الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت شركة فام ليفينغ الرائدة في مجال توفير بيوت العطلات عن تخصيص مجمع "سراي" وهو أول مجمع سكني مفروش و مُجهز بشكل كامل في منطقة نخلة جميرا في دبي، تبلغ مساحته500,000 قدم مربع، وتتوفر فيه 53 فيلا شاطئية وشاليهات مطلة بشكل مباشر على البحر، وتوجد فيه أنواع مختلفة من الفلل الفاخرة بعضها مكونة من غرفة نوم واحدة وبعضها مع غرفتي نوم ومسبح خاص.

يوفر المجمع تجربة فريدة من نوعها تمكن الزوار من قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم في قلب مدينة دبي، تعقيباً على ذلك قال محمد شمس المدير الإداري لفام ليفينغ:” يسرنا التوسع في توفير بيوت عطلات بمناطق مختلفة في دبي خصوصاً في المناطق التي تجذب السياح وذلك بهدف تنمية القطاع السياحي وكسب رضا العملاء، كما أننا نحرص دائماً على تقديم أفكار جديدة وغير اعتيادية ليشعر العميل بأنه بمكان مميز ويعيد التجربة من خلال مشاهدة المناظر الخلابة والفاخرة، بالإضافة إلى الخدمات المختلفة التي يتميز بها المجمع مثل إمكانية استخدام الشاطئ الرملي الخاص والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة، وصالة رياضة فيها أحدث الأدوات والأجهزة، وأخيراً نظام الأمان والحماية على مدار 24 ساعة”.

أكد محمد أن بيوت العطلات تشهد ارتفاعاً متزايد في الطلب باستمرار في دبي لاسيما مع ملايين الزوار الذين يقصدون المدينة في كل عام ويمكثون لوقت طويل فهم يبحثون عن خيارات مناسبة خصوصاً أصحاب العائلات مشيراً إلى أن أداء بيوت العطلات حقق نشاط استثنائي خلال العامين الماضيين.

يمكن للضيوف الاستمتاع ببيئة هادئة على أكمل وجه وأن يكونوا على مسافة قصيرة من جميع الخدمات، فهذا المجمع حصري للعائلات والأزواج فقط مما يجعله موقع مثالي للإقامة فيه. يتراوح متوسط تكلفة الفلل المكونة من غرفة نوم واحدة بين 1400 و1800 درهم إماراتي في الليلة، أما بالنسبة للفلل المكونة من غرفتي نوم يكون بين 3000 إلى 4000 درهم إماراتي في الليلة.

يمكن إجراء الحجوزات مباشرة عبر الهاتف عن طريق الاتصال على الرقم المجاني: 800326600 أو يمكن للضيوف الحجز عبر الموقع الإلكتروني https://famliving.com/ مما يمكنهم من الحصول على خصم بنسبة 13% على جميع الحجوزات.

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