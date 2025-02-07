أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إمستيل"، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن إبرام شراكات استراتيجية رائدة لتعزيز منظومة نقل المواد الخام وربط السكك الحديدية عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة محورية نحو إرساء معايير جديدة للنقل الفعّال والمستدام للمواد الخام الأساسية في صناعة الأسمنت لدى "إمستيل"، انسجامًا مع مستهدفات مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ورؤية عمان 2040.

وتبرز الاتفاقية الأساسية، التي تم توقيعها مع شركة حفيت للقطارات، أول شبكة سكك حديدية عابرة للحدود في المنطقة تربط بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، نموذجًا للتعاون الوثيق بين إمستيل وحفيت للقطارات في تنفيذ مهام ومسؤوليات محددة لتعزيز كفاءة النقل الإقليمي.

وستتولى شركة حفيت للقطارات تطوير نظام لوجستي متكامل لضمان نقل الحجر الجيري والصخر الزيتي الأحمر بسلاسة، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة لأول شبكة سكك حديدية تربط بين البلدين، والتي تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والموثوقية. ومن شأن هذه الخدمة أن تسهم في تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الترابط بين الأسواق الرئيسية.

وبصفتها المستخدم النهائي الرئيسي للمواد الخام المنقولة، ستتولى إمستيل إدارة منشأة النقل عبر السكك الحديدية التابعة لها في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستكون المنشأة مجهزة بأحدث محطات وتجهيزات تفريغ عربات السكك الحديدية، إلى جانب أنظمة متطورة للنقل وإدارة المخزون، ما يضمن دمج الحجر الجيري والصخر الزيتي الأحمر، وهي المواد الخام الأساسية المستوردة من سلطنة عمان، بكفاءة وسلاسة في عمليات إنتاج الأسمنت لدى إمستيل.

وتنص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على تأمين نقل ما يصل إلى 4.2 مليون طن سنويًا من المواد الخام من سلطنة عمان إلى الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز استمرارية الإمدادات اللازمة لقطاع الإنتاج. وتمتد مدة الشراكة الأولية إلى 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة وفقًا للشروط المتفق عليها.

وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية مزايا جوهرية لكلا الطرفين. فمن جانب إمستيل، تضمن الاتفاقية سلسلة توريد عالية الكفاءة ومستدامة من حيث التكلفة، الأمر الذي يدعم نمو الشركة في قطاع إنتاج الأسمنت. أما بالنسبة لشركة حفيت للقطارات، فستعزز هذه الاتفاقية من دور الشركة كمحرك رئيسي للنمو الصناعي المسؤول بيئيًا عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال النقل بالسكك الحديدية، وتعزيز التجارة عبر الحدود، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية لكلا البلدين.

كما أبرمت إمستيل اتفاقية رسمية مع شركة تنمية معادن عُمان، الذراع الحكومي للاستثمارات التعدينية في سلطنة عمان، لتعزيز توريد المعادن الصناعية عالية الجودة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى تنمية معادن عُمان الإشراف عمليات توريد الخامات الصناعية، حسب المعاير المعتمدة. ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية تعكس قدرة سلطنة عُمان على توظيف مواردها المعدنية بكفاءة لدعم التنمية الصناعية الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين، بما يرسخ دورها كمزود رئيسي للمواد الخام في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "تمثل هذه الاتفاقية محطة رئيسية في مسيرة أعمال إمستيل، حيث تضمن إمدادات موثوقة ومستدامة للمواد الخام اللازمة لوحدة إنتاج الأسمنت لدينا. كما تعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والتميز التشغيلي، وتعزز من علاقات التعاون الاقتصادي المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. ومن خلال توظيف الموارد والبنية التحتية الإقليمية بكفاءة، تؤكد هذه الشراكة قدرتنا المشتركة على دفع عجلة النمو الصناعي، وترسيخ أسس واعدة مستقبل أكثر استدامة وازدهار".

من جانبه، أكد المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة إمستيل ضمن مشروع حفيت للقطارات تمثل خطوة استراتيجية تعزز الشراكات الإقليمية، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير قطاع التعدين ونقل المواد الخام بين عُمان والإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن التعاون يستفيد من القدرات المتقدمة لشبكة السكك الحديدية التي تقودها حفيت للقطارات، مما يسهم في تحسين كفاءة النقل. كما شدد على أن المشروع يدعم مبادرات الاستدامة عبر تبني حلول لوجستية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

كما يُتوقع أن يسهم المشروع في خفض كبير للانبعاثات الكربونية عبر تقليل الاعتماد على النقل البري، بما يلبي مستهدفات الاستدامة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتؤكد مجموعة إمستيل التزامها الراسخ بتقديم حلول مستدامة وعالية الجودة تلبي احتياجات قطاعي الصناعة والبناء في المنطقة. وبصفتها الشركة المدرجة الرائدة في إنتاج الحديد ومواد البناء في الإمارات العربية المتحدة، تواصل المجموعة تعزيز دورها في إطلاق المبادرات التي تدعم النمو الإقليمي وترسّخ من أواصر العلاقات الاقتصادية.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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