· "إلينغتون العقارية" توقع عدّة اتفاقيات مع" مايكروسوفت" لشراء عدد من حلولها المتخصّصة

· الاستثمار في التكنولوجيا يعكس تسارع الخطى في المسيرة التنموية للشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، عن إبرامها لعدّة اتفاقيات مع "مايكروسوفت" في إطار تحديث أنظمتها وتقنياتها بهدف تعزيز مستوى خدمات الدعم التي تقدمها لعملائها، والذي سيساهم بدوره في الدفع قدماً بعجلة نمو الشركة.

ويأتي استثمار "إلينغتون العقارية" في تقنية رقمية جديدة بالتزامن مع نمو قدرة الشركة من حيث إطلاق مشروع أو مشروعين على مستوى سنوي إلى إطلاق 6 مشاريع جديدة في غضون الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال نيتين بهاتناغار، الشريك المؤسس ورئيس شركة "إلينغتون العقارية": "أحرزنا تقدماً هائلاً خلال السنوات الماضية في إطلاق وتسليم عدد أكبر من المشاريع الجديدة. وستكون خطوتنا القادمة في مجال التحول الرقمي لتسريع نمو الشركة سعياً لتحسين مستوى الخدمات التي نقدمها لعملائنا".

ووقعت "إلينغتون العقارية" اتفاقية لاعتماد برنامج Microsoft Dynamics 365 CE لإدارة علاقات العملاء (CRM) وبرنامج "Property-xRM" لإدارة المبيعات والتسويق بدعم من "Metadata Technologies"، أحد الشركاء الذهبيين لمايكروسفت، والتي ستتولى مهمة تطبيق هذا الحل. وستعزز هذه المبادرة من مبيعات "إلينغتون العقارية" وخدماتها من خلال إيلاء المزيد من التركيز على العميل. ويوفر حل إدارة العقارات أتمتة كاملة للخدمات الأساسية في القطاع العقاري، مما يقلص من المعاملات اليدوية والتدخل البشري ويضمن إنجازاً أسرع للعمليات وخدمات ذات جودة أعلى للعملاء.

بدورها، قالت إيفون شبيب، رئيسة حلول الشركاء العالميين لدى مايكروسوفت الإمارات: "تم تصميم حلنا الشامل والمدعوم من قبل منصة Microsoft Cloud الآمنة ومتعددة الاستخدامات، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع العقارات. ويسعدنا العمل مع شركة ’إلينغتون العقارية‘ لدعم متطلباتها في تحقيق وتيرة نمو أسرع ورفع مستوى رضا العملاء".

ويشار إلى أن "إلينغتون العقارية" تمتلك محفظة متنامية من المشاريع العقارية الحائزة على الجوائز بدبي وتضم بلغرافيا 1، وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، وكلها تقع في قرية جميرا الدائرية، علاوة على دي تي 1 في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز 1 و2؛ وويلتون بارك ريزيدنسز.

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لمحة عن “إلينغتون العقارية”

تسعى شركة “إلينغتون العقارية“، التي تأسست عام 2014، إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها “إلينغتون” إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في “وسط مدينة دبي” و”مدينة محمد بن راشد” و”تلال الإمارات” و”نخلة جميرا”، ومشروعها الجديد في “دائرة قرية جميرا”.

للمزيد من المعلومات حول “إلينغتون” وللتعرف على مجموعة مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ellingtonproperties.ae/ar