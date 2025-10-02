ستركز "باراجراف" على الهندسة وتطوير الأجهزة التابعة لمنصة ترانزيستورات الغرافين الخاصة بهم لأغراض تطبيقات محددة

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن قيام شركة إنتراتوميكس لتكنولوجيات المواد المتقدمة، والتابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع "باراجراف"، وهي شركة رائدة في تحويل إلكترونيات الغرافين إلى تطبيقات تجارية بالاستعانة بعمليات أشباه الموصلات القياسية ومقرها المملكة المتحدة، بهدف التعاون في تطوير حلول أجهزة استشعار متقدمة قائمة على الغرافين.

وقع مذكرة التفاهم كل من فهد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتراتوميكس والدكتور سيمون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة باراجراف، وذلك في حرم جامعة خليفة الرئيس في أبوظبي.

وستركز إنتراتوميكس، بموجب الاتفاقية، على تصنيع مواد أكاسيد المعادن وتشغيل أجهزة شركة باراجراف من خلال توظيف أكاسيد المعادن في طبقة استشعار الغرافين من شركة باراجراف. وستتولى باراجراف عملية دمج النظام وهندسة وتصميم وتطوير تكنولوجيا الاستشعار التي تعتمد على الغرافين استنادًا إلى منصة ترانزيستورات الغرافين التابعة للشركة. ويهدف الشريكان معًا إلى تصميم مستشعرات مستقرة عالية الحساسية ذات قدرات انتقائية، قادرة على اكتشاف الغازات الخطرة والملوثات البيئية بدقة غير مسبوقة، ما يمكّن من القيام بعمليات أكثر أمانًا وتعزيز كلٍّ من مستوى الاستجابة والعمليات الصناعية.

قالت سعادة أمل الجابري، الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع جامعة خليفة: "نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية التي جمعت ما بين إنتراتوميكس وباراجراف، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيات الاستشعار القائمة على الغرافين، حيث يجسد هذا التعاون دور الشركة في تطوير التكنولوجيات الناشئة في الجامعات وتحويلها إلى حلول جاهزة للاستفادة على الصعيد التجاري، وتعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات. وستوفر هذه الشراكة تكنولوجيات جديدة ذات فوائد واسعة النطاق للشركاء في القطاعين الصناعي والتجاري".

وقال فهد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتراتوميكس: "تتمثل مهمتنا في إنتراتوميكس في تحويل أحدث الأبحاث إلى تطبيقات صناعية مهمة، كما نقوم بإنشاء مسارات للتكنولوجيات المدمّرة للاستشعار والتي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لمعايير السلامة والأداء عبر قطاعات متعددة، من خلال الجمع بين خبرتنا في علوم المواد والتميز الهندسي لشركة باراجراف".

من جهته، قال الدكتور سايمون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة باراجراف: "تُمكّننا الشراكة مع إنتراتوميكس من الاستفادة من قدراتها المتقدمة في تصنيع المواد وتوظيفها، حيث سنقوم معًا بتسريع نشر المستشعرات الغرافينية في بيئات العالم الفعلي وتوفير فرص جديدة لكلا الشركتين وتعزيز اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة عالميًا".

يساهم هذا التعاون في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية للمواد المتقدمة والابتكار، الخطوة التي تتماشى مع رؤية الإمارات 2030، وذلك من خلال دعم وتشجيع التنويع الصناعي والقطاعات القائمة على المعرفة، وتوفير فرص جديدة لصادرات التكنولوجيا المتقدمة.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

نبذة عن شركة مشاريع جامعة خليفة:

تعمل شركة مشاريع جامعة خليفة، التي تم إطلاقها بوقف تبلغ قيمته 100 مليون درهم إماراتي، بمثابة الجهة المسؤولة عن الابتكار في الجامعة، حيث تسد الفجوة بين البحوث وسوق العمل، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ودعم المشاريع والاستخدام التجاري للملكية الفكرية، وقد تمكّن المركز من تحويل البحوث العلمية إلى مشاريع قابلة للتطبيق التجاري، ودعم مجالات مثل التصنيع المتقدم والطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

نبذة عن شركة "إنتراتوميكس":

شركة "إنتراتوميكس"، هي شركة تابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة، هي شركة التكنولوجيا الرائدة في دولة الإمارات التي تكرّس جهودها لتطوير وتصنيع ومعالجة مواد الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، وقد انطلقت من مركز البحوث والابتكار بجامعة خليفة لمواد الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، حيث تربط "إنتراتوميكس"، البحوث والقطاعات من خلال تقديم المواد المتقدمة والطلاء والتركيبات الكيميائية التي تدفع عجلة الابتكار في مجالات الطاقة والبناء والإلكترونيات والطيران والفضاء والرعاية الصحية، وتلتزم الشركة بتحقيق القيمة المحلية المضافة وتتماشى مع رؤية 2030، وتسهم في تعزيز البحوث ذات المستوى العالمي والتكنولوجيات الخاصة والشراكات الصناعية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ عالمية للمواد المتقدمة والنمو الصناعي المستدام.

نبذة عن شركة "باراجراف":

تمثّل شركة "باراجراف" فريقًا رائدًا عالميًّا لتطوير وتصنيع تكنولوجيات الأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على الغرافين، كما تسهم العمليات الابتكارية لشركة "باراغراف"ـ في التطوير التجاري لمنتجات الغرافين عالية الجودة، والتي يُتوقّع أن تُحدث ثورة في العديد من التطبيقات الهامة من خلال التكنولوجيا الخالية من التلوث.

وتُعتبر "باراجراف" أول شركة في العالم توفّر أجهزة إلكترونية مصنوعة من الغرافين قابلة للتطوير وذات مواصفات عالية، لتُستخدَم في المستشعرات ومجال التشخيص.

