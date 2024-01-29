دبي – الامارات العربية المتحدة : وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية تعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE خلال فعاليات مؤتمر ومعرض ASHRAE Winter Conference 2024 الذي أختتم أعماله مؤخراً في مدينة شيكاغو الأمريكية لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق من خلال إجراء دراسات بحثية علمية مختلفة ومتطورة ومبتكرة كجزء من التزام الطرفين في تعزيز قطاع تبريد المناطق والارتقاء بالصناعة إلى مستويات غير مسبوقة ووضع الخطط الكفيلة لإبتكار الجيل الثالث من محطات تبريد المناطق. وتهدف الدراسة البحثية إلى دفع التقدم العلمي الذي سيشكل مستقبل أنظمة تبريد المناطق.

ويعد مشروع تطوير محطات الجيل الثالث أحد أهم مخرجات خارطة طريق الاستراتيجية للمؤسسة التي تهدف لتعزيز الريادة العالمية للمؤسسة وللإمارات في مجال تبريد المناطق وتنفيذ بنية تحتية متكاملة ومتطورة وأفكار وحلول مستدامة وخطط مستقبلية تساعد صناع القرار على رسم سياساتهم الخاصة بهذا القطاع من أجل الوصول إلى مدن ذكية ومستدامة.

وذكرت "إمباور" أن الدراسة البحثية تهدف إلى دراسة وتحليل الاتجاهات والتطورات الناشئة لتحديد الجيل القادم من تكنولوجيا تبريد المناطق، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من أنظمة تبريد المناطق التقليدية من الجيل الأول والثاني إلى نموذج الجيل الثالث المبتكر، حيث ستركز البحوث بشكل كبير على المكاسب البيئية وزيادة الكفاءة وإدارة الطاقة بما يدعم الجهود الأممية لحماية المناخ وتعزيز الإستدامة من خلال طرح حلول تبريد نظيفة ومستدامة صديقة البيئة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" "بأن الاتفاقية الجديدة تمثل أحد أركان هوية المؤسسة وقيّمها المستمدة من روح دبي، وسعيها الدائم لتوظيف البحث العلمي لبلوغ الاهداف الإقتصادية والتنموية لخدمة المجتمعات الإنسانية والذي يعكس الأسس و المبادىء التي بنيت عليها المؤسسة. وتأتي اتفاقية التعاون والشراكة من حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات العالمية المرموقة، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي الرصين والجاد في مجال تبريد المناطق وابتكار طرق جديدة بالكامل للتبريد تمكننا من استخدام الطاقة وتخزينها ونقلها حرارياً والحصول عبرها على التبريد المطلوب دون الحاجة إلى تحويلها إلى كهرباء.

من جانبها، قالت جينجر سكوجينز رئيسة الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE: “يؤكد هذا التعاون مع "إمباور"، التزامنا المشترك بتطوير التكنولوجيا والاستدامة في صناعة تبريد المناطق. ومن خلال خبراتنا، نهدف إلى إجراء الأبحاث وتعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام وفعال في استخدام الطاقة.

#بياناتشركات

-انتهى-