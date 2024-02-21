عالمي: كشفت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن احدث خطواتها الاستراتيجية لتعزيز حضورها في افريقيا والاستفادة من الفرص المتنامية في القارة السمراء. فقد استحوذت المجموعة العالمية متعددة الأصول بنجاح على شركة "أوبوتيبي للخدمات المالية"، وهي شركة مرخصة لتقديم الخدمات المالية (FSP) تحت رقابة واعتماد هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA).

وفقًا لبيان صحفي رسمي، فإن عملية الاستحواذ على شركة "أوبوتيبي للخدمات المالية" ستؤدي الى انضمام كيان جديد مرخص الى مجموعة إكس أس العالمية. هذا الكيان سيعمل تحت اسم "إكس أس زي إيه" (XS ZA) وهي شركة مرخصة لتقديم الخدمات المالية في جنوب إفريقيا برقم ترخيص 53199.

وتجعل هذه الخطوة الاستراتيجية الجديدة مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) كأحد اهم اللاعبين في جنوب إفريقيا وتمهد الطريق للتوسع على نطاق أوسع في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وستعمل شركة "إكس أس زي إيه" من خلال ترخيص هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA) على تقديم مجموعة متنوعة من فئات الأصول التي توفرها مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) لكل من العملاء الأفراد والمحترفين ليس فقط في جنوب إفريقيا ولكن أيضًا في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) السيد وائل حماد: من خلال هذا الاستحواذ، ترسم مجموعة إكس أس العالمية بجرأة طريقها نحو النمو الكبير في القارة الأفريقية، وخاصة في سوق جنوب افريقيا.

وأضاف: ان هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح افاقا جديدة وتعزز مكانة مجموعة إكس أس العالمية كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال والتداول الالكتروني للأسواق المالية.

من جانبه، اكد مدير تطوير الاعمال في جنوب افريقيا في مجموعة إكس أس العالمية، والمدير الإداري لشركة "إكس أس زي إيه"، السيد فابيان فرانتس على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية.

وقال السيد فابيان فرانتس: ان هذا الإنجاز المهم يعزز تفاني مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) في تطوير الخدمات المالية في سوق جنوب إفريقيا وخارجها.

وأضاف: نحن متحمسون للفرص التي ستوفرها لنا شركة "إكس أس زي إيه"، ما سيسمح لنا بتصميم عروضنا لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء في القارة الافريقية.

وتابع: ان التزامنا بالابتكار ورضا العملاء يظل ثابتًا، ونحن نتطلع إلى المساهمة في النمو المستمر للمشهد المالي في القارة الافريقية.

وتؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية التزام مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) بالامتثال التنظيمي والخدمة الاستثنائية منذ تأسيسها في أستراليا في عام 2010. وتتوافق هذه الخطوة أيضًا مع تفاني المجموعة في التكيف مع المتطلبات الرقابية للعمل في سوق جنوب إفريقيا، والتي يشرف عليها هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA).

وتلعب هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA) دورًا محوريًا في الموافقة على المنصات العاملة ضمن نطاق الولاية القضائية وتضمن الالتزام بنظام التنظيم المزدوج في البلاد، مع سلطة معاقبة الشركات التي تنتهك المبادئ التوجيهية المعمول بها.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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