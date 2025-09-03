المشروع الجديد يرسخ من دور المجموعة في دعم البنية التحتية والتجارة والتنمية المستدامة في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل عن تزويد قناة السويس في مصر بـ5000 طن من الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل حرف U، وذلك لدعم مشروع الجسر العائم المتحرك الجديد. ويأتي هذا الجسر كحل هندسي متطور يعزز الربط بين ضفتي القناة الشرقية والغربية، دون أن يؤثر على حركة الملاحة البحرية، ليمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية على امتداد واحد من أكثر الممرات المائية استراتيجية على مستوى العالم. وتُعد منتجات إمستيل الركيزة الأساسية لهياكل أرصفة الجسر، بما توفره من متانة عالية ومرونة إنشائية تكفل استدامة هذا المعبر الحيوي.

وبعد تزويدها بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل Z لمشاريع رئيسية سابقة لهيئة قناة السويس، يأتي هذا المشروع الجديد ليؤكد زخم الشراكة المستمرة بين إمستيل والهيئة، ويعزز من دور المجموعة في تمكين خطوط التجارة العالمية ودفع مسارات التنمية طويلة الأجل في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "يجسد هذا المشروع الرائد التزامنا بتقديم حلول ومنتجات ترتقي بالمعايير التقنية والهندسية، وتسهم في صياغة مستقبل واعد للبنية التحتية في مصر وخارجها. كما يعكس اختيار هيئة قناة السويس لمجموعة إمستيل مجدداً عمق الثقة التي تحظى بها المجموعة كشريك موثوق للمشاريع الوطنية الكبرى".

وتعد الألواح الارتكازية من أبرز منتجات مجموعة إمستيل، حيث تحظى بتقدير عالمي بفضل متانتها وتعدد استخداماتها واستدامتها. وتوفر هذه الألواح حلولاً موثوقة للجدران الاستنادية، وهياكل الأرصفة، والأساسات، إضافةً إلى أنظمة الحماية من الفيضانات، بما يضمن الاستقرار الهيكلي والمرونة البيئية للمشاريع الحيوية. وبصفتها المُصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجمع إمستيل بين خبرة إقليمية راسخة وقدرة فريدة على دعم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في الأسواق العالمية.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

