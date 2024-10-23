دبي - الإمارات العربية المتحدة : تمكنت كل من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم وشركة «إليبس» إحدى الشركات التابعة لها والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب العازلة في تجديد شهادات الآيزو لعام 2024 التي منحت لهم من شركة "بيرو فيريتاس" والذي تمثلت في نظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (آيزو 45001:2018)، في انجاز يؤكد التزام الشركتان في تبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد إتمام العديد من عمليات التدقيق والرقابة من قبل شركة "بيرو فيريتاس" للمركز الرئيسي للمؤسسة ومحطات تبريد المناطق ومصنع «إليبس» في جبل علي.

كما تمكنت «إمباور» من تجديد شهادة نظام إدارة أمن المعلومات )آيزو (27001:2022، وهي أحدث المعايير الدولية لأمن المعلومات ما يعكس التزام «إمباور» بحماية معلومات وبيانات أصحاب المصلحة والمتعاملين والامتثال لمتطلبات الحوكمة الخاصة بالمؤسسة. وأكدت المؤسسة بأن تجديد الشهادة يبيّن سياسات «إمباور» الصارمة في حماية أمن معلومات العملاء والمعنيين، حيث تتمسك المؤسسة بمبادئ السرية والنزاهة في الحصول على المعلومات بما ينسجم مع مقومات الحكومة الذكية التي تتبناها إمارة دبي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" ورئيس مجلس إدارة «إليبس»، تحرص الشركتان على توفير خدمات نوعية ترقى إلى طموحات المتعاملين وتراعي تلبية جميع احتياجاتهم وتحقيق سعادتهم حيث أننا نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي وجه بضرورة تبني أفضل الممارسات الحكومية وتحقيق الريادة على جميع المستويات وجعل العمل الحكومي في الدولة مرجعية عالمية بما ينسجم مع رؤية الإمارات وخطة دبي ومضامينهما في بلوغ ارفع درجات الريادة والتميز والاداء السبّاق والمبدع المبتكر في تلبية حاجات الفرد والمجتمع".

وأضاف "إن نجاحنا في تجديد شهادات الآيزو هو تأكيد على استدامة الأعمال واستمرارية التطور لدى الشركتان، ودليل على مؤشرات الأداء القوي التي أظهرته الشركتان خلال اجتياز التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة"، حيث توفر الشركتان خدمات نوعية تواكب طموحات المتعاملين وتلبي متطلباتهم بما يحقق سعادتهم.

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