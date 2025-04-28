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احتفلت مجموعة إمستيل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في قطاع صناعة الحديد والصلب. وتُبرز هذه المناسبة التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع التركيز على وضع صحة وسلامة موظفيها في صميم عملياتها. ومن خلال مشروع "أمان 2.0" للتميز في السلامة، حققت إمستيل معدل إصابات ضائعة للوقت بلغ 0.15 في عام 2024، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي للصناعة البالغ 0.70 الذي أعلنته رابطة الصلب العالمية. ويعكس هذا النجاح معايير السلامة القوية التي تتبعها، وأنظمة الإدارة الفعالة، والاستثمار المستمر في موظفيها، مما يعزز مكانتها كجهة عمل مفضلة ورائدة مسؤولة في الصناعة.
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