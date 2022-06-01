(دبي، الإمارات العربية المتحدة) – أعلنت "إنترتك"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، اليوم أنها تعاونت مع "كناوف"، وهي من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع مواد البناء، من أجل إطلاق برنامج تدريب للمقاولين والمهنيين والعاملين في مجال التركيب في قطاع البناء. والبرنامج هو الأول الذي يقدم دورات "إنترتك للموظفين المؤهلين" IQP للمختصين في تركيب حوائط الجبس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهو امتداد لمبادرة "إنترتك" العالمية لإتاحة التأهيل المستقل للعاملين وفقاً لأعلى المعايير الصناعية. وبإمكان المتدربين التسجيل في الدورات لكي يصبحوا مؤهلين لتركيب مواد البناء التي تُصنعها "كناوف". وقد تسلمت المجوعة الأولى من الخريجين شهادات "إنترتك للعاملين المؤهلين" خلال احتفال نظم يوم أمس خصيصاً بهذه المناسبة.

يذكر أن برنامج التأهيل مصمم للمهنيين الفنيين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين حيث يتم توفيره في مركز التدريب الجديد التابع لـ "كناوف". ويتوقع أن يقوم المئات من المهنيين من كل أنحاء المنطقة بإتمام هذا التأهيل سنوياً حيث سيتعلمون كيف يجرون عمليات التركيب بأعلى مستويات الكفاءة وكيف يحدون من الهدر وكيف يطبقون أفضل الممارسات في كل مهام التركيب وفقاً لمطلبات السلامة من الحرائق. ويعتبر برنامج التدريب امتداداً لبرنامج "كناوف" للتعليم والاختبار لتركيب أنظمة الشركة والمعتمد من "إنترتك" لتوافقه مع المعايير العالمية للحرائق.

يعزز برنامج "إنترتك للعاملين المؤهلين" كفاءة العاملين في مجال التركيب والتفتيش ليضمن أن عملهم يراعي أعلى مستويات الجودة والسلامة. وسيطلب من العاملين المؤهلين الانخراط في دورات تدريب تنشيطية كل عامين للحفاظ على مؤهلهم. ويمنح برنامج "إنترتك للعاملين المؤهلين" السلطات المعنية ضمان مستقل بأن أعمال التركيب تفي بكافة المتطلبات الصناعية وينفذها مهنيين مؤهلين.

صرح عامر بن أحمد، المدير التنفيذي في "كناوف" الشرق الأوسط والهند: "يسعدنا أن نقدم دورات تأهيل العاملين بالتعاون مع ’إنترتك‘ في مركز التدريب الجديد التابع لـ’كناوف‘. وستوفر البرامج الجديدة معايير جودة وسلامة أعلى في المباني كما ستمكننا من مواصلة رؤيتنا لتوفير الجودة والاستدامة والصحة والسلامة فضلاً عن تدريب مهنيين ممتازين بواسطة عدد متزايد من الدورات المتنوعة. وهذه الشراكة الجديدة مع ’إنترتك‘ ستحسن المهارات والمعرفة عن طريق التأهيل المعتمد. وستساعد هذه المبادرة في تطوير المزيد من العاملين المؤهلين وولاءهم للشركات التي يعملون فيها بالنسبة للقطاع عموماً وستسهم في إرساء معايير أعلى في المنطقة في مجال التدريب المهني."

وعلقت كريستينا بيريز دومبر، المديرة الإقليمية للعمليات في "إنترتك للبناء والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن التعاون مع شركة رائدة في قطاعها كمثل ’كناوف‘ من أجل تأسيس ’برنامج إنترتك للعاملين المؤهلين‘ يشكل خطوة هامة بالنسبة لـ ’إنترتك‘ في المنطقة. إننا متحمسون جداً لإطلاق أول برنامج من نوعه لتأهيل العاملين في المنطقة ونتطلع لتوسعة شبكتنا من البرامج المعتمدة. هذا التعاون سيرتقي بالمعايير المتبعة في هذا القطاع وسيضيف مستوى إضافياً من التثبت والتأهيل في عمليات التركيب، الأمر الذي يعد خطوة ضرورية وهامة غالباً ما يتم إغفالها، وذلك تماشياً مع أنظمة السلامة من الحرائق التي تطبقها السلطات المعنية بالقطاع."

وأضاف جان-فيليب كايل، نائب الرئيس لحلول الاعتماد حول العالم في "إنترتك": "إن التزام ’كناوف‘ بالامتياز مثير للإعجاب فعلاً. ويسر ’إنترتك‘ أن تدعم ’كناوف‘ في سعيها لتطبيق ممارسات جودة وسلامة عالمية المستوى في قطاع البناء."

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