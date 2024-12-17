لندن، وبوسطن: أعلنت "إل.إي.كيه للاستشارات"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية، عن افتتاح مكتبين جديدين في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتعزيز حضورها وتلبية الطلب المتزايد من العملاء على خدماتها في المنطقة.

يقع المكتبان الجديدان في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنامة بمملكة البحرين. وكانت "إل.إي.كيه للاستشارات"، التي تخدم عملاءها في دول الخليج منذ سنوات عدة، قد أعلنت في وقت سابق من عام 2024 عن إنشاء مكتب جديد في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال كلاي هيسكيت، الشريك والمدير العالمي لشركة "إل.إي.كيه للاستشارات": "نحن سعداء بأن نجد رؤانا الاستراتيجية وخبرتنا في مختلف القطاعات تساعد العديد من الشركات والمستثمرين العاملين في هذه الاقتصادات سريعة النمو على اتخاذ قرارات استراتيجية ذكية وخلق القيمة وتحقيق النمو. ويأتي قرارنا بافتتاح مكتبين جديدين في دبي والمنامة لنكون بالقرب من عملائنا لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا".

وعلى الصعيد العالمي، تقوم شركة "إل.إي.كيه للاستشارات" بتقديم خدماتها للشركات والمؤسسات عبر مجموعة واسعة من القطاعات والممارسات. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يركز مكتب الشركة في الرياض على خدمة العملاء في مجالات الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والنقل. ويركز مكتبا البحرين ودبي بشكل خاص على الخدمات المالية.

نبذة عن شركة "إل.إي.كيه للاستشارات":

"إل.إي.كيه للاستشارات" هي شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية، حيث تعمل مع قادة الأعمال للاستفادة من الميزة التنافسية وتعزيز النمو. وتُعَد رؤى الشركة بمثابة محفزات تساهم في إعادة تشكيل مسار أعمال العملاء، من خلال الكشف لهم عن الفرص المتاحة وتمكينهم من اتخاذ قرارات حاسمة لمستقبل أعمالهم. منذ عام 1983، ساهمت ممارسات الشركة في أنحاء العالم - والتي تمتد عبر الأميركتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا – في توجيه القادة في جميع القطاعات، من الشركات العالمية إلى الشركات الناشئة ومستثمري الأسهم الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.lek.com.

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