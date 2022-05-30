القاهر: وقعت شركة إم دي بي MDP، الرائدة في قطاع التكونولوجيا المالية اتفاقية شراكة مع سيمبليفاي ، SimpliFi، منصة بطاقات الدفع كخدمة (Cards-As-A-Service) لتسهيل اجراءات توسع الأخيرة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. يُشار أن سمبلي فاي توفر مختلف الحلول اللازمة للشركات – سواء كانت تقنية أو غير تقنية – لتشغيل برنامج البطاقات الخاص بها.

وتجتمع كل من خبرات إم دي بي وسيمبليفاي في التكنولوجيا المالية وتقديم الحلول الرقمية الشاملة المتعلقة بحلول الدفع المبتكرة للتوسع وترسيخ مكانتهم كشريك وداعم أساسي في الإيكوسيستم. وتسلط الشراكة الضوء على التزام كل من الكيانين بدعم الإيكوسيسيتم فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية مدعومان بخبراء في مجال الحلول الرقمية الشاملة التي تلبي احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي بي MDP: "متحمسين للشراكة الاستراتيجية مع كيان سيمبليفاي، فمعاً سنعمل على تسريع وتسهيل عمليات تقديم خبرات مالية أفضل لجميع عملائنا."، وأضاف: "تتطور صناعة المدفوعات الرقمية بسرعة هائلة وكان ذلك بمثابة حافز للطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية المبتكرة في كل من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية."

ومن جانبه، أضاف خالد الجغيل، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لإم دي بي: "تحقق شراكتنا مع سيمبليفاي خطوات مبتكرة وسرعة غير مسبوقة في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تتماشي مع توجه الجيل الثاني لقطاعي البنوك والتكنولوجيا المالية. ويأتي تعاوننا مع سيمبلي فاي في إطار استراتيجيتنا في إم دي بي للتوسع الجغرافي. والخروج للأسواق العالمية."

وعلّق علي ستار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبليفاي: "إن الطلب على إصدار البطاقات آخذ في الازدياد، وتسمح لنا شراكتنا مع إم دي بي بتسريع دخولنا إلى مصر وأيضًا إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف علي ستار: تعد هذه الشراكة هي أول خطوة في خطتنا للتوسع السريع والمستمر لطرح بطاقاتنا للدفع كخدمة وإمكانية إصدارها في مختلف الأماكن."

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نبذة عن إم دي بي MDP

إم دي بي MDP هي المنصة الرائدة لإصدار البطاقات، تمكّن إم دي بي الشركات من طرح حلولها المالية من خلال الحلول الرقمية الخاصة عمليات الدفع الشاملة - بدءًا من تصميم وإصدار البطاقات الشخصية إلى المعاملات الرقمية. يحتل إم دي بي MDP مكانة رائدة في

السوق لأكثر من 30 عامًا ، وهو كيان معترف به لتسريع عمليات الدفع - من خلال نهج قائم على التكنولوجيا. تواكب استراتيجية إم دي بي الحركة العالمية الابتكارية لحلول التكنولوجيا المالية والقابلة للتطوير والآمنة في نفس الوقت ؛ التي توفر تجارب متعددة وسلسة للعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة إم دي بي في القاهرة مع تواجدها في الخارج في أكثر من 40 دولة حول العالم.

نبذة عن سيمبليفاي SimpliFi

توفر SimpliFi ، وهي منصة بطاقات كخدمة (CaaS) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ، للشركات حلاً شاملاً لإصدار وإدارة برنامج بطاقاتهم وتقديم الحلول التشغيلية مع جذب تدفقات جديدة للإيرادات.

توفر SimpliFi حلاً متكاملاً يتكون من واجهات برمجة التطبيقات (API) ، ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ، وخدمات العميل ، وتطبيق White-label app ، وإمكانية إدارة البرامج الشاملة. تدير الشركة جميع شركاء الايكوسيستم المختصين بإصدار البطاقات بما في ذلك البنوك مع تقديم خدمات المعالجات والتحقق من الهوية واستيفاء البطاقات وخدمة العملاء لتقديم تجربة سلسة عبر أسواق متعددة. بالإضافة إلى توفير آليات تقنية مصممة لهذا الغرض ، تدير SimpliFi عمليات البطاقة اليومية والامتثال حتى تتمكن الشركات من التركيز على نقاط قوتها الأساسية مع الاستفادة من إمكانات ونطاق SimpliFi.