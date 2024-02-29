دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن حرصها على تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في المؤسسة في إطار إستراتيجية مرنة تركز بشكل مباشر على استقطاب الكفاءات الوطنية من جهة وتمكينها من الانخراط في العناوين الوظيفية المرتبطة بالادارة والانتاج والتوزيع والتطوير والبحث العملي إيماناً منها بأن الثروة الحقيقية تكمن في شباب الوطن المؤمنين بدورهم في مسيرة التنمية التي رسمت القيادة الرشيدة مسارها ومضمونها.

وشهدت المؤسسة تزايداً في عدد المواطنين و المواطنات حتى شهر ديسمبر 2023 حيث تخطت نسبة التوطين في المؤسسة أكثر من 15% من إجمالي الموظفين. وأشارت المؤسسة أن نسبة العنصر النسوي من المواطنات بلغ 45%، بينما بلغت نسبة المواطنين من الرجال 55%، وذلك تجسيداً لنهج المؤسسة في تحقيق التوازن بين الجنسيين في بيئة العمل واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة، وتعزيز دورها في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي عبر بوابة صناعة تبريد المناطق الرائد والحيوي بالمنطقة، التي تستهدف من بين سلسلة أهدافها رفع عدد الموظفين والموظفات للعمل في قطاع تبريد المناطق.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أن التوطين واستقطاب الخبرات الإماراتية المؤهلة يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمباور» في التوظيف منذ تأسيسها؛ حيث نرى في أبناء الوطن الاستثمار الأمثل، مؤكدا على أن المؤسسة تبذل اهتماماً خاصاً بإستقطاب وتدريب المواطنين من كلا الجنسين بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لأداء المهام المنوطة بهم بكفاءة حيث تتبنى «إمباور» أفضل الممارسات على هذا الصعيد لبلوغ الغايات الوطنية المنشودة بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة تجاه أبنائها المواطنين، حيث شهد العام 2023 نسبة زيادة 3.8% في عدد المواطنين في الإدارات العليا مقارنة بعام 2022.

وأضاف نؤمن في المؤسسة أن كوادرنا الإماراتية هي عماد نجاحنا في ضمان مواصلة مسيرة تميز المؤسسة وريادتها على مستوى العالم.

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