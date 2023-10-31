تقوم الشبكة بتغيير مفهوم السفر الجوي الخاص من خلال أربعة أعمدة رئيسية: الاختيار والابتكار والخدمة والمجتمع.

الاختيار: يتاح للمسافرين الخاصين الوصول إلى أكثر من 2,400 طائرة خاصة تم التحقق من سلامتها والتي تصل إلى أكثر من 1,900 محطة مطار خاصة حول العالم.

الابتكار: مبني على تقنيات متقدمة، يوفر أسعارًا شفافة وفي الوقت الفعلي، مما يضمن أن العملاء يحصلون على أفضل قيمة لرحلتهم. طائرات خاصة يمكن حجزها فورًا بمجرد النقر باستخدام جهاز محمول، مما يوفر لمسافري الطيران الخاص متوسط زمن يصل إلى 72 ساعة.

الخدمة: معدل مغادرة الرحلة في الوقت المحدد يبلغ نسبة 95.5% عند الطيران على أسطول أعضاء فيستا.

المجتمع: ترتقي إكس أو بالفنانين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الخيرية، وتشكل المستقبل مع كل رحلة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت XO بدمج علم البيانات وضوابط المنتج في صناعة مرتبطة تقليديًا بالأساليب التقليدية لتقديم مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بالاختيار والابتكار والفوائد والمجتمع في قطاع الطيران الخاص. تعلن XO عن صعود شبكتها الخاصة لتمثل ما هو ممكن في العصر الجديد للنقل الجوي، وتضع معايير جديدة لرضا العملاء والفعالية التشغيلية.

قالت لين فيشر، مديرة التسويق في XO: "قامت XO بتجميع فريق ووضعت نهجًا يلتزم بتغيير مفهوم الطيران الخاص والنقل الجوي. XO لا تعني فقط مجرد التكيف مع مستقبل الطيران الخاص؛لكنها تشكله. من خلال التركيز المستمر على احتياجات عملائها المميزين، تطورت XO لتصبح الوجهة النهائية لأولئك الذين يرغبون في السفر بطريقة خاصة، بأفضل قيمة، في أي وقت وفي أي مكان، فورًا".

تتميز التزامات الشركة بأربعة أركان أساسية: الاختيار والابتكار والخدمة والمجتمع.

الاختيار:

مع عملاء تم الطيران بهم إلى 187 دولة و1,900 مطار، مما يغطي 96% من العالم، توفر XO الحرية القصوى - الاختيار، حيث يُتاح الوصول إلى أكثر من 2,400 طائرة خاصة، بدءًا من الطائرات الصغيرة و حتى الطائرات ذات المقصورة الكبيرة. كجزء من فيستا، مجموعة الطيران الخاص الرائدة عالميًا وأول نظام للطيران الخاص حول العالم، تتيح XO للعملاء أيضًا الوصول إلى أسطول أعضاء فيستا، المعروف بتصميمه الأيقوني، والذي يضم أكثر من 360 طائرة متوسطة ومتوسطة فائقة وطويلة المدى وفائقة المدى الطويل ذات الفئات المتعددة، بما في ذلك جلف ستريم وأكبر أسطول لطائرات بومباردييه جلوبال 7500 في العالم.

يخضع جميع مشغلي شبكة XO للفحص الدوري الصارم من حيث السلامة لذلك يمكن للعملاء اختيار الطائرة الأنسب لمهمتهم براحة بال. توفر شبكة XO توافرًا لا مثيل له - من خلال الاختيار - من أي مكان في العالم في أي وقت.

الابتكار:

من خلال دمج الذكاء المعزز، توفر XO كفاءة غير استثنائية، وسهولة، وتخصيصًا غير مسبوق لقطاع الطيران الخاص. تدير XO عمليات النقل الجوي المعقدة في بيئة الطيران الخاص غير المجدول بشكل رئيسي. يمكن لشبكتها تقديم تنسيقات رحلات معقدة من محطات خاصة متنوعة مع ترتيبات مخصصة للطائرات والطاقم والإمداد ووسائل النقل البرية.

بناءً على تكنولوجيا متقدمة توفر أسعارًا شفافة في الوقت الفعلي، يحصل عملاء XO على أفضل قيمة لرحلتهم. يمكنهم حجز طائرة خاصة فورًا بمجرد النقر على جهاز المحمول، مما يوفر متوسط 72 ساعة من وقت الطيران.

الخدمة:

على الرغم من أن XO تقف في الصدارة من حيث الابتكار في مجال الطيران الخاص من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها، إلا أن خدماتها التي تحمل الطابع البوتيكي تحققت بفضل فريقها من مستشاري الطيران المكرسين وموظفي خدمة العملاء المتاحين للعملاء، نهارًا وليلاً، لضمان مستوى عالٍ من التخصيص يتجاوز المألوف. يتم التفاعل مع العملاء عن طريق الوصول إلى مستشار XO شخصي يفهم تفضيلات كل عميل ويمكنه تقديم إرشاد وتوصيات مخصصة.

زادت فرق الدعم عبر فيستا بنسبة 40% عن العام السابق، مما أسفر عن تحسين عمليات التسليم وتحقيق معدلات مغادرة في الوقت المناسب قابلة للتحكم، حيث بلغت 95.5% هذا العام. يمكن للعملاء الذين يسافرون على أسطول أعضاء فيستا الاعتماد على فريق مخصص في الاستعداد والمغادرة في الوقت المناسب، مما يضمن رحلة سلسة.

المجتمع:

تدرك XO أن الشبكة الحقيقية تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد التكنولوجيا والراحة، ولكنها تتعلق أيضًا بجمع الناس معًا. يعد مجتمع XO مجموعة دينامية ومتنوعة - من الفنانين إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الخيرية - أفراد يشتركون جميعهم في حبهم المشترك لتجارب السفر الخاصة الاستثنائية. بما في ذلك الأشخاص الذين يملكون خبرة في السفر الخاص والأشخاص الجدد في الطيران الخاص، يجتمع مجتمعنا من أجل السعي المتبادل نحو التميز، حيث يحتفل بكل ما هو فريد واستثنائي فينا جميعًا.

مع كل رحلة، تقوم XO بربط الأشخاص الملهمين، الذين يشكلون مستقبل الغد، لمساعدتهم على التأثير في العالم.

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حول XO

تحدث XO ثورة في صناعة الطيران الخاص من خلال دمج ذكاء البيانات مع خدمة مميزة ورفيعة المستوى تتيح لك الوصول إلى أي مكان في العالم، في أي وقت، فقط عبر الهاتف المحمول.

قامت XO ببناء مستقبل مفتوح للطيران الخاص مع مزيد من الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول أكثر من أي وقت مضى. يمكن لأعضاء وعملاء XO الوصول إلى أسطول أعضاء فيستا المكون من أكثر من 360+ طائرة وأسطول تحالف XO الذي تم فحصه بعناية من حيث السلامة والمكون من أكثر من 2,100 طائرة خاصة، والتي تغطي النطاق الكامل لجميع فئات المقصورات. يمكن للمسافرين حجز طائرة بأكملها أو مقاعد فردية عبر تطبيق XO المحمول أو موقع الويب أو مستشار الطيران في XO.

XO هي جزء من فيستا - أول نظام طيران خاص في العالم، تجمع بين محفظة فريدة من الشركات تقدم حلاً خاليًا من الأصول لتغطية جميع الجوانب الرئيسية للطيران التجاري.

لمزيد من المعلومات حول XO وآخر الأخبار، قم بزيارة www.flyxo.com.