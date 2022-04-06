الشركة تحصل على تقدير مهم في القطاع بفضل حلولها المتطورة في مجال التدفئة والتهوية والتكييف ضمن ستة فئات مختلفة من المنتجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت إل جي إلكترونيكس (إل جي) على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد للعام الخامس على التوالي.

وتأسس معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد في عام 1953، وهو اتحاد تجاري مرموق عالمياً يضم حالياً أكثر من 350 شركة من الأعضاء ويمثل مصنّعي حلول التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد وتسخين المياه حول العالم.

ويستعين معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد لاختيار الشركة الفائزة بجائزة الأداء، بخدمات Intertek، المؤسسة الرائدة في مجال المعايير والشهادات والاختبارات، وذلك لتقييم ما إذا كان أداء المنتج الفعلي يتوافق مع المواصفات المدرجة من قبل الشركة المصنّعة. ويتم فقط اعتبار الشركات التي اجتازت تقييم الأداء الأساسي للتدفئة والتهوية والتكييف على مدى ثلاث سنوات متتالية وضمها لقائمة الشركات المرشحة للحصول على جائزة الأداء.

واجتاز ما مجموعه 55 من حلول التدفئة والتهوية والتكييف لدى "إل جي" التقييم الصارم لدى معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد عبر ست فئات، مسجلةً السنة الثالثة على التوالي من 2019 إلى 2021 التي تجتاز بها كافة منتجات "إل جي" المقدمة التقييم بنجاح. وتنتمي النماذج التي تم اختبارها إلى الفئات التالية: تدفق هواء التبريد المتغير (VRF) والمضخة الحرارية الصغيرة الأحادية (USHP) ومبردات الماء المبردة بالهواء والمبردات المبردة بالماء والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP) ووحدات المروحة.

وكان واحد من ضمن أكثر من خمسين منتج تم تقييمه من منتجات "إل جي"، هو جهاز "إل جي" Multi V الضخم الخارجي ذو القدرة الكبيرة، والذي يمتاز بتقنية الضاغط العاكس الخاص بالشركة لتوفير الأداء المتميز وكفاءة استخدام الطاقة. ويحظى نظام تدفق المبرد المتغير الرائد من "إل جي" بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في بلدان نصف الكرة الشمالي حيث، يكون الشتاء طويلاً وقاسياً، لأنه قادر على توفير التدفئة المعتمدة حتى في درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر (22 درجة فهرنهايت تحت الصفر).

وتم أيضاً اختبار جهاز Multi V Water من "إل جي"، وهو نظام تبريد بمصدر مياه يوفر كفاءة حرارية أفضل لأنه يستخدم مبادل حراري من نوع اللوحة. ويقلل هذا الحل من "إل جي" أيضاً من استهلاك الطاقة عن طريق ضبط حجم المياه المستخدمة.

ويستفيد براد Inverter Scroll Chiller المبرّد بالهواء أيضاً من تقنية العاكس المتطورة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة. ويوفر تصميمه الصغير أداءً رائعاً دون أن يشغل مساحة كبيرة كغيره من النماذج الأخرى ضمن فئته.

قال جيمس لي، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "يُعد فوز شركتنا بجائزة الأداء المقدمة من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد للعام الخامس على التوالي دليلاً على الجودة والأداء والموثوقية التي تمتاز بها كافة حلول التدفئة والتبريد والتكييف من إل جي. وتعتبر ثقة العملاء بمنتجاتنا السبب الرئيسي لنجاحنا المستمر في كل من أمريكا الشمالية وكافة أنحاء العالم. وسنواصل من خلال تقديم الحلول المبتكرة التي تعزز القيمة إلى الحد الأقصى لعملائنا، تعزيز مكانتنا في سوق التدفئة والتهوية والتكييف وتحقيق المزيد من الارتقاء بسمعتنا كشركة رائدة في هذا المجال".

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