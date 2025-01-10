دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إليفيت، الشركة الرائدة في مجال إدارة الوجهات السياحية، عن عقد شراكة بارزة مع مواهب، الاستوديو الفني الذي يوفر للشباب والكبار من أصحاب الهمم مساحةً إبداعية لاستكشاف مهاراتهم الفنية وصقلها، وتنمية مهارات الحياة الأساسية لديهم.

وتهدف إليفيت من خلال هذه المبادرة إلى دعم استوديو مواهب في تمكين طلابه وتزويدهم ببيئة تفاعلية وآمنة، حيث يمكنهم مشاركة قصصهم وعرض أعمالهم الفنية ونشر الأمل والمحبة والإلهام على امتداد مجتمع الفنون والثقافة المحلي. وتعكس الشراكة القيم المشتركة لدى الطرفين، والتزامهما الراسخ بتعزيز الشمولية ودعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي التعاون بين إليفيت ومواهب بالانسجام مع مكانة دبي بوصفها وجهةً رائدة عالمياً لدعم الشمولية وإدماج أصحاب الهمم، ورؤيتها الرامية إلى ترسيخ التزامها بتوفير بيئة شمولية تعمل على تمكين جميع السكان من المقيمين والزوار على حدٍ سواء. وتسعى إليفيت إلى دعم هذه الرؤية الطموحة من خلال العمل مع مواهب على منح الفنانين من أصحاب الهمم فرصاً مناسبة لتسليط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم القيمة، وتعزيز حضورهم في الساحة الفنية.

وتنطوي الأهداف الرئيسية للشراكة على الترويج للأعمال الفنية التي يبدعها طلاب مواهب من خلال إقامة ورش عمل تفاعلية ضمن معارضهم الفنية، كما تنظم إليفيت زيارات لضيوفها من مختلف أنحاء العالم للتعرف على استوديو مواهب، تحت إشراف أحد الفنانين الموهوبين من أصحاب الهمم في الاستوديو، مما يمنح الضيوف تجربة فريدة وزاخرة بالمعلومات القيمة. وتعتزم إليفيت أيضاً عرض الأعمال الفنية لطلاب الاستوديو ضمن فعالياتها وبرامجها، في خطوةٍ لتسليط الضوء على مواهبهم المذهلة على الصعيد العالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سمير حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة إليفيت دي إم سي: "تجسد هذه الشراكة التزام إليفيت بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والشمولية والإدماج، كما يسرنا التعاون مع أصدقائنا في استوديو مواهب للمساهمة في الارتقاء بواقع المشهد الثقافي والفني في دبي. ويتمثل هدفنا في توفير تجارب هادفة تلقي الضوء بالدرجة الأولى على المهارات الفنية لطلاب استوديو مواهب، وتهدف في المحصلة إلى تعزيز مستوى الوعي والتقدير لمساهمات أصحاب الهمم في المجتمع".

ومن المقرر أن تدخل الشراكة حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الجاري، مما يساهم في تعزيز الشمولية في مجال الفن والثقافة النابض بالحياة في دبي، ويعكس جوهر رسالة إليفيت المتمثلة بالنهوض بالمجتمعات المحلية. ويهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تشجيع بقية المنظمات على تبني مبادئ الشمولية ودعم الأعمال الإبداعية لأصحاب الهمم.

لمحة حول إليفيت:

إليفيت هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الوجهات السياحية، تتميز بتقديم تجارب المتفردة وعالية الجودة. وتتيح الشركة لضيوفها الوصول بسهولة إلى الفنادق والتجارب الفريدة والخدمات اللوجيستية من خلال شبكة تضم أكثر من ألف فندق يتعامل معها وفق عقود مباشرة، إضافة إلى شراكاتها العالمية الوثيقة، وتتركز أعمال الشركة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة قطر والمحيط الهندي وتايلاند. وتضم إليفيت مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفرعية، تشمل غو إليفيت للرحلات الترفيهية، وإليفيت للرحلات البحرية، وإليفيت لرحلات الاستشفاء، وكونيكت باي إليفيت. وقد حازت الشركة على جائزة أفضل شريك في إدارة الوجهات السياحية من قبل شركة إليغينت ريزورتس، و جائزة اختيار المسافرين من منصة تريب أدفايزر، ما يعكس التزامها بأعلى معايير التميز. وتعتمد الشركة أحدث الحلول التكنولوجية لربط الفنادق مع شبكة واسعة من منظمي الرحلات السياحية لضمان تجربة مريحة لجميع المسافرين.

لمحة حول مواهب:

مواهب هو استوديو فني يهدف إلى صقل المواهب والمهارات الفنية لدى الطلاب.

كما يمثل مواهب مؤسسة غير ربحية تعمل على توفير فضاء إبداعي لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على صقل مهاراتهم الفنية وتطوير المهارات الحياتية الأساسية، مع الاحتفاء بقدراتهم وإنجازاتهم؛ كما يوفر منصة لتسليط الضوء على مواهبهم ومنحهم الفرصة لاستثمار إمكاناتهم بالشكل الأمثل. ويتيح الاستوديو للأفراد البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة لتعلّم أشكال مختلفة من التعبير الفني والتدرب عليها تحت إشراف مجموعة من المدربين الخبراء والمؤهلين، والمسؤولين عن تقديم الإرشاد والدعم للطلاب من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية. وتهدف التجارب المصممة خصيصاً إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتحسين مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية لديهم، فضلاً عن مساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم وطموحاتهم من خلال الفن.

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