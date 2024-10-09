بن شعفار : «إمباور» تواصل استراتيجيتها في تطوير محطاتها من خلال استخدام تقنيات حديثة وعصرية لتسريع الخطى للوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية جديدة مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems)، وهي جزء من مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (MHI)، لتوريد أجهزة تبريد خاصة لمحطات «إمباور» بقدرة تبريدية تصل الى 100,000 طن تبريد، على أن يتم توريد 56,250 طن تبريد من خلال 18 وحدة متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء (Water-Cooled Centrifugal Chillers) بدءاً من 2025، بتقنيات متطورة ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة وذلك لخدمة مشاريعها المتواجدة في واجهة ديرة البحرية وقرية جميرا والصفوح. ووقع الاتفاقية كل من سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور والسيد يوشيهيرو إتو رئيس شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems) بحضور إداريين من الشركتين وذلك في 8 أكتوبر 2024. وشملت الاتفاقية أيضًا بندًا يتيح لإمباور بتقديم طلبات لوحدات إضافية لمحطاتها حتى نهاية ديسمبر 2024 لتصل الى إجمالي طاقة تبريد 100 ألف طن تبريد.

وأوضحت «إمباور»، أن الصفقة الجديدة، تعد الثانية من نوعها بين الجانبين، حيث كانت «إمباور»، خلال أواخر عام 2021 وقعت صفقة مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems) تقضي بقيام شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتزويد «إمباور» بوحدات متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء وبسعة تبريد إجمالية تبلغ 100 ألف طن تبريد، والذي تم توريدها خلال عامي 2022 و 2023 وتم تركيبها في المحطات التالية، محطة زعبيل ومحطة مجمع دبي لاند السكني ومحطة جميرا بيتش هيلز والمحطة الخامسة في الخليج التجاري. وأكدت «إمباور» التزامها بتطوير محطاتها البالغ عددها 87 محطة بشكل مستمر من خلال تبني أحدث التقنيات العصرية لخدمة عملائها بشكل أفضل في المشاريع السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والمتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء دبي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، أن الصفقة تتيح فرصة أكبر للجانبين للعمل معاً لإحراز التقدم في القطاع وتسريع الخطى للوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون عن طريق حلول الطاقة النظيفة التي تساهم ليس فقط في الحد من الآثار البيئية، بل وتمهد الطريق كذلك لغدٍ أكثر استدامة وازدهارًا، موضحاً أن الصفقة تحقق أحد أهداف «إمباور» على صعيد تحديث محطاتها بتقنيات عصرية مبتكرة تساهم بعمليات إنتاج منخفضة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما يصب في أجندة المؤسسة على صعيد حماية البيئة وصحة المجتمع وحماية موارد الأجيال القادمة.

وأكد بن شعفار على مواصلة «إمباور» استراتيجية تطوير أصول قيّمة، حديثة وعصرية، وتواكب ريادتها وقيادتها لسوق وصناعة التبريد على مستوى العالم، وترتقي في الوقت ذاته بجودة وطرق تزويد المتعاملين بخدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة بأعلى المعايير المستدامة عالمياً.

من جهته قال يوشيهيرو إتو رئيس شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems)، نحن فخورون بتقديم أحدث حلولنا المتقدمة لدعم أهداف «إمباور»، لافتاً إلى أن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems) تتشرف بأن تعمل مع «إمباور» في سعيها لتوظيف الحلول المتقدمة بما يتناغم مع استراتيجية طويلة الأمد تهدف لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030 واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خطة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى الاستدامة. وأكد على التزام شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems)، بتقديم تقنيات متطورة ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة مع تعزيز فعالية التشغيل والإنتاج بشكل مستمر.

كما اصطحبت «إمباور» فريق شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems) بجولة ميدانية في محطة الخليج التجاري لتبريد المناطق، الذي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتسجيلها أعلى قدرة تبريد مناطق على مستوى العالم لإطلاعهم على كيفية سير عمليات المحطة وقصة نجاح المؤسسة الغير المسبوقة في تأمين خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة مستدامة بمكاسب اقتصادية واجتماعية ومناخية تتناغم مع توجهات الدولة والمدينة في الانتقال الى الاقتصاد الاخضر.

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