الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "إنترناشيونال أس أو أس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات الطبية والمساعدة الصحية والأمنية، خدمات معززة تقضي بتأمين مساكن أكثر أماناً عالمياً، في خطوة لتلبية متطلبات السلامة الحالية للمسافرين من رجال الأعمال ودعم المتعاملين من خلال توفير خيارات سكنية آمنة لموظفيهم، في إطار خطة إدارة مخاطر السفر المحددة في معيار آيزو 31030:2021. كما تشمل الخدمة المعززة من "إنترناشيونال أس أو أس" اشتراك مخصص لمرونة القوى العاملة، وخدمات الدعم والمساعدة على مدار الساعة، وخدمات استشارية مخصصة، إلى جانب شراكة جديدة مع "سيفهوتيلز"، وهي الشركة الرائدة في منح شهادات الأمن والسلامة حول العالم.

وساهم الارتفاع في نسبة السفر، وما يصاحبه من قيود فُرضت بعد جائحة كورونا وآخر التطورات الجيوسياسية، في حث المؤسسات والشركات على تقييم معايير السلامة والأمان في الأماكن التي يتم توفيرها للموظفين والموكلين خلال رحلات العمل.

وعملت "إنترناشيونال أس أو أس" في هذا الإطار على تعزيز قدراتها وتزويد الشركات والمؤسسات بالحلول اللازمة للحفاظ على سلامة موظفيها أثناء السفر، من خلال طرح خاصية المستشار الأمني للفنادق، مستعينة بخبرتها الطويلة في هذا المجال ومنهجية التقييم التي تعتمدها في إدارة الحوادث التي قد تنشب في الفنادق في مختلف المناطق حول العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط. كما تتيح لها قدرتها التشغيلية في مختلف المناطق الخطرة في العالم إمكانية توفير خدمات سكنية شاملة للعملاء.

وقال لوران فورييه، الرئيس التنفيذي لخدمات الاشتراك في الصحة والأمن في "إنترناشيونال أس أو أس": " تقع على عاتق الشركات اليوم مسؤولية كبيرة لحماية موظفيها، تدفعهم للتقيّد بعمليات التدقيق والاختيارات السليمة لأماكن السكن بما يضمن رحلات عمل آمنة لهم وللوكلاء، في إطار التزامها بمسؤوليات الرعاية. ويتطلب ذلك تزويد أصحاب الأعمال بإمكانية الوصول للمعلومات حول الخيارات السكنية المتاحة في المواقع التي يرغبون بالسفر إليها، لاسيما تلك النائية والخطرة. ونعمل في هذا الإطار على توفير مجموعة من خدمات السكن الآمنة، دعماً لعملائنا في جهودهم الرامية للتخفيف من المخاطر الصحية والأمنية التي قد تواجههم."

ويتيح الاشتراك في خاصية مرونة القوى العاملة، التابعة لنظام خدمات تأمين المساكن، للشركات والمؤسسات إمكانية الوصول السهل إلى خيارات سكنية آمنة في الفنادق وتقديمها لموظفيهم خلال رحلات العمل الدولية، الأمر الذي يساهم وبصورة فعالة في تعزيز صحة الموظفين ورفاهيتهم وتطوير مرونة المؤسسات. كما يوفّر الاشتراك مزايا عديدة، ومنها إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات الملكية التي تم فحصها وتقييمها أمنيًا من "إنترناشيونال أس أو أس" والتي تشمل 1,100 فندق، إلى جانب قاعدة بيانات شركة "سيفهوتيلز"، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم الرقمي التي تشمل تدريبات حول معايير وإجراءات السكن الآمن. ويمكن للمؤسسات مراقبة تفاصيل الرحلات وأماكن الإقامة من خلال خاصية التعقب وخدمات المراقبة وإدارة الرحلات المقدّمة من الشركة.

وتستطيع المؤسسات والشركات، من خلال خدمات الدعم والمساعدة المتوفّرة على مدار الساعة، أن تقيّم معايير السلامة والمخاطر في المساكن المحجوزة والدول استباقياً قبل الذهاب في رحلات العمل، حيث تتيح الخدمة للشركات إمكانية الوصول للخدمات الاستشارية المتعلّقة بالمسكن والمخصصة للرحلة والتحقق من الظروف السائدة في المنطقة.

وتقدّم "إنترناشيونال أس أو أس" في إطار هذا النظام المعزز تقييماً شاملاً للمخاطر حول الفنادق والمناطق المحيطة بها، يزوّد فرق الأمن في المؤسسات بمعلومات وتحليلات معمّقة، بالإضافة إلى تقييمات للمخاطر في المواقع والفنادق المرتبطة برحلات الأعمال أو الفعاليات. كما يوفّر وصولاً سلساً إلى قاعدة بيانات مدققة ومخصصة للفنادق في مواقع العمليات ويزوّد الموظفين بتوصيات حول المساكن وتقييمات مادية مخصصة.

ويشمل هذا النظام شراكات استراتيجية مع شركة "سيفهوتيلز" توفّر بدورها معلومات واسعة فيما يتعلّق بالتقييمات المستقلة أو في الموقع حول أمان وسلامة ونظافة الفنادق، ومعلومات مفصلة عن مختلف المعايير المستقلة للفنادق والشهادات والمستويات التي حصلت عليها من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) وICCA. كما تقدّم هذه الشراكات تقييمات ودراسات معمّقة حول الوحدات السكنية وما يتعلّق بها من معايير للسلامة والأمن، وتدريبات، وأنظمة أمان وحماية من الحرائق، وأنظمة إدارة الأزمات والأمن المعزز، بما يساهم في توسيع شبكة الفنادق المعتمدة من حيث السلامة والأمن المتاحة للعملاء.

ويحتّم على الشركات والمؤسسات، في ظل التعافي السريع الذي تشهده رحلات الأعمال في مناطق مثل الشرق الأوسط، أن تطوّر منظومة خدمات شاملة تساهم في تقييم معايير السلامة والأمن للمساكن، الأمر الذي يعزز أهمية شبكة خدمات السكن الواسعة التي أطلقتها "إنترناشيونال أس أو أس" ودورها في تقييم أمن وسلامة الفنادق بصورة مستمرّة في مختلف المناطق حول العالم.

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نبذة عن مجموعة شركات "إنترناشيونال أس أو أس":

تعمل مجموعة شركات "إنترناشيونال أس أو أس" على إنقاذ الأرواح وحماية القوى العاملة العالمية من التهديدات الصحيّة والأمنيّة، حيث نقدم لكم حلولًا مخصصة للصحة وإدارة المخاطر الأمنية والعافية لتعزيز نموكم وإنتاجيتكم أينما كنتم.

ونحرص على تقديم خدمات الاستجابة الفورية خلال حالات الطقس القاسية، أو الأوبئة، أو الحوادث الأمنيّة لضمان راحة بالكم، حيث نعمل، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الطبّيّة والأمنية للمؤسسة، على توفير خدمات وقائية ومعلومات فورية قابلة للتطبيق وفق أعلى معايير الجودة. كما ندعم المؤسسات التي نتعامل معها في جهودها الرامية للالتزام بمسؤوليات الرعاية، مع تعزيز مرونة الأعمال واستمراريتها واستدامتها. كما نساعدها على حماية موظفيها وسمعتها ودعم احتياجاتها لإعداد تقارير الامتثال.

تأسست مجموعة "إنترناشيونال أس أو أس" في العام 1985، مقرها الرئيسي في مدينتي لندن وسنغافورة، وموثوقة من 9,500 مؤسسة من بينها معظم شركات فورتشن غلوبال 500، بالإضافة إلى الشركات متوسطة الحجم، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية. يمكنكم الاستفادة من خدمات الدعم والمساعدة التي يقدّمها 13,000 خبير أمني وطبي ولوجستي ورقمي متعدد الثقافات على مدار الساعة ومن أكثر من 1000 موقع في 90 دولة.