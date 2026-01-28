تطبيق مُحدّث للهاتف المحمول تم إطلاقه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنصة "إنترتينر" بالمساعد الذكي ثنائي اللغة وفائق التخصيص الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اكتشاف العروض المميزة والتخطيط للأنشطة المتنوعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، عن الجيل القادم من تجارب نمط الحياة أو "اللايف ستايل" الرقميّة من خلال تعاونها مع شركة "إنترتينر The ENTERTAINER"، التطبيق العالمي الرائد في المنطقة لعروض "اشتر واحد واحصل على الثاني مجاناً" في قطاع اللايف ستايل

وبمناسبة احتفال الشركة بمرور 25 عاماً على تأسيسها، تُطوّر "إنترتينر" منصتها للهواتف المحمولة عبر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز، لتتحول من تطبيق تقليدي يعتمد على عروض "اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً" إلى رفيقٍ مُتكامل لنمط الحياة يُخصّص تجارب المستخدمين ويُحسّنها بفضل الذكاء الاصطناعي.

يُقدّم تطبيق الهاتف المحمول المُطوّر تجربةً جديدةً مع H.A.P.I.TM المساعد الذكي ثنائي اللغة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التفاعلي والمدعم من Amazon Bedrock. ويُتيح هذا المساعد المُخصّص للغاية للمستخدمين التفاعل عبر محادثات طبيعية باللغتين الإنجليزية والعربية، ما يُغيّر طريقة اكتشاف العملاء للعروض الحصرية والتخطيط لأنشطتهم وتلقّي الدعم الفوري.

ويتعامل المساعد الذكي ثنائي اللغة من خلال المحادثات الطبيعية مع الاستفسارات المفتوحة ويفهم نوايا المستخدم ويُقدّم التوصيات المُخصصة. وسواء كان المستخدم يُخطط لوجبة إفطار عائلية أو يبحث عن أنشطة يومية، يمكن للمساعد أن يبني برامج رحلات مُخصصة مع عروض مُلائمة وأتمتة للاستفسارات الروتينية، ما يُتيح لفرق خدمة العملاء التركيز على الأمور التي تتطلب التعاطف والتفاعل الإنساني ويُوفّر دعماً آلياً فعالاً وتفاعلاً بشرياً هادفاً عند الحاجة.

يدعم المساعد الذكي ثنائي اللغة هذه التفاعلات الذكية، حيث يُدير أربعة مساعدين متخصصين يعملون بالذكاء الاصطناعي، مبنيين على منصة Amazon Bedrock، وهي منصة شاملة وآمنة ومرنة لبناء تطبيقات ووكلاء الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. ويعمل هؤلاء المساعدون معاً لتحسين تجربة العملاء من خلال معالجة طلبات المستخدمين المعقدة مثل مساعد التخطيط الذي يُنظّم مسارات الرحلات المفصّلة للعملاء الباحثين عن الإلهام ومساعد البحث الذي يسترجع المعلومات ذات الصلة بالعروض والتجّار ومساعد المعلومات الذي يُجيب فوراً على الأسئلة الشائعة من قاعدة معلومات "إنترتينر" ومساعد التصعيد الذي يُحوّل الاستفسارات المعقدة بسلاسة إلى فرق خدمة العملاء البشرية.

ولتحسين سرعة الاستجابة، تم تحديث البنية التحتية الخلفية باستخدام مجموعة Amazon OpenSearch المحسّنة، التي تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي التفاعلي والبحث الدلالي وقدرات البحث الاستهدافي والتحليلي لتقديم نتائج أسرع وأكثر دقة لكل من مساعدي البحث والمعرفة. ويتكامل النظام مع Amazon Personalize لتقديم العروض المخصصة، ويستخدم Amazon Bedrock Guardrails لضمان تفاعلات آمنة وذات صلة لخدمة العملاء.

وفي هذا السياق، قال كريس إيراسموس، المدير العام لشركة أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسرنا العمل مع "إنترتينر" في الوقت الذي يحتفلون فيه بإرثهم الممتد على مدى 25 عاماً من خلال تحديث تجربة العملاء لديهم بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وأضاف إيراسموس: "تُعدّ "إنترتينر" مثالاً بارزاً على الشركات التي تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة من أمازون ويب سيرفيسز، وذلك لتحقيق أثر حقيقي على أعمالها وتحسين تجربة عملائها. وتقدّم الشركة من خلال المساعد الذكي ثنائي اللغة المدعم بتقنية Amazon Bedrock، تجربة رقمية أكثر سهولة وتفاعلية وتعيد تعريف الممكن في مجال اللايف ستايل وبرامج الولاء".

ومن جانبها قالت دونا بنتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "إنترتينر": "قدّمت إنترتينر على مدار 25 عاماً، قيمة لا تُضاهى وتجارب لا تُنسى لأعضائنا. ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق رؤيتنا لنصبح جزءاً لا غنى عنه في حياة عملائنا اليومية، مستفيدين من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة المنصة".

وأضافت دونا: "سيُمكّننا تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز من تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويُمثّل المساعد الذكي ثنائي اللغة جوهر تطورنا، حيث يجمع بين أفضل العروض وأكثرها ملاءمةً مع كونه رفيق ذكي وسهل الاستخدام في مجال اللايف ستايل. ونستفيد من قوة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوقُّع احتياجات عملائنا وتقديم مستوى من التخصيص لا مثيل له في السوق".

والجدير بالذكر أن إطلاق هذه المنصة المدعمة بالذكاء الاصطناعي يمثل بداية حقبة جديدة في خدمات اللايف ستايل المخصصة، حيث تندمج التقنيات المتطورة مع الحياة اليومية لتقديم قيمة مضافة وراحة معززة.

كما أن تطبيق الهاتف المحمول المُطوّر والمُدعّم بالذكاء الاصطناعي من "إنترتينر" مُتاح الآن في جميع أسواقها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت وسنغافورة. يمكنكم تحميل التطبيق هنا: https://www.theentertainerme.com

-انتهى-

