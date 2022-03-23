توفر الاتفاقيات الموقعة خلال معرض "الصحة العربي"، الذي اختُتم مؤخراً، حلولاً حديثة وعصرية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة

دبي: أعلنت "إميتاك للحلول الطبية" عن إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الشركات العالمية خلال هذا العام، وذلك في إطار التزامها بتوفير حلول رعاية صحية وطبية متطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول الشرق الأوسط.

وتشمل الشراكات الجديدة، التي تم توقيعها خلال معرض الصحة العربي 2022، الذي اختُتمت فعالياته مؤخراً في دبي، حقوق التوزيع للمعدات الجراحية، والأسرّة الخاصة بالمرضى، والحلول المصممة لعلاج وتشخيص السرطان، وغيرها من الحلول الأخرى.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستصبح كل من "إميتاك" والشركة الفرعية السعودية التابعة لها "إتقان لحلول الرعاية الصحية" شركاء التوزيع للشركات العالمية الحريصة على توسيع نطاق حضورها في الأسواق الإقليمية.

وتعقيباً على هذه الشراكات، قال السيد "محمد كنانة"، المدير التنفيذي لشركة "إميتاك للحلول الطبية": "من خلال هذه الشراكات الجديدة، سنقوم بطرح حلول متطورة في أسواق الإمارات والمنطقة من شأنها أن تساعد على تعزيز الكفاءة التشخيصية، والارتقاء بمستويات التمّيز في خدمات الدعم الجراحي، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى السرطان والحالات الصحية المرتبطة بالخرف، والتي تتطلب عادةً حلولاً عصرية ومتقدمة. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثماني التي تم إبرامها خلال معرض الصحة العربي، فإننا نتطلع قدماً لعقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال هذا العام".

وأضاف: "تتمثل مهمتنا في إميتاك بتوفير أحدث الحلول والخدمات الطبية النوعية وفق أرقى المعايير العالمية. حيث نسعى لمواكبة الحاجة الملحة لحلول طبية مبتكرة تسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة".

ومن بين الشركات التي وقعت معها "إميتاك" اتفاقية شراكة جديدة في مجال الحلول الجراحية والتعقيم شركة "بي . برون ايسكولاب" B. Braun Aesculap، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال ويقع مقرها في ألمانيا. وتغطي شراكة التوزيع هذه المعدات الجراحية، والعبوات المعقمة وأنظمة الطاقة الجراحية وغيرها من الحلول الأخرى.

وفي المملكة العربية السعودية، تتعاون "إميتاك" مع الشركة الألمانية "آمنوتك انترناشيونال ميديكال جي إم بي اتش" Amnotec International Medical GmbH، بهدف توفير المعدات الجراحية والعبوات وأجهزة التنظير الداخلي، التي ستتولى توزيعها في المملكة العربية السعودية شركة "إتقان لحلول الرعاية الصحية"، وهي شركة فرعية سعودية تابعة لـ"إميتاك". وتعتبر "آمنوتك" من الشركات الرائدة المتخصصة في توفير المعدات المستخدمة في غرف العمليات.

وستعمل "إتقان" أيضاً على توزيع منتجات ومعدات تشخيصية في المملكة العربية السعودية بموجب شراكة حصرية مع "بروما ريها" Proma Reha، وهي شركة تشيكية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية. ومن خلال شركتها الفرعية "إتقان"، ستقوم "إميتاك" أيضاً بتسويق وتوزيع منتجات الشركة السلوفانية "ميسي ميديكال" Mesi Medical من المعدات التشخيصية الطبية وأجهزة التشخيص المبكر.

كما وقعت "إميتاك" اتفاقية مع شركة "كوغنتفتي نيوروساينسز" Cognetivity Neurosciences للتكنولوجيا الطبية، ومقرها فانكوفر ، لتصبح بموجبها الموزع المرخّص في منطقة الشرق الأوسط للجهاز الطبي الرئيسي للشركة CognICA.

ويعد جهاز CognICA حلاً عصرياً مُعتمداً لدى إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA ومتوافقاً مع معايير الجودة والأمن والسلامة لدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يوفر اختباراً محوسباً للوظيفة الإدراكية مع مزايا عديدة مقارنة بالفحوص التقليدية. وتتمثل هذه المزايا بقصر مدة الاختبار والدقة التصنيفية العالية، إلى جانب انعدام أي أثر للتعلم أو أي تحيّز ثقافي أو تعليمي. وتطور شركة "كوغنتفتي" منتجات لدعم الكشف المبكر عن الخرف فيما تتطلع لدمج الذكاء الاصطناعي في حلولها.

وتتعاون "إميتاك" أيضاً مع الشركة البلجيكية "آي بي إيه" IBA، التي تشتهر بتطوير وتصنيع مسرّعات الجسيمات المستخدمة في علاج السرطان، إضافة إلى اتفاقية غير حصرية مع شركة "زيمر ميديكال" Zimmer Medical، ومقرها بافاريا، من أجل توزيع وتسويق منتجات العلاج الطبيعي.

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نبذة عن شركة "إميتاك للحلول الطبية":

هي شركة مشتركة الملكية للمجموعتين الإماراتيتين مجموعة "بو خاطر" ومجموعة "غباش"، تأسست عام 1976 لتنمو وتزدهر عبر تلبية أكثر المتطلبات تحدياً في وسطٍ سريع التطور وذلك اعتماداً على ذكاء وتقنيات لا تشوبهما شائبة. فيما تغطي الشركة عدة مجالات منها الرعاية الصحية وتقنيات المعلومات والتمويل والقطاع العام وغيرها الكثير.

كما وطدت الشركة حضورها قوياً لها ضمن المنطقة والدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان، وتوجد حالياً أربع شركات تعمل تحت مظلتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شركتين في السوق الإقليمية.

وتعتبر الشركة قوة وطنية ذات باع طويل في حلول الرعاية الصحية، وبالأخص في مجال الربط بين الرعاية الصحية والتحول الرقمي.