دبي: أعلنت مجموعة "إمداد"، مُقدّم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزّز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي التابع لها في مبادرةٍ مهمةٍ ستساهم في الارتقاء بالابتكار والتحول الرقمي.

وجاء تأسيس المركز تحت إدارة قسم تقنية المعلومات بإدارة فريق من المُتخصصين في هذا المجال، وهو يهدف إلى تطوير الذّكاء الاصطناعي وأتْمتة العمليات، وذكاء الأعمال بالشركة. وتؤكد هذه المبادرة الرائدة التزام "إمداد" بالاستفادة من التقنيات المتطورة وإرساء معايير جديدة في قطاع إدارة المرافق بالمنطقة.

وتعليقاً على إطلاق هذا المركز المُتقدم، قال عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد: "يمثل افتتاح مركز التميز للذّكاء الاصطناعي إنجازاً هاماً يضاف إلى مسيرة نجاحاتنا، وسعينا الحثيث لتحقيق الرّيادة في قطاع إدارة المرافق. ونهدف من خلال هذا المشروع للارتقاء بمستوى التميز التشغيلي، وخفض التكاليف، وإيجاد قيمة طويلة الأجل للشركاء. كما سيعزز هذا الإنجاز ريادة "إمداد" ويمكّننا من تصدر مشهد التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي“.

ويقدّم مركز التميز للذّكاء الاصطناعي الجديد مجموعة متكاملة من الحلول المدعومة بالذّكاء الاصطناعي المُصمّمة لتحويل العمليات وتعزيز الكفاءة. وتوفّر لوحات معلومات الذّكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال المتقدمة رؤى مفيدة من الناحيتين المالية والتشغيلية، ما يمكّن المجموعة من اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات على جميع المستويات التنظيمية. وتقوم برامج الذّكاء الاصطناعي المُرتبطة ببرامج تخطيط الموارد المؤسّسية وإدارة علاقات العملاء وعمليات الخدمة الميدانية، بتحسين مختلف العمليات الأساسية؛ وفي مُقدّمتها: الخدمة الذّاتية للموظفين، وإدارة النفقات، والتوظيف، بينما ستساهم منصّة Microsoft 365 Copilot في تبسيط المهام الرُّوتينية لدى الإدارة العليا وفريق التسويق.

واستكمالاً لهذه الابتكارات، تتيح حلول إنترنت الأشياء المراقبة الآنية للأصول ودمجها بسلاسة مع أنظمة إدارة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، سيوفّر المركز روبوتات برْمجية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأتْمتة المهام المتكرّرة، والتي ستقلّل بشكلٍ كبيرٍ من التكاليف التشغيلية، وستساهم في الحدِّ من الأخطاء البشرية مع ضمان مستوى أعلى من الخدمات.

تدشين مركز التميز للذّكاء الاصطناعي كان ثمرة التعاون مع عددٍ من رواد التقنية العالميين، من خلال الدورات التدريبية المكثفة وورش العمل والمنتديات التي نظمت على مدار شهور طويلة، ما ساهم في تزويد مجموعة إمداد بالخبرات اللازمة لتحقيق الريادة في مستقبلٍ عنوانه الذّكاء الرقمي.

ويعد مركز التميز للذّكاء الاصطناعي إنجازًا بارزًا وقاعدة انطلاق لتحقق "إمداد" مزيداً من التطوير والتقدّم في المُستقبل. وتعتزم المجموعة الكشف عن أدواتٍ وخدماتٍ إضافية مدعومة بالذّكاء الاصطناعي في الأسابيع المُقبلة، ما سيدعم مكانتها، ويدفعها نحو تميزٍ وريادةٍ أكبر في إدارة المرافق على مستوى المنطقة، والسعي نحو عصرٍ جديدٍ من الابتكار التقني.

نبذة عن "إمداد":

"إمداد" هي مجموعة شركات تتخذ من دبي مقراً لها، وتوفر خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة وتعمل على تعزيز الكفاءات التشغيلية للأصول المادية. تأسست إمداد في العام 2007. وتضم محفظة "إمداد" للحلول الشاملة خدمات إدارة المرافق المتكاملة إلى جانب الخدمات البيئية مثل إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وتأجير أجهزة الطاقة. كما توفر منصة إمداد الذكية "امتداد" الخاصة بإدارة المرافق والمصمَّمة لتوفير تصورات واقعية حول أداء الأصول والأنظمة البيئية المترابطة بهدف تقديم توصيات للصيانة الاستباقية والإجراءات التصحيحية.

يقع المقر الرئيسي لشركة” إمداد“ في دبي، ويشمل حضورها الإقليمي اليوم مكاتب وفروع ومشاريع مشتركة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومصر. وبفضل نموذج عملها المخصص والذي يعتمد على توفير خدمات مستدامة ومجدية من حيث التكلفة، استطاعت المجموعة تحقيق نموٍ كبير لتصبح الشريك الأمثل لدى العديد من العملاء داخل الإمارات العربية المتحدة وفي أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتتميز القوى العاملة لدى "إمداد" بثقافاتٍ وجنسياتٍ متعددة لتضم أكثر من 9,000 موظف ماهر من 45 بلدٍ حول العالم.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.imdaad.ae

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