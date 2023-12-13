- لتصبح "ستارلينك" موزعا إقليميا لشركة " إنتراست" في الشرق الأوسط وإفريقيا، من أجل توفير أفضل حلول الأمن الرقمي في فئتها للمؤسسات المحلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنتراست ، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول موثوقة لتحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات، عن إبرام اتفاقية شراكة مع ستارلينك، الرائدة إقليميًا في مجال الحلول السيبرانية والسحابية والتابعة لمجموعة Infinigate، وذلك بهدف توفير حلول الأمن الرقمي المتطورة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تأتي هذه الشراكة التي تسعى إلى توفير أعلى مستويات الأمان السيبراني للعملاء المحليين تماشياً مع الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة تهديدات الأمن السيبراني باختلاف أنواعه، إذ تتمثل الشراكة في أن تصبح "ستارلينك" موزعاً لشركة "إنتراست" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يُمكّن العملاء من الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول "إنتراست"، مثل الشهادات الرقمية، والبنية التحتية للمفاتيح العامة، وإدارة الهوية والوصول، وإدارة مفاتيح التشفير، ووحدات أمان الأجهزة.

وقد تم توقيع هذه الشراكة خلال معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث حضر توقيع مذكرة التفاهم كل من سايمون تايلور، مدير القناة لدى "إنتراست" الشرق الأوسط، وعلاء عبده، نائب رئيس شركة "ستارلينك"، وجوليان كايفيرو، مدير تطوير الأعمال العالمية لدى مجموعة Infinigate.

تعليقا على هذه الشراكة قال سايمون تايلور، مدير القناة لدى شركة " إنتراست" الشرق الأوسط وإفريقيا: " يقترن التحول الرقمي المستمر في جميع القطاعات بزيادة في الهجمات الإلكترونية التي ستستمر في التطور، وفي ضوء ذلك، يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع شركة" ستارلينك"، التي نهدف من خلالها إلى تعزيز وتحسين وضع الأمن الرقمي للشركات في المنطقة ومساعدتها في مواجهة التهديدات المتزايدة باستمرار، إذ تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين والمحتملين في المنطقة."

ومن جانبه، قال جوليان كايفيرو، مدير تطوير الأعمال العالمية لدى مجموعة Infinigate (بصفته ممثلا لشركة ستارلينك): "تكمن مهمة "ستارلينك" في إعادة تشكيل مشهد التوزيع من خلال تبني أساليب مبتكرة، ويسعدنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع "إنتراست" كشريك توزيع لتقديم خدماتهم في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكات قنوات واسعة النطاق، و استراتيجية دخول السوق غير مسبوقة، في سبيل تعزيز وتطوير وتوسيع عملهم في المنطقة، كما أننا متحمسون لفرص البيع المتبادل مع بائعي التكنولوجيا التكميلية التي توفرها هذه الشراكة، ونتطلع إلى توسيع عروض الأمن السيبراني لدينا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."

هذا، وسيعمل هذا التعاون على تسهيل نمو شركة " إنتراست" في الأسواق الحكومية وسيوسع نطاق وصولها إلى المناطق التي تفتقر فيها حاليًا إلى تواجد محلي، ويعزز هذا التوافق الاستراتيجي أيضًا العلاقة القوية القائمة بين شركتي " إنتراست" و Infinigate ، الشركة الأم لشركة " ستارلينك"، في أوروبا، مما يوفر جسرًا سلسًا إلى سوق الشرق الأوسط.

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لمحة حول "إنتراست"

تضمن "إنتراست" سلامة وسير العمليات التي نحتاجها عبر توفير حلول موثوقة لتحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات. ويحتاج الناس اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجارب سلسة وآمنة، سواءً خلال الانتقال من بلد إلى آخر أو إنجاز عمليات الشراء أو الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية أو تسجيل الدخول إلى الشبكات المؤسسية. وهنا، توفر "إنتراست" طيفاً واسعاً من حلول الأمن الرقمي وإصدار وثائق الهوية التي تمثل الركيزة الأساسية لهذه التجارب. ومع أكثر من 2,800 موظف وشبكة رائدة من الشركاء العالميين وعمليات منتشرة فيما يزيد على 150 دولة، نحظى في "إنتراست" بثقة أبرز الهيئات ذات الموثوقية العالية على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.entrust.com

لمحة حول "ستارلينك":

تُعتبر " ستارلينك"، التابعة لمجموعة Infinigate، الشركة الأسرع نموًا في تقديم القيمة المضافة الحقيقية في مناطق الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. تم تمييز "ستارلينك" باعتبارها "مستشار موثوق به عبر الإنترنت والسحابة" لأكثر من 3500 عميل من مؤسسات وحكومات، الذين يستخدمون تقنيات الشركة الرائدة التي تُعتبر الأفضل في فئتها والتي يتم بيعها من خلال شبكة قنواتها المكونة من أكثر من 1500 شريك. تساعد دورة حياة الحلول التي تقدمها "ستارلينك" شركاء القنوات في التمييز بين العروض وتساعد العملاء في تحديد المخاطر الرئيسية وتحديد الأولويات لمعالجة فجوات أمن تكنولوجيا المعلومات لديهم، وذلك بتعزيز مراكز البيانات الخاصة بهم والبنية التحتية السحابية.