دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المشاركين في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 الى تبني حلول تبريد المناطق بوصفه وسيلة فعالة لحماية صحة المجتمع وبلوغ مستهدفات الاستدامة. وأوضحت المؤسسة على هامش الدورة الـ 50 التي تنعقد تحت شعار "حيث يجتمع عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد"،أن تبريد المناطق أثبت فعاليته في تمكين قطاع الرعاية الصحية في دبي من أداء مهامه وسط بيئة مثالية وصحية توفرها أنظمة تبريد المناطق صديقة البيئة حيث واصلت توفير حلول أنظمتها المتطورة والعصرية عبر تزويد العديد من المشاريع في قطاع الصحة بخدمات تبريد المناطق، وفي مقدمتها مدينة دبي الطبية الذي تقوم المؤسسة بتزويدها بحوالي 142,000 طن تبريد.

واشارت "إمباور" إلى أنها تشجع النخبة من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال الرعاية الصحية والعارضين الدوليين من أنحاء العالم، الى تبني تلك الحلول المستدامة وتشجع أكثر من 3,800 مشارك من أكثر من 180 دولة الى الاطلاع على المكاسب الصحية التي توفرها أنظمة تبريد المناطق.

وأكدت المؤسسة بأنها داعمة ومساندة للقطاع الصحي من خلال مضيها قدماً في تأمين خدمات تبريد تحمي وتحافظ على صحة المجتمع إذ تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ " إمباور": "أن المؤسسة تقدم خدمات تبريد المناطق إلى العديد من المنشآت الطبية في دبي تضم كبرى المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، موضحاً أن "إمباور" تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الرعاية الصحية من خلال خدمات تبريد مناطق مستدامة وعصرية تحمي البيئة وتوفر الطاقة وخالية من الضوضاء مع توافرها على مدار الساعة حفاظاً على راحة المرضى والأطقم الطبية في دبي".

والجدير ذكره أن "إمباور" تزود عشرات من كبريات المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، في دبي بحلول تبريد المناطق وأبرزها مركز كليمنصو الطبي، وميديكلينيك مستشفى المدينة، ومستشفى د. سليمان الحبيب، ومستشفى مورفيلدز للعيون، ومستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري، ومستشفى باراكير الإمارات للعيون، وعيادة الكلداري ديرما، والمستشفى الدولي الحديث، والمقرات الرئيسية لمؤسسة الجليلة، وغيرها الكثير.

-انتهى-

#بياناتشركات