فريقٌ يضم 222 مهندساً وفنياً وعامل نظافة يقدمون خدماتٍ مختصةٍ في ستة مناطق صناعية

دبي: وقعت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها عقداً جديداً مع بلدية دبي، إحدى أضخم المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير خدمات النظافة في الأحياء الصناعية من المدينة.

ويغطي العقد حزمة واسعة من الخدمات التي ستقدمها الشركة والتي تعزز الكفاءة والاستدامة للمرافق العامة والخاصة والذي يمتد لثلاث سنوات في ستة مناطق صناعية.

ويضم الفريق 222 فرداً من مهندسي "إمداد" وفنييها وعمال التنظيف في الأحياء المذكورة ليوفروا خدمات رائدة تشمل التنظيف الفردي والآلي، وجمع النفايات، والتسوية الفردية والآلية للمناطق المفتوحة، وتنظيف مجاري تصريف المياه، في منطقة الرمول الصناعية، ومنطقة الخبيصي الصناعية، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومناطق القصيص الصناعية من الأولى إلى الخامسة، ومناطق القوز الصناعية من الأولى إلى الرابعة، ومناطق رأس الخور الصناعية من الأولى إلى الثالثة.

وبهذه المناسبة، قال السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد"، "إن هذه الاتفاقية الجديدة من شأنها تمتين العلاقة مع بلدية دبي لتشكل امتداداً لرضا شريكتنا الدائمة عن خدماتنا، كما انها تعزز من حضورنا في القطاع العام بإمكانياتنا المتنوعة لتقديم خدمات النظافة وإدارة المرافق ضمن مدى واسع من القطاعات الصناعية."

وأضاف السيد لوتاه قائلاً" إننا على ثقة بأن فريقنا من الخبراء سيؤمن أعلى معايير النظافة والتعقيم والجماليات العامة عبر كامل المناطق التي يغطيها العقد، الأمر الذي سيساعد المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية من دبي على القيام بأعمالها في بيئات آمنة ونظيفة مع تحقيق أعلى مستويات الراحة، والسهولة للسكان، والزبائن، والزوار."

والجدير بالذكر أن "إمداد" وقعت خلال الشهر الماضي اتفاقية مع بلدية دبي مدتها ثلاث سنوات تقضي بتوفير قائمة كاملة من الخدمات التي تشتمل على التخلص من النفايات، وإعادة تدويرها، وتنظيف البنى التحتية في كل من أحياء المزهر 1، والمزهر 2، والمحيصنة 1، وند الحمر بدبي، بقوة بشرية قوامها 99 عاملاً، فضلاً عن نشر 11,712 حاوية نفايات بسعات مختلفة.

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عن إمداد

إمداد مجموعة من الشركات توفر خدمات متكاملة ومستدامة لإدارة المرافق تعزز من كفاءة الأصول المادية. ويقع المقر الرئيس للشركة التي تأسست عام 2007 في بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مكاتب محلية منتشرة في أرجاء الدولة، أبرزها أبو ظبي. ويشتمل معروض الشركة من الخدمات الكاملة الجاهزة على إدارة المرافق المتكاملة، والإدارة الفعلية وهوم برو لصيانة المساكن، بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل التخلص من النفايات الصلبة وإدارة المياه العادمة وتأجير المعدات. كما توفر منصة "امتداد" الذكية لإدارة المرافق بيانات فورية عن أداء المرافق والمتصلة واتجاهاتها والعمليات التصحيحية فيها. وقد نمت إمداد بفضل نمط أعمالها المتخصص المبني على توفير الخدمات المستدامة بتكلفة معقولة لتصبح الشريك الأمثل لعملائها في الدولة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن كوادر الشركة أكثر من سبعة آلاف عامل ماهر من 45 جنسية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.imdaad.ae.