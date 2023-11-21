تيك آكسيس كلاود توفر قاعدة البيانات Postgres في المنطقة، بينما تقدم إنتربرايز دي بي الخدمات والبرمجيات المؤسسية والتوافر والدعم لبيئات العمل السحابية والهجينة والمتعددة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت إنتربرايز دي بي EDB، الرائدة في تسريع تطبيق Postgres® في المؤسسات، أنها وقعت اتفاقية توزيع مع شركة تيك آكسيس كلاود – أحد أبرز الموزعين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وضمن رؤيتها الرامية إلى إعطاء الأولوية للعملاء دومًا، تتيح الشراكة لتيك آكسيس كلاود دخول السوق بفضل استراتيجية إنتربرايز دي بي للمصادر المفتوحة والتي تدعم العملاء والشركاء في مسيرة تحولهم الرقمي. فالضغوطات الديناميكية التي يشهدها قطاع الأعمال تحتّم توفر الأدوات والتقنيات المناسبة للتحول الرقمي، وتؤمن كلا الشركتين بأن استراتيجيات وحلول قاعدة البيانات المفتوحة المصدر مثل Postgres تحقق مزايا هائلة للقطاعات المختلفة، وتمكنها من تحقيق عائدات رائعة على الاستثمار مقارنة بالحلول التقليدية

في هذا الصدد قال كريم عاصم، المدير الإقليمي للمبيعات لدى إنتربرايز دي بي: "رسّخت تيك آكسيس كلاود مكانتها كموزع متميز وتمكين التحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويسرّ إنتربرايز دي بي التعاون مع شريك يتمتع بهذه الإمكانات والسمعة المتميزة في المجال. وتعتبر إنتربرايز دي بي من أبرز المساهمين في قاعدة بيانات Postgres – قاعدة البيانات الأكثر استخدامًا وإقبالًا من جانب المطورين، فيما تؤمن تيك آكسيس كلاود بأهمية إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء والمساعدة في تسريع الابتكار لديهم. وهنا يبرز دور البرامج وقواعد البيانات المفتوحة المصدر مثل Postgres التي تواصل التفوق على الأنظمة التقليدية وتساعد في تلبية متطلبات التحول الرقمي للعملاء وحل المشاكل في مختلف القطاعات."

وضمن استراتيجيتها لدخول السوق، تلتزم إنتربرايز دي بي بالتشجيع على استخدام أدوات المفتوحة المصدر نظرًا لكونها تمنح العملاء مزايا ملموسة بالمقارنة مع الأنظمة السابقة. كما تتميز الشركة بتوفير البرمجيات والخدمات المؤسسية، والتوافر الفائق وتقديم الدعم المستمر لبيئات البنى السحابية المتعددة أو الهجينة.

وفي استطلاع حديث شمل أكثر من 72 ألف مشارك، تبيّن أن Postgres هي قاعدة البيانات الأكثر تفضيلًا في العالم. وتمكّن إنتربرايز دي بي تشغيل Postgres في أي مكان سواء في بيئة Kubernete أو في بنية سحابية عامة أو بيئة هجينة. كما إنها تعتبر من أفضل الأدوات التي تستعملها فرق تقنية المعلومات والمطورون ومدراء قواعد البيانات ومختصو العمليات لإتاحة الوصول الكامل إلى البيانات.

في تعليقه على الأمر قال ألفريد كريسبانوس، المدير التنفيذي لدى تيك آكسيس كلاود: "تسرنا الشراكة مع إنتربرايز دي بي التي تعد من أبرز داعمي تقنيات المفتوحة المصدر ، فهذه الشراكة تتيح لنا تقديم الحلول العالمية و البرامج مفتوحة المصدر والإمكانات المتفوقة كبديل مميز لعملائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تتقاسم تيك آكسيس كلاود و إنتربرايز دي بي رؤية مشتركة تعطي الأولوية لاحتياجات العملاء."

وأضاف: "أدت الحلول السابقة والاحتكار الراهن إلى إعراب العملاء عن قلقهم من الوضع الراهن. وقد بحثنا الأمر قبل الشراكة مع إنتربرايز دي بي، حيث تحدثنا إلى عملائنا وشركائنا في منظومة القنوات الذين يمتلك بعضهم خبرة تمتد 25 عامًا في القطاع أثناء دراستنا لقرارنا. تلقينا ملاحظات إيجابية للغاية، مما شجعنا على المضي قدمًا في هذه الشراكة، والتي تمكّننا من توفير بدائل قوية تلبي احتياجات الشركاء والمزودين المستقلين للبرمجيات والعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالخصائص والأمن والثبات وقابلية التوسع والتكلفة بالطبع."

وفي ظل الحوسبة السحابية وتقنيات المصادر المفتوحة، حققت تيك آكسيس كلاود الريادة في نموذج يختلف عن نماذج التوزيع العادية بتوفير مقاربة تتيح التواصل والخدمة الدقيقين مع أبرز العملاء في القطاعات الحكومية مؤسسية. كما يتضمن النموذج توزيع حلول البنية السحابية المتطورة وحلول المفتوحة المصدر إلى جانب تقديم الدعم الشامل والاستشارات المتخصصة والخدمات ذات الطابع الشخصي. ومن خلال اتباع مقاربة التوزيع لدى تيك آكسيس كلاود، يمكن للمؤسسات الحصول على مجموعة متنوعة من المزايا مثل الاستفادة من خبرات وإرشادات الشركاء المختصين ، ممن يمتلكون معرفة دقيقة في التقنيات السحابية وحلول المفتوحة المصدر مع شهادات الاعتماد من خلال شركة انتبرايز دى بى ، وتقديم مستويات لا تضاهى من الدعم للعملاء بما يضمن لتلك المؤسسات الحصول على المساعدة الفورية وحل المشاكل والرصد الاستباقي لأية مشاكل أو مخاوف محتملة.

وضمن شراكتهما في الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدم إنتربرايز دي بي الدعم الشامل إلى تيك آكسيس كلاود، بما في ذلك التدريب والتمكين والمصادر والتكيّف والتحسين. وتعمل المؤسسات معًا من خلال تعاون وثيق لتلبية احتياجات التحول الرقمي لدى العملاء، والعمل بموجب رؤية تضع العميل في قمة الأولويات.

ويسر إنتربرايز دي بي تيك آكسيس كلاود الإعلان عن مشاركتهما في جيتكس جلوبال 2023، حيث يتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين في الجناح رقم 10 – القاعة 6 للقاء العملاء والشركاء ومناقشة فرص الابتكار غير المحدودة عبر المصادر المفتوحة.

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