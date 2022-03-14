شراكة جديدة مع " سيكسث ستريت جروث"، بالإضافة لـ "أوداكس برايفت إكويتي" ومستثمرين آخرين

مما سيسهم في تسريع تطوير منصة متميزة ومتكاملة لإدارة تجربة العملاء

دبي، الامارات العربية المتحدة- أعلنت إمبليفاي ، المنصة الموحدة والرائدة في مجال تجارب العملاء، اليوم عن استثمار جديد في أسهم النمو بقيادة سيكسث ستريت غروث ، ومشاركة من بنك ليون تري التجاري ، بقيمة تفوق المليار دولار.

بدعم من مجموعة "أوداكس"، توفر "إمبليفاي"، الشركة الرائدة في مجال تجارب العملاء، للعلامات التجارية منصة شاملة وموحدة للتسويق، والتجارة، والرعاية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتكزة في ذلك على رصيد يفوق الـ 20 عامًا من الخبرة والعمليات العالمية وقاعدة عملاء تضم 7000 علامة تجارية عالمية كبرى، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية وشركة فورد للسيارات وماكدونالدز. توفر منصة "إمبليفاي"، للمؤسسات مجموعة كاملة من الحلول والأدوات التي تحتاجها هذه الأخيرة لتوحيد عمليات التسويق، خدمة العملاء والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في معالجة الفجوات الحرجة في تجربة العملاء، التي نمت على نطاق واسع خلال العامين الماضيين.

يرى مارك زابلان، الرئيس التنفيذي لشركة "إمبليفاي"، أن هذا الاستثمار من قبل "سيكسث ستريت"، سيساعد الشركة على تسريع عمليات ابتكار المنتجات ونموها في الأسواق الحالية والجديدة، حيث علق قائلاً: " لقد وجدنا في "سيكسث ستريت"، مستثمرًا صبورًا على المدى الطويل يتمتع بسجل قوي في مجال تجربة العملاء".

عن شركة " أوداكس"، قال إيفيشو باتيا، المدير العام للشركة: "تنتهز "إمبليفاي"، الفرصة التي يتيحها هذا القطاع من الصناعة الذي تغذيه التحولات الرئيسية في سلوك المستهلك، حيث يتجه العملاء إلى المزيد من الوسائل الاجتماعية والرقمية للاتصال والتواصل والمعاملات".

وقال تريب عطية، نائب المدير العام بشركة أوداكس: نتطلع، بالتعاون مع "سيكسث ستريت"، لمواصلة وتعزيز شراكتنا مع "إمبليفاي" بينما تبدأ هذه المرحلة الهامة من النمو".

كما عبر بو ستانلي، الشريك والرئيس المشارك لشركة "سيكسث ستريت جروث"، عن ثقته في فريق الإدارة لدى "إمبليفاي" وقدرته على تسريع النمو في قطاع تجربة العملاء، حيث قال: "تمتلك إدارة " إمبليفاي" الدراية والخبرة في مجال تجربة المستهلك في مجملها، بما في ذلك اكتشاف المنتجات الجديدة، والبحث عن المشتريات، ومشاركة خبراتها، وطلب الخدمة والدعم". "فمنصة تجربة العملاء الموحدة الشاملة من "إمبليفاي" تساعد العلامات التجارية على إرضاء المستهلكين عبر طول رحلة العميل."

يذكر أن شركة " ليون تري أدفايزورز" ساهمت كمستشار مالي حصري، وتكفلت شركة المحاماة العالمية" روبز آند جريز" بجانب الاستشارة القانونية لشركة "إمبليفاي". أما شركة كليري غوتليب ستين آند هاميلتون القانونية، فقد عملت كمستشار قانوني لصالح شركة "سيكسث ستريت".

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