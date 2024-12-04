دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، انطلاق عمليات تشغيل محطة جميرا بيتش هيلز لتبريد المناطق، في إطار المرحلة الأولى. وأوضحت المؤسسة، أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة سيصل إلى 48,000 طن تبريد فور انتهاء كافة مراحلها التي تخدم منطقة جميرا المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة.

ومن أبرز المشاريع السياحية التي ستخدمها المحطة برج العرب أرقى وأفخم الفنادق حول العالم وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً بارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج وفندق النسيم جميرا على أن تخدم المحطة في المستقبل مشاريع أخرى كسوق مدينة جميرا وفندق جميرا القصر و فندق جميرا ميناء السلام وغيرها .

ولفتت " إمباور" إلى أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز جرت وفقاً لأعلى المعايير العالمية، التي تتماشى مع معايير ​الأبنية الخضراء​ المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة ​دبي​، حيث يحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة، والهوية المعمارية لمبانيها.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن المؤسسة تعد وتفي بوعودها وتواصل بثبات تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

وأضاف: إن محطة جميرا بيتش هيلز تستخدم تقنيات تبريد متطورة، تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه، حيث تضم وحدتين لتخزين الطاقة الحرارية (TES) ، ومبردات بتقنيات متطورة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة.

وأكد أن المؤسسة تواصل توسعاتها وتشييد محطات جديدة، تعمل بتقينات عصرية في إطار منهجي استراتيجي، يقوم على تطبيق التنمية المستدامة المخطط لها، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

وأضاف بن شعفار، تعد جميرا من أفخم المناطق السكنية والسياحية في الامارات والعالم، ولم تتأخر «إمباور»، في تمكين المشاريع المشيدة فيها من الحصول على خدمات تبريد بمعايير عالمية، لتواكب هذه المرة توسعات «إمباور» أزدهار المنطقة التي تحتضن برج العرب أيقونة دبي العالمية في الضيافة العالمية الفاخرة، وتزويد فنادقه ومنتجعاته ومبانية السكنية بخدمات تبريد المناطق عبر المحطة الجديدة التي جرى تشغيلها مؤخراً.

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