دبي، الإمارات العربي المتحدة، أعلنت إليفيجن عن شراكة استراتيجية مع دبي القابضة لإدارة المجتمعات، لإتاحة شبكتها المتكاملة من الشاشات الرقمية السكنية عبر واحدة من أكبر محافظ إدارة المجتمعات في الدولة، وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة تعريف تجربة التواصل داخل المجمّعات السكنية، من خلال منصات رقمية مدروسة تواكب نمط الحياة اليومية للسكان، وتوفّر للعلامات التجارية قنوات موثوقة للوصول إلى جمهور عالي التفاعل ضمن بيئات سكنية راقية.

وتشمل هذه الشراكة نشر شاشات إليفيجن عبر جميع التجمعات السكنية المُدارة من قبل دبي القابضة لإدارة المجتمعات، لتغطي 350 مبنىً سكنياً، من بينها 279 مجمعاً أُضيف حديثاً، حيث سيضاف لها 564 شاشة رقمية جديدة، ليصبح إجمالي عدد الشاشات النشطة إلى 858 شاشة موزعة بعناية في مداخل المصاعد، والممرات، والمرافق الرياضية، والمساحات المشتركة لمجمعات دبي القابضة.

وسيُنفَّذ المشروع وفق خطة مرحلية تمتد على مدى ثلاثة أشهر، تضمن دمج الشاشات بسلاسة في النسيج اليومي للتجمعات السكنية، ومن المتوقع أن يستفيد من الشبكة، بعد إكمال تركيبها، نحو تسعين ألف ساكن، مما يوفّر للعلامات التجارية والجهات المعنية بالتجمعات السكنية منصة موثوقة للوصول إلى جمهور يتمتع بدرجة عالية من التفاعل والثقة، ضمن بيئات سكنية مغلقة.

وفي هذا الصدد يقول نيال سلام، الرئيس التنفيذي لشركة إليفجن: "تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة ترى أن البيئات السكنية تستحق منظومة تواصل مدروسة، تُقدَّم بجودة عالية وتكامل بصري جذاب، وتتيح لنا العمل عبر كامل المحفظة السكنية لدبي القابضة لإدارة المجتمعات، ما يسمح لنا إنشاء طبقة إعلامية موحّدة تعزز الحياة المجتمعية اليومية، وتوفّر في الوقت ذاته للعلامات التجارية إمكانية الوصول إلى السكان في لحظات تركيز وانتباه حقيقي."

ومن جانبه قال فرج عثمان ظريف، المدير التنفيذي لتجربة المتعاملين والتسويق والتحول الرقمي في دبي القابضة لإدارة المجتمعات: "نحرص في مجمّعاتنا السكنية على تقديم تجربة معيشية راقية من جميع النواحي، وتوفّر حلول إليفيجن للإعلام السكني وسيلة حديثة ومبتكرة للتواصل المتواصل مع السكان، وستسهم هذه الشاشات الرقمية في المصاعد والردهات في إيصال آخر مستجدات المجمّعات، إلى جانب عرض محتوى إعلاني للعلامات التجارية، بأسلوب سلس."

وتشمل المحفظة السكنية التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجتمعات أبرز الأحياء السكنية في دبي والتي من ضمنها: نخلة جميرا، وجميرا، وجي بي آر، وبلوواترز، وميدان، وسيتي ووك، والقدرة، والفرجان، وخور دبي، والخليج التجاري وغيرها من الأحياء السكنية البارزة.

وتجمع هذه الشراكة بين تركيز دبي القابضة لإدارة المجتمعات على جودة الحياة المجتمعية، وأنماط العيش الذكية، وتعزيز تجربة السكان، وبين قنوات إليفيجن الإعلامية ذات الطابع الحياتي، ونظامها التقني المملوك لإدارة المحتوى، وتقارير البيانات الفورية، وخبرتها المتخصصة في الإعلام السكني القائم على السياق.

ومع هذا التوسّع، تواصل إليفيجن ترسيخ مكانتها كمشغّل رائد لشبكات الإعلام السكني في دولة الإمارات، عبر تقديم حلول تواصل عالية الجودة وقابلة للتوسّع ضمن نخبة من أكثر البيئات السكنية طلباً في الدولة.

نبذة عن "إيليفيجن":

هي شركة إعلامية متخصصة في الإعلانات الرقمية الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، تقدّم شبكات شاشات رقمية متميزة بمحتوى عصري وعالي الجودة قائم على التكنولوجيا والابتكار.

وتتيح إيليفيجن للمجمّعات السكنية وشركات تسيير العقارات التفاعل مع جمهورهم من خلال محتوى ديناميكي ومباشر يُعرض عبر شبكة واسعة من الشاشات الرقمية، ليصل إلى نحو مليون مشاهد شهرياً يتعرّضون لمحتوى غني وعالي التأثير.

نبذة عن دبي القابضة لإدارة المجتمعات"

دبي القابضة لإدارة المجتمعات هي شركة إدارة مجمّعات متكاملة تتبنّى نهجاً يتمحور حول العملاء، وتركّز على بناء وإدارة مجتمعات سكنية مستدامة وحيوية في إمارة دبي، وتسهم الشركة في تطوير مفهوم الحياة المجتمعية من خلال إنشاء مجتمعات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتستشرف احتياجات الحاضر والمستقبل.

وتدير الشركة محفظة تضم أكثر من 58 مجمّعاً رئيسياً، و381 عقاراً مملوكاً على الشيوع، إلى جانب نحو 90 وحدة سكنية، وتقدّم خدماتها وفق نهج يضع السكان في صدارة الأولويات، مستندةً إلى التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التقني، والتميّز التشغيلي.

ومن خلال تعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم الرفاه وجودة الحياة، وترسيخ الشعور بالانتماء، تواصل الشركة ترسيخ معايير جديدة لمجتمعات المستقبل، بما ينسجم مع مسارات النمو الوطني، ويعزّز الابتكار، ويحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات