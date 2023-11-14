خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لحفر الآبار والإنتاج في المملكة العربية السعودية

تشارك "إنترناشيونال أس أو أس- الرشيد"، المشروع المشترك بين "إنترناشيونال أس أو أس" و"مجموعة الرشيد"، في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لحفر الآبار والإنتاج مؤكدة التزامها بتقديم حلول مبتكرة مصمّمة لتعزيز الصحة والرفاهية في القطاع البحري والبري.

يُعد هذا المؤتمر الذي سيُعقد بين 14 و15 نوفمبر الحالي في فندق ميريديان في الخُبر، السعودية، منصة رائدة واستثنائية لشركة "إنترناشيونال أس أو أس-الرشيد" لتأكيد التزامها بتقديم دعم لا مثيل له لحفر الآبار. ويشمل ذلك ضمان استدامة الأعمال المعزّزة وأداء متميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتقليل معدل الإصابات القابلة للتسجيل والتكاليف الناجمة عن النزول من السفينة.

وقال باولو أباتي، مدير عام "إنترناشيونال أس أو أس-الرشيد": "نحن سعداء بالمشاركة في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لحفر الآبار والإنتاج، حيث يوفر لنا منصة هامة لعرض حلولنا الصحية الشاملة الخاصة بالقطاع البحري والبري. ونكرّس جهودنا في "إنترناشيونال أس أو أس-الرشيد" لحماية صحة وسلامة ورفاهية العمّال في المواقع البعيدة في المملكة العربية السعودية. إنّ فريقنا المكوّن من أكثر من 250 متخصصًا في الرعاية الطبية مجهز تجهيزًا كاملا منذ تأسيسنا في المملكة لضمان الصحة والسلامة الأمثل للقوى العاملة ضمن قطاعي البنية البحرية والنفط والغاز. ويؤكد التزامنا بالمعايير الدولية كمزوِّدين متكاملين في نظام الرعاية الطبية للشركات التي تعمل مع أرامكو السعودية والاعتماد من جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، التفاني لدينا في تقديم رعاية عالية الجودة."

ولطالما كانت "إنترناشيونال أس أو أس-الرشيد"، منذ تأسيسها في 2018، ركيزة حيوية في حماية صحة وسلامة الأفراد العاملين في البنية البحرية وقطاع النفط والغاز.

مع شبكة عالمية واسعة تضم 26 مركزًا للمساعدة وستة مراكز عالمية للاستجابة البحرية التابعة لـ"إنترناشيونال أس أو أس"، لعب الفريق المكون من أكثر من 5400 متخصص في الرعاية الطبية دورًا مهمًّا في حماية صحة ورفاهية أكثر من 35,840 عاملًا ووضع مقاييس غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية البحرية.

وتعمل "إنترناشيونال أس أو أس" وفقًا للمعايير الدولية والموافقة الكاملة على المتطلبات القانونية المحلية وكذلك تلبية الطلبات الفريدة من قاعدة عملائها الواسعة. وأدّى هذا التفاني إلى دورها كمزود متكامل ضمن نظام الرعاية الطبية لشركات تعمل مع أرامكو السعودية وتعتمد مؤسسة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية متخصصيها الطبيين.

ومن خلال اتباع اللوائح المحلية والدولية، بما في ذلك تلك المحددة من قبل IADC و IAGC و OSHA وغيرها، تقدم "إنترناشيونال أس أو أس-الرشيد" مجموعة شاملة من حلول الرعاية الصحية للمواقع البعيدة في المملكة العربية السعودية. وتشمل مجموعة الخدمات الواسعة الصحة المهنية وتوفير طاقم طبي وتطبيق الحوكمة السريرية ومراكز الاستجابة البحرية وخدمات التوريد الطبي والتقارير والتحليل وتدريب الإسعافات الأولية. وأظهرت الحلول على مدى هذه الفترة أداءً ملحوظًا بتقليل نسبة تكرار الإصابات المسجلة بنسبة 60٪ بعد تفويض خدمات الرعاية الطبية ل "إنترناشيونال أس أو أس".

يتميز موقع "إنترناشيونال أس أو أس-الرشيد" في القطاع بالعديد من الاعتمادات التي حصلت عليها على مر السنين، بما في ذلك ISO 9001:2015 و ISO 45001:2018. ويعتبر اعتماد ISO 9001:2015 رمزًا للتميز في إدارة الجودة والتزام ثابت بالامتثال التنظيمي وسعي متواصل نحو رضا العملاء. كما يؤكد التفاني لدى الشركة في تجاوز معايير الصناعة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إنترناشيونال أس أو أس -الرشيد":

"إنترناشيونال أس أو أس -الرشيد" هو مشروع مشترك بين إنترناشيونال أس أو أس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الرعاية الصحية وإدارة المخاطر الأمنية والصحة العامة لدعم النمو والإنتاجية منذ أكثر من 35 عاماً، و"مجموعة الرشيد"، وهي شركة سعودية رائدة تعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات والهندسة والتجارة والعقارات التجارية والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الشراكة الفريدة التي تأسست في العام 2018، توفر "إنترناشيونال أس أو أس -الرشيد" حلولاً طبية شاملة ومتكاملة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية والبر والبحر.