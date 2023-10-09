تبرز الشركة دورها الرئيسي في توجيه مستقبل الأعمال ووضع ملامح القوى العاملة المستقبلية خلال هذا الحدث الإقليمي المتميز

الدوحة: معبرة عن التزامها بربط الناس بالتقنية، شاركت شركة إليڤيت، الشريك العالمي المتميز في مجال التطوير الرقمي والتعليم التحويلي، في الإصدار الخامس من قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات للمؤسسات، المنعقد في الدوحة، قطر، بتاريخ 5 نوفمبر إلى أكتوبر 2023. تتماشى مشاركة الشركة مع رسالتها الأساسية التي تركز على تمكين القوى العاملة المستقبلية بتزويدهم بالمهارات الرقمية الضرورية للانتقال بنجاح إلى فرص العمل المستقبلية.

تحت شعار “تسريع الابتكار في المؤسسات عبر الذكاء الاصطناعي التطبيقي واستراتيجيات التحليلات'، شهدت القمة تجمعاً لكبار صانعي القرار وخبراء التقنية من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف فرص الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وتسهيل تنفيذها في الزمن الفعلي عبر الصناعات الاستراتيجية. ومنطلقة من التزامها كقوة دافعة في تشكيل مستقبل الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي، قدمت إليڤيت عرضاً استباقياً لقدراتها، متعاملةً مع المؤدين البارزين في القطاع لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية. إضافةً إلى ذلك، استغلت الشركة المنصة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية لديها بين الهيئات الحكومية والشركات الكبرى، من خلال التركيز على برامجها المتميزة لمهارات الذكاء الاصطناعي، التي تمكّن القطاعات المتعددة في قطر من الحفاظ على قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي، وفقاً لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في البلاد.

أبرز الحدث أهمية تعزيز مهارات القوى العاملة الحالية لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية. وقد ألقت شركة إليڤيت الضوء على برامجها التي تهدف لإعادة هيكلة المهارات، مع التركيز على المهارات التحويلية ومبادرات التعلم والتوظيف التي تساعد الشركات والحكومات على تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي في المستقبل.

وشدد الحدث على أهمية تحسين مهارات القوى العاملة الحالية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. وسلطت شركة إليڤيت الضوء على برامجها لإعادة تشكيل المهارات التي تركز على المهارات التحويلية والتعلم ومبادرات التوظيف التي تدعم الشركات والحكومات في تلبية المتطلبات المستقبلية للاقتصاد الرقمي.

علقت رئيس شركة إليڤيت للتعليم ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة YNV للمواهب التقنية- ماريا بالباس، على الإنجازات المتزايدة لخطوات إليڤيت لتسهيل التعلم المستمر والتطور المهني والتفوق التعاوني في الساحة التقنية، قائلة: "نظرًا للمنافسة الشديدة على خبرات الذكاء الاصطناعي والنقص الكبير في المهارات هذا المجال المتخصص، بات إعداد الخبراء الحاليين وتطوير مهاراتهم وصقل المواهب الجديدة أمرًا ملحا للاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبصفتها شريكًا تعليميًا عالميًا لبرامج تطوير المهارات المبتكرة، تلتزم إليڤيت بالمضي قدمًا في سد الثغرات في المهارات. وطٌورت برامجنا وشراكاتنا بطرق مبتكرة لتعزيز المهارات، بهدف تمكين الأشخاص والمؤسسات على حد سواء، تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي القائمة في قطر."

متجذرة في قيمها الأساسية، تعمل إليڤيت بشكل حثيث على تطوير مسارات تعليمية مرتكزة على الأدوار، تمكن الشركات من التنافس بفعالية في العصر الرقمي. وهذا يكتسب أهمية خاصة في ظل الطلب المتزايد بشكل كبير على الأدوار التي تركز على الذكاء الاصطناعي مثل علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي. تؤمن الشركة بشكل عميق أن استراتيجية التعليم والتدريب القائمة على الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون العمود الفقري الاستراتيجي للشركات التي تقود الرحلة نحو التحول الرقمي في البلاد.

ومن خلال مجموعتها الفريدة من حلول التدريب التنافسية، تسهم إليڤيت في تمكين الجيل القادم من الخبراء الرقميين في القطاعين العام والخاص، وتدعم المؤسسات الحديثة في تحويل التحديات الرقمية إلى فرص تنافسية. تتيح الشراكات المتزايدة للشركة مع الهيئات الحكومية الرئيسية والقادة العالميين في مجال التقنية والتعليم لها تحفيز التحول الرقمي، مع تقديم دعم فعّال لجداول أعمال التحول الرقمي للحكومات عبر العالم.

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عن إليڤيت

منذ تأسيسها في عام 2019، عملت شركة إليڤيت على مساعدة الشركات والحكومات والأشخاص في جميع أنحاء العالم لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال توفير مهارات تحويلية ومبادرات توظيف. تُحلل الشركة الثغرات في المهارات الرقمية وتُوفر برامج تدريب مُخصصة في المجالات الحيوية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتطوير البرمجيات والأمن السيبراني، مزودةً القوى العاملة بالمهارات التقنية والتواصل الاجتماعي اللازم لدفع التحول الرقمي. وبالشراكة مع فريق موثوق من الشركاء، تمكنت إليڤيت من تقديم برامج تدريب مُبتكرة لأكثر من 5000 شركة صغيرة ومتوسطة حتى الآن، مُساعدة الشركات على الانتقال بسلاسة نحو المستقبل الرقمي المقبل."