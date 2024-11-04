أعلنت كل من "إم يو إف جي" وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما للعمل على إيجاد فرص أعمال مشتركة.

ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل والمتابعة المنتظمة بين "إم يو إف جي" وصندوق الاستثمارات العامة، حيث سيتم التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها "إم يو إف جي" بخبرة قوية، ولا سيما في مجال البنى التحتية وتمويل المشاريع. وسيشمل ذلك أيضًا تسهيل جهود صندوق الاستثمارات العامة لاستكشاف الفرص في اليابان لدعم رؤية السعودية 2030.

وقال فوميتاكا ناكاهاما، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسات في مجموعة الأعمال المصرفية العالمية المؤسساتية والخدمات المصرفية الاستثمارية في "إم يو إف جي": "يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة. تضفي مذكرة التفاهم هذه طابعًا رسميًا على شراكتنا الحالية القوية وتؤكد سعي "إم يو إف جي" وصندوق الاستثمارات العامة لتعميق علاقة العمل بيننا. نحن نتطلع إلى تسهيل الاحتياجات التمويلية المتطورة لصندوق الاستثمارات العامة لدعم أهدافه الطويلة المدى.

"يعد هذا التوقيع بمثابة شهادة على التزامنا المستمر تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ندعم العملاء عبر مجموعة من القطاعات إلى جانب تسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار في اليابان."

نبذة عن "إم يو إف جي"

تعتبر "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك". (MUFG) إحدى أكبر المجموعات المالية الرائدة في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى 360 عاماً تقريباً. ولدى "إم يو إف جي" شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2000 مقر في أكثر من 40 بلداً. يعمل في المجموعة أكثر من 120,000 موظف وهي تقدّم خدمات تشمل الأعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الائتمانية وخدمات الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وإدارة الأصول والتأجير. تهدف المجموعة لكي تصبح "أكثر المجموعات المالية التي تحظى بالثقة في العالم"، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين شركاتها العاملة وأيضاً من خلال استجابتها المرنة لكافة الاحتياجات المالية لعملائها ومن خلال خدمة المجتمع والعمل على تحقيق النمو المستدام والمشترك من أجل عالم أفضل. يتمّ تداول أسهم "إم يو إف جي" في بورصات طوكيو وناغويا ونيويورك. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الرائد عالميًا الذي يتمتع بقوة مالية وشبكة عالمية | MUFG EMEA

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