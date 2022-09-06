مشروع "إلينغتون بيتش هاوس" الجديد سيوفر لسكانه معيشة بتصميم استثنائي ضمن إحدى أكثر الوجهات السكنية تميزاً بدبي

شقق سكنية تقدم لسكانها أنماط حياة عالية الجودة مع مجموعة واسعة من أفضل المرافق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، عن إطلاق "إلينغتون بيتش هاوس"، أول مبنى سكني في نخلة جميرا، وهو ثاني مشروع سكني للشركة في نخلة جميرا بعد مشروع "إلينغتون كوليكشن" الذي يضم تسع فلل أنيقة على الواجهة البحرية. وسيقدم المشروع الجديد لسكانه تجربة العيش على الواجهة البحرية بأسلوب مختلف كلياً يحمل طابع الشركة الشهير والذي يركز على جماليات التصميم.

ومن موقعه المميز في الهلال الشرقي لنخلة جميرا، سيضم "إلينغتون بيتش هاوس" 123 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى شقق بنتهاوس مكونة من أربع غرف نوم وشقق أرضية مع مسبح. يتألف المشروع من سبعة طوابق سكنية بالإضافة إلى طابق أرضي وطابق تحت الأرض. وسيوفر لسكانه إطلالات خلابة على الخليج العربي والأفق العمراني الساحر لمرسى دبي ووسط مدينة دبي وبرج العرب وبرج خليفة.

وبهذه المناسبة، قال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "يعيد مشروع ’إلينغتون بيتش هاوس‘ الواقع في نخلة جميرا الساحرة، تعريف مفهوم المعيشة الرغيدة على واجهة بحرية خلابة، وذلك بفضل المنازل الملهمة والمصممة بطابع استثنائي لتمنح سكانها أنماط حياة فريدة وعالية الجودة. كما سيحتضن المشروع مرافق تحاكي طابع المنتجعات للسكان الباحثين عن تجربة معيشية عالمية المستوى".

وبفضل تصميمه الذي يدور في جوهره حول العافية الاجتماعية، سيقدم مشروع "إلينغتون بيتش هاوس" لسكانه أفضل سبل الراحة والمرافق من نوعها وفقاً لأرقى المعايير في القطاع. وسيوفر مسبحه الواسع الذي تبلغ مساحته 400 متر مربع والمطل على شاطئ نخلة جميرا كبائن خاصة ومفتوحة وكراسي للاستلقاء تحت أشعة الشمس ومنصة لتحضير العصائر المنعشة ومنطقة للشواء. كما سيحتضن مسبحاً منفصلاً للأطفال ومنطقة مظللة ومساحات خضراء وارفة.

أما صالة النادي، فسيتم تصميمها على هيئة صندوق برونزي مستقل في وسط المبنى، وتعتبر مساحة مثالية لاستضافة الحفلات والمناسبات الخاصة. وستحتوي على مطبخ مجهز بالكامل، بحيث يمكن للسكان استئجار طاهٍ لتقديم الطعام. كما ستضم مناطق مخصصة للاستراحة وتناول الطعام، ومنطقة مثالية للأعمال وعقد الاجتماعات عن بعد، وتراس كبير للتدخين في الهواء الطلق.

وسيتسنى لسكان المشروع الاستفادة من مركز اللياقة البدنية بمساحات داخلية وخارجية، وغرف لتبديل الملابس، ومناطق استحمام، وغرف بخار، وساونا، ومسبح للعلاجات المائية، بالإضافة إلى استوديو لليوجا والبيلاتس. كما سيضم المشروع مجموعة من الأنشطة الرياضية التنافسية، بما في ذلك ملعب كرة السلة وملعبين للبادل وكرة البوتشي وسطحاً خارجياً للألعاب، وغرفة لألعاب الأطفال. وسيتمكن السكان أيضاً من ممارسة هواياتهم مثل المطالعة والعمل وقضاء أوقات حافلة بالاسترخاء والراحة في ردهتين تضمان محطة لإعداد القهوة.

وتماشياً مع حرص "إلينغتون العقارية" على تزويد سكان مجمعاتها السكنية بأنماط حياة عصرية وفاخرة، سيوفر مشروع "إلينغتون بيتش هاوس" لسكانه خدمات عالية الجودة بطابع المنتجعات الفاخرة، بما في ذلك خدمة صف السيارات المخصصة والتي ستكون متاحة لتجهيز سيارات السكان في وقت مبكر، بينما ستساعد خدمة نقل الأمتعة السكان في نقل مشترياتهم اليومية ومتعلقاتهم. وسيوفر المشروع محطات لشحن السيارات الكهربائية بالإضافة إلى منطقة لتخزين الدراجات مع مرافق الصيانة والغسيل. وتواصل الشركة أيضاً دعم مجتمع الفنون في دبي والترويج له من خلال إنشاء مساحات فنية عامة في جميع أنحاء المشروع السكني.

ويتوج المشروع الجديد إضافة مميزة على محفظة "إلينغتون العقارية" المتنامية من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز في إمارة دبي بما في ذلك مشاريع بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز، وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، علاوة على"دي تي 1" في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز 1 و2؛ وويلتون بارك ريزيدنسز.

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لمحة عن "إلينغتون العقارية"

تسعى شركة "إلينغتون العقارية"، التي تأسست عام 2014، إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها "إلينغتون" إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في "وسط مدينة دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"تلال الإمارات" و"نخلة جميرا"، ومشروعها الجديد في "دائرة قرية جميرا".

للمزيد من المعلومات حول "إلينغتون" وللتعرف على مجموعة مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ellingtonproperties.ae/ar

mohammad diab