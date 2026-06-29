سيعمل الطرفان على دعم تطوير الجيل القادم من حلول التسليح المخصصة لأهم مشاريع البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، وإحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، المركز البحثي العالمي الرائد وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، وذلك لتطوير حلول مبتكرة لحديد التسليح عالي القوة، تسهم في تعزيز مستويات الحماية والمرونة للبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين لتطوير واعتماد حلول متقدمة لحديد التسليح عالي القوة، بما في ذلك تقييم أداء حديد التسليح ES600 الذي تطوره "إمستيل" في التطبيقات والظروف التشغيلية التي تتطلب أعلى مستويات الحماية ومقاومة الصدمات. كما تفتح المجال لتطوير درجات متخصصة من حديد التسليح، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتطلب مستويات عالية من المرونة والجاهزية، بما فيها الأصول الاستراتيجية ومرافق البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل:"يجسد هذا التعاون التزام "إمستيل" الراسخ بمواصلة الابتكار وتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالي الصناعة والبنية التحتية. فمن خلال توحيد خبراتنا الرائدة في تصنيع حديد التسليح مع القدرات البحثية والهندسية العالمية لمعهد الابتكار التكنولوجي، نؤسس لمرحلة جديدة من حلول حديد التسليح عالية الأداء، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للمستقبل. ومن خلال هذه الجهود، نواصل تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المتقدمة، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة."

ومن جهتها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "يجمع هذا التعاون بين الخبرات المتقدمة لمعهد الابتكار التكنولوجي في توصيف المواد، والمحاكاة الهندسية المتقدمة، وتقييم استجابة المواد للصدمات، وبين الخبرات العالمية التي تتمتع بها "إمستيل" في صناعة الحديد ومواد البناء. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تقييم واعتماد أداء حلول حديد التسليح عالي القوة للتطبيقات التي تتطلب أعلى مستويات الحماية والمرونة، إلى جانب بناء الأسس العلمية والهندسية لتطوير الجيل القادم من حلول التسليح المتقدمة، التي يتم تطويرها في دولة الإمارات خصيصاً لتعزيز مرونة البنية التحتية الوطنية والأصول الاستراتيجية الأكثر أهمية."

وتواصل "إمستيل"، من خلال استثماراتها المستمرة في التصنيع المتقدم والبحث والتطوير والشراكات الاستراتيجية، توسيع نطاق استخدام حلول حديد التسليح عالية الأداء في تطبيقات نوعية ومتقدمة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد صناعي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وقادر على المنافسة على المستوى العالمي.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والطاقة المتجددة والمستدامة ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tii.ae