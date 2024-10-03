دبي، الإمارات العربية المتحدة: دخلت "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتسجيلها أعلى قدرة تبريد مناطق على مستوى العالم لمشروع تبريد المناطق في الخليج التجاري، حيث تم تسليم شهادة غينيس للأرقام القياسية لسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة من قبل ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال حفل أقيم في اليوم الثاني من معرض وفعاليات ويتيكس 2024 على منصة "إمباور" بحضور كبار الشخصيات وقادة الصناعة المشاركين في المعرض.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ " إمباور" في كلمته: "يُسعدنا تسجيل هذا اللقب في غينيس للأرقام القياسية تحت تصنيف عالمي جديد وهو "أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق (DCS)"، بقدرة موصلة بلغت 241,272 طن تبريد، مما يعد إنجازاً عالمياً جديداً لـ "إمباور" موضحاً إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتطوير أصول ثمينة وضخمة تضمن تزويد سكان دبي بخدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة، من جهة، وتحقق عائدات وأرباح مستدامة للمؤسسة ومساهميها.

وأشار بن شعفار الى أن حصولنا على لقب غينيس للأرقام القياسية سيشكل محطة هامة في تاريج انجازات المؤسسة وسيساهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز اللاعبين الدوليين في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتكريم لريادتها في تطوير وتقديم حلول تبريد مناطق مستدامة.

يعد مشروع تبريد مناطق الخليج التجاري الذي تنفذه "إمباور "والذي تبلغ قدرته القصوى 451,540 طن تبريد ويضم 9 محطات تبريد مناطق منها 4 محطات في الخدمة حالياً و شبكة أنابيب بطول 52.4 كيلومتر، والذي يخدم 188 مبنى شاهقة الارتفاع موزعة في الخليج التجاري وعلى شارع الشيخ زايد وقناة دبي المائية من أكبر مشاريع إمباور عالمياً. كما ويستخدم المشروع تقنيات تخزين الطاقة الحرارية المتقدمة (TES)، ويعتمد في عملياته على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) بالإضافة الى تقنيات أخرى متطورة وحديثة.

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