح الوصول إلى البوابة الإلكترونية للجوائح لشركة "إنترناشيونال أس أو أس"، وهي منصة رقمية تتضمن أحدث النصائح والإرشادات الصحية المتعلقة بالأوبئة، فضلاً عن إمكانية التواصل المباشر مع الاستشاريين الصحيين للشركة.

وتعزز السياسة الجديدة جهوزية المؤمن عليهم لمواجهة أيّ أزمات صحية محتملة مستقبلاً. وتعالج السياسة المخاطر بشكل استباقي، وتحسّن جهوزية المؤسسات للاستجابة للأوبئة، وتدعم المؤسسات في تعزيز التزامات "واجب الرعاية" والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُسهم في استبقاء المواهب ووقايتها، وحماية الأعمال والسمعة المؤسسية والقيمة المتاحة للمساهمين.

وقال فرانك بارون، نائب مدير المجموعة لشؤون إدارة المخاطر، في "إنترناشيونال أس أو أس": "يسعدنا التعاون مع ’ ميونخ ري ‘لتطوير سياسةٍ متكاملة في إدارة مخاطر الأوبئة والجوائح. ويُتوقّع أن يُسهم الحل الجديد في تعزيز سياسة ’ ميونيخ ري ‘للتأمين ضد الجوائح ودعم شركات التأمين المقيّدة في مجال تشتدّ فيه الحاجة إلى دعم موسّع. وتمثل شراكتنا مع ’ ميونخ ري ‘خطوةً مهمة على درب التزامنا بحماية القوى العاملة وتعزيز مرونة المؤسسات، ويجسد هذا التعاون التزام شركة ’ إنترناشيونال أس أو أس ‘بالمضي قُدُماً في إرساء معايير جديدة للكفاءة في حماية الموظفين".

وتشكل سياسة إدارة مخاطر الأوبئة والجوائح أداةً استراتيجية لمعالجة مجموعةٍ من التحديات على نطاقٍ عالمي، بما في ذلك تزايد عدد السكان، وتغيّر احتياجات الرعاية الصحية، وتنامي المخاوف بشأن التغير المناخي، وضرورة تعزيز المرونة في حالة تفشي الأوبئة مستقبلاً. Top of Form

وقالت ماري ليزيت مالهيرب، عضو مجلس إدارة ميونيخ ري: "يسعدنا توحيد جهودنا مع شركة ’ إنترناشيونال أس أو أس‘، حيث يؤدي تعاوننا إلى الجمع بين الجوانب المهمة اللازمة لتعزيز المرونة في مواجهة الأوبئة، والحماية المالية والوصول إلى الخبرات الصحية لحماية القوى العاملة والحد من تأثير الأوبئة. ويؤدي التغيّر المناخي والتحولات السكانية إلى زيادة احتمالية تفشي وباء جديد، ما يُسلّط الضوء على ضرورة الارتقاء بمرونة المؤسسات. ويتميز هذا الحل المتكامل لإدارة مخاطر الأوبئة بقدرته على تمكين المؤمن عليهم من التعامل بثقة مع الأزمات الوبائية المحتملة".

وتوفر الخدمة الاستشارية الصحية "إنترناشيونال أس أو أس" إرشادات طبية حيادية تستند إلى الأدلة العلمية المُتاحة، وتُمكّن المتخصصين في المخاطر والموارد البشرية والصحة والسلامة والبيئة من مشاركة التوصيات بثقة مع صنّاع القرار والمسؤولين التنفيذيين. وتمتاز النصائح المقدمة بأنها عملية يُمكن تطبيقها على أرض الواقع ومصممة خصيصاً لبيئة العمل، وتشكل حصيلة عقود من الخبرات المكتسبة من التعاون مع المؤسسات والجهات في مُختلف أنحاء العالم.

ويضمن هذا الحلّ تحقيق فوائد مشتركة لكلّ من "إنترناشيونال أس أو أس" و"ميونخ ري". ونتيجة لذلك، حرصت الشركتان على إتاحة الوصول بسهولة إلى البوابة الإلكترونية للجوائح والخدمات الاستشارية الصحية في أي وقت. وبذلك لن يضطر حاملو وثائق التأمين إلى انتظار إعلان منظمة الصحة العالمية لأزمة صحية على أنها جائحة ليتمكّنوا من الوصول إلى الإرشادات والمساعدة التي يحتاجون إليها.

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نبذة عن مجموعة شركات "إنترناشيونال أس أو أس":

تعمل مجموعة شركات "إنترناشيونال أس أو أس" على إنقاذ الأرواح وحماية القوى العاملة العالمية من التهديدات الصحيّة والأمنيّة، حيث نقدم لكم حلولًا مخصصة للصحة وإدارة المخاطر الأمنية والعافية لتعزيز نموكم وإنتاجيتكم أينما كنتم.

ونحرص على تقديم خدمات الاستجابة الفورية خلال حالات الطقس القاسية، أو الأوبئة، أو الحوادث الأمنيّة لضمان راحة بالكم، حيث نعمل، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الطبّيّة والأمنية للمؤسسة، على توفير خدمات وقائية ومعلومات فورية قابلة للتطبيق وفق أعلى معايير الجودة. كما ندعم المؤسسات التي نتعامل معها في جهودها الرامية للالتزام بمسؤوليات الرعاية، مع تعزيز مرونة الأعمال واستمراريتها واستدامتها. كما نساعدها على حماية موظفيها وسمعتها ودعم احتياجاتها لإعداد تقارير الامتثال.

وتأسست مجموعة "إنترناشيونال أس أو أس" في العام 1985، واتخذت مقرها في مدينتي لندن وسنغافورة، وموثوقة من 9,500 مؤسسة من بينها معظم شركات فورتشن غلوبال 500، بالإضافة إلى الشركات متوسطة الحجم، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية. يمكنكم الاستفادة من خدمات الدعم والمساعدة التي يقدّمها 13,000 خبير أمني وطبي ولوجستي ورقمي متعدد الثقافات على مدار الساعة ومن أكثر من 1000 موقع في 90 دولة.

لحماية موظفيكم، زوروا موقعنا الإلكتروني: www.internationalsos.com