أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن اطلاق بطاقة "إكس أس ماستركارد" المسبقة الدفع جنبًا إلى جنب مع تطبيق "إكس أس كاردز" المدمج بالكامل مع صفحة العميل الشخصية "إكس أس بورتال" وذلك لجعل عمليات الإيداع والسحب سلسة وبسيطة بالكامل.

وفقًا لبيان صحفي رسمي، فقد تعاقد الوسيط العالمي متعدد الأصول مع شركة "غيت تو بي" – (Gate to Pay)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع، لإطلاق بطاقة "إكس أس ماستركارد" المسبقة الدفع جنبًا إلى جنب مع تطبيق "إكس أس كاردز".

وتتميز بطاقة "إكس أس ماستركارد" المسبقة الدفع وتطبيق "إكس أس كاردز" بالعديد من الميزات الحصرية وسيتيح للمتداولين والشركاء إمكانية تتبع معاملاتهم من خلال هواتفهم المحمولة.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد: نحن متحمسون لتقديم أداة الدفع المتقدمة هذه والتي ستجعل عمليات الإيداع والسحب للمتداولين والشركاء سلسة وبسيطة بالكامل.

وأضاف: في إكس أس دوت كوم، نحن ملتزمون بالتحسين المستمر في جميع جوانب خدماتنا، ونبذل قصارى جهدنا باستمرار لضمان سلاسة وسهولة عمليات الإيداع والسحب، والتعامل الفعال والآمن مع أموال العملاء.

وتابع: استنادًا إلى فهمنا لتعقيدات عمليات الدفع الإلكتروني على مستوى العالم والاحتياجات المحددة لكل سوق محلي، فإننا نعتقد أن بطاقة "إكس أس ماستركارد" المسبقة الدفع ستشكل علامة فارقة ومهمة في رحلتنا لتزويد المتداولين عالميًا بتجربة تداول استثنائية.

وقد قام الوسيط الحائز على العديد من الجوائز بتسريع تطوير منتجاته وخدماته منذ بداية عام 2023. ومؤخرًا، أطلقت الشركة أنواع حساباتها الجديدة المصممة بعناية والمزودة بمزايا متنوعة لتلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات.

من جانبها، قالت السيدة رشا عصفور، المدير العام لشركة (Gate to Pay): نحن فخورون بالعمل مع مجموعة إكس أس العالمية بهدف استخدام حلولنا المميزة لرفع مستوى خدماتهم في رحلتهم لتوفير تجربة مستخدم استثنائية لقاعدة عملائهم العالمية.

وأضافت: نهدف من خلال عروضنا إلى تمكين الشركاء من تقديم المنتجات والحلول المصرفية الرقمية لعملائهم.

وتابعت: ان مجموعة إكس أس العالمية هي شركة رائدة في السوق العالمية وملتزمة بالتحسين المستمر والابتكار لتمكين العملاء وتزويدهم بأفضل الأدوات ووضع معايير جديدة في قطاع الخدمات المالية.

هذا وقد تم تكريم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي اعترفت بمهمتها المتمثلة في تزويد المتداولين والمستثمرين المؤسسيين والوسطاء في جميع أنحاء العالم بفرصة الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتطورة. ويقترن ذلك بتجربة مستخدم سلسة وإدارة علاقات متميزة ودعم استثنائي للعملاء.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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