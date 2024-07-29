الكويت، أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعاونها مع اكاديمية إكتفاء التعليمية الناشطة في مجال تدريب وتمكين الطلاب المهتمين بمجال التداول الإلكتروني في دولة الكويت.

وقد تم الإعلان عن اطلاق برنامج التعاون خلال الأمسية التي نظمتها اكاديمية إكتفاء التعليمية برعاية مجموعة إكس أس العالمية في فندق غراند هوتيل الكويت، وذلك بمناسبة افتتاح المكتب الجديد للأكاديمية في مدينة الكويت.

وشارك في الأمسية عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأسواق المالية من الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، وغيرها من الدول.

تخلل الندوة كلمات لعدد من الشخصيات ابرزها، المدير التنفيذي ومؤسس أكاديمية إكتفاء السيد أحمد الهندي، المستشار المالي ومؤسس أكاديمية إكتفاء السيد محمد ثروت، سفير أكاديمية إكتفاء والخبير في أسواق المال الأستاذ محمد الرويلي، الخبير المالي في علم الاقتصاد الدكتور سميح القباني، والمدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد.

وقد أعرب مدير ومؤسس أكاديمية إكتفاء السيد أحمد الهندي عن سعادته بالتعاون مع مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم".

وقال السيد الهندي: نهدف الى توفير بيئة تداول آمنة للمتداولين وتقديم افضل الشروط للتداول في الأسواق المالية العالمية من خلال التعاون مع وسيط عالمي رائد.

من جانبه، قال المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد: ان التعاون مع اكاديمية إكتفاء التعليمية يصب في اطار سعينا المتواصل لتمكين المتداولين وتزويدهم بالادوات التي يحتاجونها للنجاح في عالم التداول الالكتروني.

هذا، وتقدم اكاديمية اكتفاء العديد من الخدمات التي تساعد المتداولين الجدد والمحترفين، من خلال تنظيم الدورات التعليمية ومنح شهادات دبلوم معتمدة من جهات موثوقة في "التعليم العالي البريطاني"، وتقديم التحليلات، وأخبار السوق المهمة.

ومن المتوقع ان يؤدي التعاون بين اكاديمية اكتفاء التعليمية مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" الى رفع مستوى الخدمات المقدمة الى المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وذلك بهدف تقديم افضل تجربة تداول في الأسواق المالية العالمية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول أكاديمية إكتفاء التعليمية

إكتفاء هي أكاديمية تعليمية مقرها في الكويت، تعمل على تدريب وتمكين الطلاب المهتمين بمجال التداول الإلكتروني.

تهدف الاكاديمية الى تزويد الطلاب والمتداولين بالمعلومات التي يحتاجوها في مجال التداول من خلال تقديم الدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت وغيرها من النشاطات.

تؤمن الاكاديمية ان الأولوية الأولى والأخيرة هي الطلاب وتزويدهم بكل ما يحتاجونه اثناء التداول في الأسواق المالية العالمية.

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