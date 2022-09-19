· ستقدم الشركة من خلاله مجموعة كاملة من خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة، تتضمن حلولًا خاصةً لتسهيل عمليات ناطحة السحاب المتعددة الاستخدامات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت إمداد، المجموعة المزوِّدة بخدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة؛ التي تعزز الكفاءة التشغيلية للمرافق وتتخذ من دبي مقرًا لها، رسميًا بعقد تبلغ مدته ثلاث سنوات لتقديم مجموعة من خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة في برج لاندمارك في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بتقديم مجموعة كاملة من الحلول والخدمات في المبني الثاني طولًا في أبوظبي، الذي يقع على طريق الكورنيش وتديره شركة بيرلستون مانجمنت.

وبموجب شروط العقد، ستقدم إمداد مجموعة من خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة والخدمات المتخصصة؛ لتسهيل العمليات داخل المبنى الذي تبلغ مساحته 97,010.25 قدمًا مربعًا. وعلى مدار فترة العقد التي تمتد ثلاث سنوات، ستوفر الشركة خدمات إدارة المرافق الرئيسية، مثل: خدمات الصيانة الكهربائية والسباكة، وخدمات التنظيف والمسطحات الخضراء، وخدمات إدارة محطات التبريد، وإدارة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلى جانب نظام البرمجيات "سكادا" لجمع البيانات من أجل عمليات الإشراف والتحكم والمراقبة (SCADA)، الذي يسمح لشركة إمداد بمراقبة عمليات المرافق داخليًا أو في مواقع نائية. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركة كوكيل إداري للخدمات الخفيفة، التي تركز على العمالة، ومنها خدمة ركن السيارات، والاستقبال، وإدارة النادي الصحي، وخدمات الإنقاذ.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: "يأتي الفوز بهذا العقد المهم مع برج لاندمارك وبيرلستون مانجمنت ليؤكد مجددًا تألق إمداد في تقديم خدمات إدارة المرافق الرائدة. وبفضل ريادة الأطراف الثلاثة المعنية، يحدد هذا العقد إطار العمل لتقديم نتائج نوعية وكمية للمستأجرين والمقيمين وجميع الذين يزورون أحد أكثر المباني شهرة في أبوظبي. ونحن متحمسون للعمل معًا في السنوات المقبلة، وسنواصل السعي لتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات لعملائنا الكرام".

وستقوم إمداد بتعيين 89 موظفًا متخصصًا للعمل داخل برج لاندمارك، لتقديم خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة وإدارة المشروع. ويبلغ ارتفاع برج لاندمارك 329.1 مترًا مع 74 طابقًا، منها خمسة طوابق تحت الأرض، وهو واحد من أكبر المواقع وأكثرها شهرة في أبوظبي. ويضم البرج 140 شقة سكنية، و35 طابقًا تجاريًا، وأربعة متاجر للبيع بالتجزئة، تطل جميعها على مياه الخليج العربي المتلألئة.

تتولى بيرلستون مانجمنت حاليًا المسؤولية عن مرافق برج لاندمارك. وهي شركة تأسست في عام 2006، وكانت تعرف سابقًا باسم فاونديشن بروبرتي مانجمنت ذ.م.م، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في إدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل هذا العقد الجديد لإدارة المرافق مع إمداد المرة الثانية التي تعمل فيها المؤسستان معًا.

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نبذة عن إمداد

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي؛ توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق؛ التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة، التي تأسست عام 2007، إلى جانب مقرها الرئيس في دبي، فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، ومن ذلك أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية؛ كإدارة النفايات الصلبة، والمياه العادمة، وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "إمداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة؛ من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية والإجراءات التصحيحية. ويُعزى نمو إمداد الحثيث إلى مصاف الشركاء المفضلين للعملاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نموذج عملها المتخصص القائم على توفير خدمات استدامة معقولة التكلفة. كما تتكون كوادرها الماهرة من تسعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.imdaad.ae