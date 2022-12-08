تعلن "إنتربرايز إستونيا"، أكبر منظمة عامة للاستثمار والتجارة في جمهورية إستونيا، عن مواعيد برنامج الصادرات المنهجية إلى برنامج الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسواق جمهورية إستونيا الرئيسية للتوسع الدولي. يهدف برنامج الصادرات المنهجية إلى دعم نمو الصادرات ومبادرات الأعمال لشركات المواد الغذائية والمشروبات الإستونية في دولة الامارات. ويُعد هذا البرنامج أحد المبادرات الرائدة لـ "إنتربرايز إستونيا" في جميع أنحاء العالم وقد تمّ تصميمه للتركيز على فئات المواد الغذائية والمشروبات والمكونات. تعتبر هذه النسخة الثالثة من البرنامج، بعد أن تمّ إطلاق نسختين سابقتين تكللتا بالنجاح في عامي 2020 و 2021. ومنذ عام 2020، حصلت شركة NIFOR Ltd على تفويض لتصميم وتنفيذ البرنامج لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتم تمويل التصدير المنهجي إلى الإمارات العربية المتحدة من قبل صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي.

وفي سياق هذا البرنامج، يتمّ تدريب 8 شركات مختارة من شركات المواد الغذائية والمشروبات الإستونية بشكلٍ فردي من قبل شركة NIFOR لتصبح جاهزة للتصدير إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، من خلال مجموعة منهجية وشاملة من الاستشارات الفردية والندوات الجماعية التي تغطي مواضيع رئيسية تشمل على سبيل المثال لا الحصر فرص سوق المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ واستراتيجيات متعمقة لدخول السوق؛ ومخططات الامتثال التنظيمي؛ وبيئة التسويق والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة. يغطي البرنامج أيضًا ثقافة الأعمال وآدابها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب معلومات تمهيدية بشأن شركاء التوزيع المحتملين الإماراتيين الرائدين للتواصل ومناقشة أوجه التعاون الهادفة، مما يمكّن الشركات الإستونية من غزو سوق الإمارات العربية المتحدة بمنتجاتها. ويتم التعامل مع كلّ شركة على أنّها حالة فريدة من نوعها مع التدريب العملي خطوة بخطوة للسماح لهم بالتفكير والتخطيط من أجل دخول السوق بأفضل ما لديهم من إمكانات.

أما بالنسبة للمرحلة النهائية من برنامج الصادرات المنهجية لعام 2022، ستقوم الشركات الإستونية الثماني المختارة بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلات فردية للالتقاء بشركاء محتملين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة وزيارة منافذ البيع بالتجزئة ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة لاكتساب خبرة مباشرة ورؤى عن السوق. ومن المقرر أنّ تتم الزيارات في الفترة ما بين 16 يناير 2023 و 10 فبراير 2023.

تدعو "إنتربرايز إستونيا" جميع المستوردين والموزعين ذوي السمعة الطيبة في الإمارات العربية المتحدة المهتمين باستكشاف ما يمكن أنّ تقدمه إستونيا إلى الإمارات العربية المتحدة للتواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي taste.estonia@nifor.co

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نبذة عن " تيست إستونيا"

تدعم منصة "تيست إستونيا " الخاصة بمؤسسة "إنتربرايز إستونيا " صاحبة علامة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، المصنعين الإستونيين لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال برامج ذات صلة بالتصدير علاوة على تمكينهم من التواجد في أحداث صناعية حول العالم، والاستفادة من مبادرات التسويق المستهدفة. وتعتمد جودة الأغذية الإستونية على الموارد النظيفة المتوفرة في الدولة، وقد صنفتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كثاني أنظف أغذية على مستوى العالم.

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