سايبر نايت ستصبح أحدث موزع إقليمي لشركة إنتراست في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، المشرق العربي، مصر وباكستان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنتراست الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول موثوقة لتحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات، عن إبرام شراكة جديدة في مجال التوزيع مع سايبر نايت شركة توزيع القيمة المضافة (VAD) المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تتخذ من دبي مقرا لها، وذلك بهدف دعم خبراء الأمن بالأدوات المعالجة للامتثال وتبسيط إدارة المخاطر السيبرانية.

هذا، وتتمحور شراكة إنتراست الجديدة مع سايبر نايت كأحدث موزع إقليمي لها، حول تعاون الشركتين على بناء حلول لسوق الشرق الأوسط لتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وذلك تماشياً مع اللوائح ومعايير الامتثال الإقليمية المتطورة.

يذكر أن كل من شركتي إنتراست وسايبر نايت تعتمدان في رؤيتهما الأمنية بشكل استراتيجي على فلسفة "زيرو ترست"، أو الثقة الصفرية لتحقيق أعلى معايير الأمن للعملاء في الشرق الأوسط، حيث ستعمل هذه الشراكة الجديدة على تقديم حلول الأمن الرقمي للعملاء من خلال الاستفادة من شبكة سايبر نايت المحلية لتقديم المشورة، التعليم، الخبرة والثقة.

تعقيبا على الموضوع، قال سكوت كميش، نائب رئيس قناة المبيعات العالمي في إنتراست: "يشهد التحول الرقمي في الشرق الأوسط تطوراً بوتيرة استثنائية، حيث دعت متطلبات العامين الماضيين إلى إنشاء أنظمة مستندة إلى السحابة لإدارة التحول السريع نحو العمل عن بُعد". وأضاف: "دخلنا مرحلة تطوير القناة التي تتطلب من شركاء توزيع القنوات مواقف حاسمة لإحداث فرق، وشركة سايبر نايت تتمتع بجميع السمات المطلوبة التي نبحث عنها في السوق من أجل دعم العملاء المحليين الذين يرغبون في تبني نظام السحابة مع مراعات القوانين المحلية، بالإضافة إلى رغبتهم بحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية التي حققت أعلى أرقامها في الفترة الأخيرة".

ليتابع قائلا:" إن شراكتنا مع سايبر نايت تعزز التزامنا تجاه المنطقة، ونتطلع إلى مساعدة المزيد من العملاء على تحويل أمنهم الرقمي بما يتماشى مع متطلبات هذا العصر الجديد".

لقد أدى الاعتماد السريع على الحلول السحابية في العمل عن بُعد إلى زيادة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالمخلال العامين الماضيين، حيث أتاح لمجرمي الإنترنت مزيداً من الفرص لاستهداف الضحايا في المنزل. ومن المتوقع أن تكلف جرائم الإنترنت الاقتصاد العالمي 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025. وتكشف أبحاث مختصة في القطاع بأن متوسط ​​تكلفة معالجة هجمات برامج الفدية في الإمارات العربية المتحدة تزيد عن 500 ألف دولار.

من جانبه قال أفيناش أدفاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سايبر نايت: "أتت الجائحة لتذكرنا بأن مجرمي الإنترنت يعملون باستمرار على تحسين مهاراتهم وتقنياتهم. وإذا لم نساعد عملاءنا على فعل الشيء نفسه، فسوف يعانون بشدة. شراكتنا مع إنتراست كأحدث موردينا ستمكننا من مواصلة مساعدة العملاء على سد الفجوة القائمة بين جهودهم في التحول الرقمي، ووضعهم الأمني ​​من خلال تأمين النظم البيئية الرقمية الخاصة بهم بالإضافة إلى دعمهم خلال رحلة الأمان مع زيرو ترست. نحن متحمسون للغاية للعمل معهم لزيادة دعم عملائنا المحليين في جميع أنحاء المنطقة".

وستتوفر حلول شهادات إنتراست، وأنظمة الـPKI، وإدارة الهوية والوصول، وإدارة مفاتيح التشفير ووحدات أمان الأجهزة للعملاء المحليين من خلال هذه الشراكة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستنضم إنتراست إلى الجولات التعريفية السنوية لدى سايبر نايت، المقرر عقدها في نوفمبر 2022. وستغطي الجولات سبع مدن في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك دبي والرياض والدوحة، ومدينة الكويت وعمان والقاهرة. كما ستنضم إنتراست أيضاً إلى منصة سايبر نايت خلال مؤتمر أمن المعلومات القادم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، والمقرر عقده في سبتمبر.

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