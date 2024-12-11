دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة إم إن تي-حالاً، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة وأول شركة مصرية تتخطى قيمتها المليار دولار، عن إطلاق خدماتها في السوق الإماراتية، محققةً بذلك إنجازًا بارزًا في مسار توسعها السريع عبر المنطقة. تقدم إم إن تي-حالاً من خلال تطبيقها المالي الشامل حلولًا مبتكرة وسهلة الوصول إلى الأفراد والشركات التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية. أولى خدمات الشركة في الإمارات هي "حالاً أدفانس"، لإتاحة إمكانية الحصول على الراتب المبكر للموظفين بشكل سريع وآمن وسهل الاستخدام، فضلاً عن خطط الشركة لإطلاق المزيد من الخدمات في إطار منصتها المالية الشاملة في المستقبل.

يعد دخول إم إن تي-حالاً إلى الإمارات العربية المتحدة دليلاً على التزامها بإحداث تطور جذري في إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا. وبفضل تقنيتها المتطورة، وخبرتها في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وامتثالها للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإن إم إن تي-حالاً على أتم الاستعداد لإطلاق خدماتها المصممة خصيصاً لتعزيز الشمول المالي، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، ودفع التمكين الاقتصادي. وبعد النجاح الذي حققته في مصر وتركيا وباكستان، أصبحت الإمارات أحدث سوق تنضم إلى سلسلة التوسعات، تحقيقًا لرؤية الشركة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي وما بعدها.

لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة أولوية استراتيجية لتوسعات الشركة، نظرًا لقطاعها المالي الحيوي وتبنيها السريع للحلول الرقمية. تستهدف منصة "حالاً" تلبية الاحتياجات المالية لأكثر من 3.7 مليون من العمالة الوافدة إلى الإمارات والذين يتجاوز إجمالي دخولهم الشهرية 10 مليارات درهم إماراتي. يواجه هؤلاء الأفراد تحديات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، مما يخلق فرصة كبيرة لتقديم حلول مالية في مجالات الائتمان والمدفوعات والاستثمارات.

ومن بين منتجات الشركة المتعددة، توفر "حالاً أدفانس" خيارًا سلسًا للحصول على خدمة الراتب المبكر، حيث إنها توفر للشركات أداة مالية موثوقة لقوتها العاملة، وفي الوقت نفسه توفر للموظفين إمكانية الوصول السريع والآمن والمطابق للوائح البنك المركزي إلى خدمة الراتب المبكر من خلال منصة رقمية بالكامل.

يدعم مجموعة إم إن تي-حالاً مستثمرون دوليون، من بينهم صندوق أبوظبي السيادي "لونايت". ومنذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2024، أبرمت "حالاً " بالفعل اتفاقيات مع أبرز الشركات بالإمارات، ونجحت في جذب أكثر من 40 ألف عميل، مستهدفة الوصول إلى قاعدة عملاء تبلغ 250,000 بحلول نهاية عام 2025.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، صرح منير نخلة، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي-حالاً قائلاً: "تُعد دول الخليج مركزًا قويًا للابتكار المالي، ويمثل إطلاق خدماتنا في الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة في توسعنا الإقليمي، حيث تعتبر الإمارات سوقًا محورياً لتعزيز الشمول المالي وتغيير حياة الأفراد بفضل تمتعها بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 500 مليار دولار أمريكي ووجود شرائح سكانية متنوعة وسريعة النمو."

وبدوره، أضاف عمر رمضان، العضو المنتدب لحالاً في دول مجلس التعاون الخليجي: "منذ إطلاقنا لخدمة "حالاً أدفانس"، سعدنا بالإقبال السريع والردود الإيجابية من الشركات والموظفين على حد سواء. هذه ليست سوى البداية لما نخطط لتقديمه في الإمارات العربية المتحدة من حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام لتمكّين الأفراد والشركات."

نبذة عن إم إن تي-حالاً

إم إن تي-حالاً هي أول شركة في مصر والشرق الأوسط تتخطى قيمتها المليار دولار، تأسست في عام 2018 بهدف تحسين حياة الأفراد من خلال إحداث تطور جذري في إتاحة الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا. توفر إم إن تي-حالًا تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللمستهلكين، وبطاقات مسبقة الدفع، ومحفظة إلكترونية، وخدمات استثمار وتجارة إلكترونية من خلال تطبيق حالًا وتواجد محلي واسع النطاق. منذ إنشائها، قامت إم إن تي-حالًا بإصدار أكثر من 10 مليار دولار أمريكي في شكل تمويلات وخدمات لأكثر من 8 مليون عميلًا على مستوى العالم. يقدم تطبيق "حالاً" خدماته لأكثر من 2.4 مليون عميل بمعدل ربع سنوي وذلك في مصر فقط، حيث يتضاعف عدد مستخدميه بشكل سنوي مدفوعًا بالخدمات الجديدة التي تقدمها "حالاً" وبطاقة "حالاً".

حصلت إم إن تي-حالاً على تراخيص التمويل متناهي الصغر والنانو والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي ورخصة نشاط تلقي عمليات شراء و استرداد وثائق صناديق الاستثمار من هيئة الرقابة المالية المصرية، وأول ترخيص محفظة إلكترونية مستقلة من البنك المركزي المصري لصرف وجمع وتحويل الأموال رقميًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول. وقد عززت إم إن تي-حالاً تواجدها الإقليمي مؤخرًا من خلال الاستحواذ على شركة "تام فاينانس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل والتخصيم في تركيا من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA)، بالإضافة الي حصولها على رخصة بنك تمويل متناهي الصغر في باكستان من قبل البنك المركزي الباكستاني (SBP)، فضلاً عن إطلاق أولى خدماتها في الإمارات العربية المتحدة "حالا أدفانس"، وهو حل سريع وآمن للحصول على الراتب المبكر يتوافق بالكامل مع لوائح مصرف الإمارات المركزي (CBUAE).

وقد حصدت إم إن تي-حالاً العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة، ومنها جائزة الشركة الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة جلوبال فاينانس، كما أدرجت ضمن قائمة صحيفة الفاينانشال تايمز لأسرع الشركات نموًا في قارة إفريقيا لمدة عامين متتاليين، وفي قائمتي أفضل ٥٠ شركة في مجال التكنولوجيا المالية لمجلة فوربس الشرق الأوسط وأفضل الشركات الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية من قِبل شركة 11:FS، منتجة البودكاست الرائد في التكنولوجيا المالية. كما حصلت إحدى الشركات المصرية التابعة لها على شهادة "التمويل المسؤول" البرونزية من وكالة التصنيف العالمية MFR (بموجب إطار عمل Cerise + SPTF).

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