اختيار "مجموعة بروير سميث بروير" كمستشار رئيسي لكافة المشاريع الجديدة والمستقبلية

"إلينغتون العقارية" ستضيف مجتمعات سكنية جديدة في وسط دبي وأبراج بحيرات جميرا والخليج التجاري إلى محفظتها المتنامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية والحائزة على الجوائز، التي تركز على جماليات التصميم في دبي، عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع "مجموعة بروير سميث بروير"، المجموعة الدولية الحائزة على الجوائز والمتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، لتعيينها كمستشار رئيسي للمشاريع الجديدة والمستقبلية التي سيتم تنفيذها في مناطق وسط مدينة دبي وأبراج بحيرات جميرا والخليج التجاري.

تندرج هذه الشراكة في إطار مرحلة جديدة من الخطط التوسعية لشركة "إلينغتون العقارية"، حيث تعمل على توسعة نطاق محفظتها من خلال تطوير مشاريع سكنية شاهقة الارتفاع في مواقع رئيسية في مدينة دبي. وسترسخ الشركة من خلال مشاريعها المستقبلية التزامها بتشييد مبانٍ سكنية عالية الجودة وتصميمات عصرية بديعة تقدم أنماط معيشية راقية، وتتوفر فيها كافة وسائل الراحة والترفيه التي تركز على الأسرة. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستعمل "مجموعة بروير سميث بروير" جنباً إلى جنب مع "إلينغتون العقارية" على كامل أعمال الهندسة المعمارية وتصميم المباني فضلاً عن الإشراف على جميع الشركات الاستشارية الفرعية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "في الوقت الذي نواصل فيه خططنا التنموية للتوسّع ضمن المواقع الرئيسية في دبي لتلبية حجم الطلب المتزايد على منازلنا التي يميزها التصميم العصري البديع، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع ’مجموعة بروير سميث بروير‘ لتسهم في دفع عجلة النمو ودعم جهودنا الساعية لتحقيق أهدافنا بتوفير المنازل التي لطالما تميّزت واشتهرت بها ’إلينغتون العقارية‘ إلى شريحة أوسع من العملاء في الإمارة".

من جانبه، صرّح أليستر مكميلان، الشريك الإداري في "مجموعة بروير سميث بروير" قائلاً: "نتطلّع بحماس للعمل مع شركة ’إلينغتون العقارية‘ في الوقت الذي تباشر فيه بتنفيذ خططها التوسعية. وسنحرص على دعم الشركة بخبرتنا الراسخة في مجال التصميم والتطوير وباقتنا الرائدة من حلول التصميم والهندسة المعمارية التنفيذية، سعياً إلى تطوير وإلهام والمساهمة في بناء مستقبل يضع الناس في المقام الأول".

يشار إلى أن “إلينغتون العقارية” تمتلك محفظة متنامية من المشاريع العقارية الحائزة على الجوائز والتي تضم "بلغرافيا"، و"بلغرافيا 2"، و"بلغرافيا سكوير"، "وبلغرافيا هايتس 1"، "وإيتون بليس"، و"سومرست ميوز"، وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، علاوة على "دي تي1" في وسط مدينة دبي، و"ويلتون تيراسز" و"ويلتون بارك ريزيدنس" في مدينة محمد بن راشد.

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